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Эксперт назвала страны, жители которых работают больше всего
Эксперт назвала страны, жители которых работают больше всего - РИА Новости, 25.07.2021
Эксперт назвала страны, жители которых работают больше всего
Россияне на основном месте работы в среднем за год работают 1 874 часа - это гораздо больше, чем в Японии и США, но меньше, чем в Корее и Мексике, рассказала... РИА Новости, 25.07.2021
2021-07-25T10:08
2021-07-25T12:19
россия
международная организация труда
оэср
федеральная служба государственной статистики (росстат)
германия
мексика
япония
сша
общество
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Россияне на основном месте работы в среднем за год работают 1 874 часа - это гораздо больше, чем в Японии и США, но меньше, чем в Корее и Мексике, рассказала РИА Новости ведущий аналитик направления "Экономика и социальное развитие" Центра стратегических разработок Екатерина Хейфец.Согласно данным Росстата, россияне в первом квартале 2021 года в среднем работали 38 часов в неделю, у мужчин этот показатель несколько выше, чем у женщин - 39 часов против 36,8 часа. По словам Хейфец, такая статистика не является чем-то особенным. Например, сообщила она, рабочая неделя в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) длится 37 часов, в США - 38,7 часа, а в Колумбии и Турции - 47,6 и 45,6 часа соответственно. Однако при оценке занятости населения также необходимо обращать внимание на среднегодовое количество рабочих часов и производительность труда, подчеркнула эксперт."При более детальном рассмотрении, выясняется, что в среднем за год на основной работе гражданин России работает 1 874 часов, что гораздо больше, чем в странах ОЭСР, где такой же показатель составляет 1 678 часов, в Германии (1 332 часа), в Японии (1 598 часов), в США (1 767 часов). По количеству рабочих часов в год Россию обгоняют лишь Корея, Коста-Рика и Мексика", - сказала Хейфец.Эксперт указала на то, что несмотря на высокое значение среднегодового количества рабочих часов, производительность труда в России более низкая, чем в других странах. "По данным Международной организации труда, выпуск на одного занятого в России составляет 56 тысяч международных долларов, что гораздо меньше, чем в странах, где среднегодовая рабочая неделя меньше. Так, например, в Германии выпуск на одного работника составляет 101 тысячу международных долларов, в США - 127 тысяч международных долларов, а в Японии - 77 тысяч международных долларов", - добавила она.Сравнительно низкая производительности труда в России может объясняться отсутствием необходимого количество квалифицированных кадров, технологическим отставанием несырьевого сектора, изношенностью основных фондов, слабой мотивацией компаний на развитие, полагает Хейфец. По ее мнению, для повышения производительности труда необходимо обеспечить налоговую поддержку предприятиям, внедряющим новые технологии, развивать инвестиционный климат в стране, наращивать расходы в человеческий капитал и повышение квалификации работников.
https://ria.ru/20210724/konstantinov-1742691391.html
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россия
германия
мексика
япония
сша
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россия, международная организация труда, оэср, федеральная служба государственной статистики (росстат), германия, мексика, япония, сша, общество
10:08 25.07.2021 (обновлено: 12:19 25.07.2021)
 
Эксперт назвала страны, жители которых работают больше всего

Эксперт Хейфец: россияне работают больше американцев и японцев, но меньше мексиканцев

© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкКлавиатура компьютера
Клавиатура компьютера - РИА Новости, 1920, 25.07.2021
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Россияне на основном месте работы в среднем за год работают 1 874 часа - это гораздо больше, чем в Японии и США, но меньше, чем в Корее и Мексике, рассказала РИА Новости ведущий аналитик направления "Экономика и социальное развитие" Центра стратегических разработок Екатерина Хейфец.
Согласно данным Росстата, россияне в первом квартале 2021 года в среднем работали 38 часов в неделю, у мужчин этот показатель несколько выше, чем у женщин - 39 часов против 36,8 часа. По словам Хейфец, такая статистика не является чем-то особенным. Например, сообщила она, рабочая неделя в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) длится 37 часов, в США - 38,7 часа, а в Колумбии и Турции - 47,6 и 45,6 часа соответственно. Однако при оценке занятости населения также необходимо обращать внимание на среднегодовое количество рабочих часов и производительность труда, подчеркнула эксперт.
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"При более детальном рассмотрении, выясняется, что в среднем за год на основной работе гражданин России работает 1 874 часов, что гораздо больше, чем в странах ОЭСР, где такой же показатель составляет 1 678 часов, в Германии (1 332 часа), в Японии (1 598 часов), в США (1 767 часов). По количеству рабочих часов в год Россию обгоняют лишь Корея, Коста-Рика и Мексика", - сказала Хейфец.
Эксперт указала на то, что несмотря на высокое значение среднегодового количества рабочих часов, производительность труда в России более низкая, чем в других странах. "По данным Международной организации труда, выпуск на одного занятого в России составляет 56 тысяч международных долларов, что гораздо меньше, чем в странах, где среднегодовая рабочая неделя меньше. Так, например, в Германии выпуск на одного работника составляет 101 тысячу международных долларов, в США - 127 тысяч международных долларов, а в Японии - 77 тысяч международных долларов", - добавила она.
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Сравнительно низкая производительности труда в России может объясняться отсутствием необходимого количество квалифицированных кадров, технологическим отставанием несырьевого сектора, изношенностью основных фондов, слабой мотивацией компаний на развитие, полагает Хейфец. По ее мнению, для повышения производительности труда необходимо обеспечить налоговую поддержку предприятиям, внедряющим новые технологии, развивать инвестиционный климат в стране, наращивать расходы в человеческий капитал и повышение квалификации работников.
 
РоссияМеждународная организация трудаОЭСРФедеральная служба государственной статистики (Росстат)ГерманияМексикаЯпонияСШАОбщество
 
 
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