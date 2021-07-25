https://ria.ru/20210725/rabota-1742768144.html

Эксперт назвала страны, жители которых работают больше всего

Эксперт назвала страны, жители которых работают больше всего - РИА Новости, 25.07.2021

Эксперт назвала страны, жители которых работают больше всего

Россияне на основном месте работы в среднем за год работают 1 874 часа - это гораздо больше, чем в Японии и США, но меньше, чем в Корее и Мексике, рассказала... РИА Новости, 25.07.2021

2021-07-25T10:08

2021-07-25T10:08

2021-07-25T12:19

россия

международная организация труда

оэср

федеральная служба государственной статистики (росстат)

германия

мексика

япония

сша

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/151230/59/1512305953_0:126:3192:1922_1920x0_80_0_0_a75d3372619d0ad24fc00c4b0e4e91fd.jpg

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Россияне на основном месте работы в среднем за год работают 1 874 часа - это гораздо больше, чем в Японии и США, но меньше, чем в Корее и Мексике, рассказала РИА Новости ведущий аналитик направления "Экономика и социальное развитие" Центра стратегических разработок Екатерина Хейфец.Согласно данным Росстата, россияне в первом квартале 2021 года в среднем работали 38 часов в неделю, у мужчин этот показатель несколько выше, чем у женщин - 39 часов против 36,8 часа. По словам Хейфец, такая статистика не является чем-то особенным. Например, сообщила она, рабочая неделя в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) длится 37 часов, в США - 38,7 часа, а в Колумбии и Турции - 47,6 и 45,6 часа соответственно. Однако при оценке занятости населения также необходимо обращать внимание на среднегодовое количество рабочих часов и производительность труда, подчеркнула эксперт."При более детальном рассмотрении, выясняется, что в среднем за год на основной работе гражданин России работает 1 874 часов, что гораздо больше, чем в странах ОЭСР, где такой же показатель составляет 1 678 часов, в Германии (1 332 часа), в Японии (1 598 часов), в США (1 767 часов). По количеству рабочих часов в год Россию обгоняют лишь Корея, Коста-Рика и Мексика", - сказала Хейфец.Эксперт указала на то, что несмотря на высокое значение среднегодового количества рабочих часов, производительность труда в России более низкая, чем в других странах. "По данным Международной организации труда, выпуск на одного занятого в России составляет 56 тысяч международных долларов, что гораздо меньше, чем в странах, где среднегодовая рабочая неделя меньше. Так, например, в Германии выпуск на одного работника составляет 101 тысячу международных долларов, в США - 127 тысяч международных долларов, а в Японии - 77 тысяч международных долларов", - добавила она.Сравнительно низкая производительности труда в России может объясняться отсутствием необходимого количество квалифицированных кадров, технологическим отставанием несырьевого сектора, изношенностью основных фондов, слабой мотивацией компаний на развитие, полагает Хейфец. По ее мнению, для повышения производительности труда необходимо обеспечить налоговую поддержку предприятиям, внедряющим новые технологии, развивать инвестиционный климат в стране, наращивать расходы в человеческий капитал и повышение квалификации работников.

https://ria.ru/20210724/konstantinov-1742691391.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210724/vaktsinatsiya-1742659246.html

россия

германия

мексика

япония

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, международная организация труда, оэср, федеральная служба государственной статистики (росстат), германия, мексика, япония, сша, общество