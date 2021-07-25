https://ria.ru/20210725/putin-1742786146.html

Путин принял участие в спуске на воду супертраулера "Механик Сизов"

Путин принял участие в спуске на воду супертраулера "Механик Сизов" - РИА Новости, 25.07.2021

Путин принял участие в спуске на воду супертраулера "Механик Сизов"

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии спуска на воду большого морозильного рыболовного траулера "Механик Сизов" на Адмиралтейских верфях в... РИА Новости, 25.07.2021

2021-07-25T12:39

2021-07-25T12:39

2021-07-25T15:24

оксана лут

россия

александр бузаков

охотское море

адмиралтейские верфи

владимир путин

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июл – РИА Новости. Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии спуска на воду большого морозильного рыболовного траулера "Механик Сизов" на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.В церемонии спуска траулера участвовали генеральный директор АО "Адмиралтейские верфи" Александр Бузаков, а также заместитель министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут, которая стала "крестной матерью" траулера. Перед спуском на воду состоялась церемония освящения судна."Это супертраулер. Почему супер? Потому что эти суда суперпроизводительны: они способны выловить порядка 60 тонн минтая, тогда как самые производительные аналоги способны выловить лишь 40. Они суперэкологичны... Они суперкомфортны для рыбаков", - сказал Глеб Франк, председатель совета директоров Русской Рыбопромышленной Компании, докладывая президенту перед спуском траулера."Механик Сизов" - третий в серии супертраулеров новейшего поколения, строящихся в рамках программы развития гражданского судостроения по заказу "Русской рыбопромышленной компании".Рыболовный траулер проекта СТ-192 "Механик Сизов" заложили на Адмиралтейских верфях 30 июня 2020 года. Большой морозильный рыболовный траулер – одно из самых современных рыбопромысловых судов, предназначено для промысла минтая и сельди пелагическим тралом в Беринговом и Охотском морях, а также в прилегающих к ним районах Восточного побережья России.Контракт на строительство серии (6 + 4 в опционе) больших морозильных рыболовных траулеров для ООО "Русская рыбопромышленная компания" подписан в октябре 2017 года в рамках государственной программы инвестиционных квот. Вся серия закладывается парами, по два судна в год.Траулер проекта СТ-192 имеет оборудование для переработки и заморозки рыбы, хранения и транспортировки ее в порт, получения рыбьего жира, икры, фарша и рыбной муки. На судне будут функционировать рыбоперерабатывающая и мукомольная фабрики, мощности которых позволят заготавливать 60-80 тонн рыбного филе, 80 тонн фарша сурими и 250 тонн рыбной кормовой муки ежесуточно. Поиск рыбы и контроль траловых операций будет осуществляться с помощью гидроакустических и телевизионных рыбопоисковых комплексов.Длина траулера составит 108,2 метра, ширина – 21 метр, осадка - 8,35 метра, скорость полного хода – 15 узлов, автономность – 45 суток, экипаж - 139 человек.

https://ria.ru/20210725/putin-1742776568.html

https://ria.ru/20210725/vmf-1742776844.html

россия

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Церемония спуска на воду супертраулера "Механик Сизов" Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии спуска на воду большого морозильного рыболовного траулера "Механик Сизов" на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге. 2021-07-25T12:39 true PT0M30S

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оксана лут, россия, александр бузаков, охотское море, адмиралтейские верфи, владимир путин, экономика