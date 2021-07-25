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Путин поздравил моряков с Днем ВМФ России
Путин поздравил моряков с Днем ВМФ России - РИА Новости, 25.07.2021
Путин поздравил моряков с Днем ВМФ России
Президент РФ Владимир Путин поздравил моряков с днем ВМФ России, отметив, что этот праздник дорог для всего народа. РИА Новости, 25.07.2021
2021-07-25T11:20
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россия
день военно-морского флота рф
владимир путин
вмф рф
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил моряков с днем ВМФ России, отметив, что этот праздник дорог для всего народа."Товарищи матросы и старшины, мичманы, офицеры, генералы и адмиралы, дорогие ветераны, уважаемые граждане России, поздравляю вас с днем Военно-морского флота. Этот праздник грандиозный в своей строгости и красоте парадов. Он знаменует единство всех поколений защитников морских рубежей Родины. Он значим, дорог для всей России, для нашего народа, потому что доблестью военных моряков, их ратной отвагой, дерзостью первопроходцев собиралось и крепло Отечество наше, ковались его слава и величие ", - сказал Путин во время торжественного парада ко Дню Военно-морского флота РФ.Он добавил, что в стране любят и чтят военно-морской флот, по праву гордятся его выдающейся, героической историей, именами блестящих флотоводцев и талантливых корабелов, теми, кто в разные эпохи храбро сражался и побеждал во имя Отечества, совершал легендарные географические открытия, подарил человечеству ценнейшие знания об уникальном разнообразии и красоте огромного мира.
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Выступление Путина на Параде в честь Дня ВМФ РФ
Президент России Владимир Путин выступил с речью на параде в честь Дня Военно-морского флота РФ.
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видео, россия, день военно-морского флота рф, владимир путин, вмф рф
Путин поздравил моряков с Днем ВМФ России
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил моряков с днем ВМФ России, отметив, что этот праздник дорог для всего народа.
2021-07-25T11:20
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PT4M34S
11:20 25.07.2021 (обновлено: 11:52 25.07.2021)
 
Путин поздравил моряков с Днем ВМФ России

Путин поздравил моряков с Днем ВМФ России

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ, верховный главнокомандующий Владимир Путин во время осмотра кораблей в Финском заливе перед началом Главного военно-морского парада по случаю Дня Военно-морского флота РФ.
Президент РФ, верховный главнокомандующий Владимир Путин во время осмотра кораблей в Финском заливе перед началом Главного военно-морского парада по случаю Дня Военно-морского флота РФ. - РИА Новости, 1920, 25.07.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил моряков с днем ВМФ России, отметив, что этот праздник дорог для всего народа.
"Товарищи матросы и старшины, мичманы, офицеры, генералы и адмиралы, дорогие ветераны, уважаемые граждане России, поздравляю вас с днем Военно-морского флота. Этот праздник грандиозный в своей строгости и красоте парадов. Он знаменует единство всех поколений защитников морских рубежей Родины. Он значим, дорог для всей России, для нашего народа, потому что доблестью военных моряков, их ратной отвагой, дерзостью первопроходцев собиралось и крепло Отечество наше, ковались его слава и величие ", - сказал Путин во время торжественного парада ко Дню Военно-морского флота РФ.
Он добавил, что в стране любят и чтят военно-морской флот, по праву гордятся его выдающейся, героической историей, именами блестящих флотоводцев и талантливых корабелов, теми, кто в разные эпохи храбро сражался и побеждал во имя Отечества, совершал легендарные географические открытия, подарил человечеству ценнейшие знания об уникальном разнообразии и красоте огромного мира.
 
РоссияДень Военно-морского флота РФВладимир ПутинВМФ РФ
 
 
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