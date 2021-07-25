11:20 25.07.2021 (обновлено: 11:52 25.07.2021)
Путин поздравил моряков с Днем ВМФ России
Путин поздравил моряков с Днем ВМФ России
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ, верховный главнокомандующий Владимир Путин во время осмотра кораблей в Финском заливе перед началом Главного военно-морского парада по случаю Дня Военно-морского флота РФ.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил моряков с днем ВМФ России, отметив, что этот праздник дорог для всего народа.
"Товарищи матросы и старшины, мичманы, офицеры, генералы и адмиралы, дорогие ветераны, уважаемые граждане России, поздравляю вас с днем Военно-морского флота. Этот праздник грандиозный в своей строгости и красоте парадов. Он знаменует единство всех поколений защитников морских рубежей Родины. Он значим, дорог для всей России, для нашего народа, потому что доблестью военных моряков, их ратной отвагой, дерзостью первопроходцев собиралось и крепло Отечество наше, ковались его слава и величие ", - сказал Путин во время торжественного парада ко Дню Военно-морского флота РФ.
Он добавил, что в стране любят и чтят военно-морской флот, по праву гордятся его выдающейся, героической историей, именами блестящих флотоводцев и талантливых корабелов, теми, кто в разные эпохи храбро сражался и побеждал во имя Отечества, совершал легендарные географические открытия, подарил человечеству ценнейшие знания об уникальном разнообразии и красоте огромного мира.