https://ria.ru/20210725/psikhika-1742757299.html

Названы регионы, лидирующие по числу пациентов с расстройствами психики

Названы регионы, лидирующие по числу пациентов с расстройствами психики - РИА Новости, 25.07.2021

Названы регионы, лидирующие по числу пациентов с расстройствами психики

Больше всего пациентов с психическими расстройствами в 2020 году в России из расчета на 100 тысяч населения зарегистрировано на Чукотке, меньше всего – в Чечне, РИА Новости, 25.07.2021

2021-07-25T08:10

2021-07-25T08:10

2021-07-25T09:30

чукотский автономный округ

здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

еврейская автономная область

алтайский край

общество

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Больше всего пациентов с психическими расстройствами в 2020 году в России из расчета на 100 тысяч населения зарегистрировано на Чукотке, меньше всего – в Чечне, следует из данных статистического сборника Минздрава РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости."Психические расстройства и расстройства поведения на 100 тысяч всего населения: Чукотский автономный округ - 10012,3, Еврейская автономная область - 6437,6, Алтайский край – 5834,9", - говорится в сборнике.Меньше всего пациентов с психическими расстройствами зарегистрировано в Чечне, где показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 1555,6; Ингушетии - 1674,6; Москве – 2005,5, уточняется в документе.В то же время больше всего психических расстройств, связанных с употреблением алкоголя, было зафиксировано в Чукотском и Ненецком автономных округах и Сахалинской области."Психические расстройства, связанные с употреблением алкоголя + синдром зависимости от алкоголя на 100 тысяч соответствующего населения: Чукотский автономный округ – 272,4, Ненецкий автономный округ – 176,8, Сахалинская область 107,7", - говорится в сборнике.Наибольшее число пациентов из расчета на 100 тысяч населения в 2020 году зарегистрировано в республиках Дагестан и Чечня, а также в Севастополе, отмечается в документе.Всего в 2020 году было зарегистрировано почти 1,2 миллиона психических расстройств, связанных с употреблением алкоголя и синдромом зависимости от алкоголя, уточняется в сборнике.

https://ria.ru/20210213/psikhika-1597299329.html

https://ria.ru/20210717/alkogol-1741630911.html

чукотский автономный округ

еврейская автономная область

алтайский край

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чукотский автономный округ, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), еврейская автономная область, алтайский край, общество