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https://ria.ru/20210725/psikhika-1742757299.html
Названы регионы, лидирующие по числу пациентов с расстройствами психики
Названы регионы, лидирующие по числу пациентов с расстройствами психики - РИА Новости, 25.07.2021
Названы регионы, лидирующие по числу пациентов с расстройствами психики
Больше всего пациентов с психическими расстройствами в 2020 году в России из расчета на 100 тысяч населения зарегистрировано на Чукотке, меньше всего – в Чечне, РИА Новости, 25.07.2021
2021-07-25T08:10
2021-07-25T09:30
чукотский автономный округ
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
еврейская автономная область
алтайский край
общество
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Больше всего пациентов с психическими расстройствами в 2020 году в России из расчета на 100 тысяч населения зарегистрировано на Чукотке, меньше всего – в Чечне, следует из данных статистического сборника Минздрава РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости."Психические расстройства и расстройства поведения на 100 тысяч всего населения: Чукотский автономный округ - 10012,3, Еврейская автономная область - 6437,6, Алтайский край – 5834,9", - говорится в сборнике.Меньше всего пациентов с психическими расстройствами зарегистрировано в Чечне, где показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 1555,6; Ингушетии - 1674,6; Москве – 2005,5, уточняется в документе.В то же время больше всего психических расстройств, связанных с употреблением алкоголя, было зафиксировано в Чукотском и Ненецком автономных округах и Сахалинской области."Психические расстройства, связанные с употреблением алкоголя + синдром зависимости от алкоголя на 100 тысяч соответствующего населения: Чукотский автономный округ – 272,4, Ненецкий автономный округ – 176,8, Сахалинская область 107,7", - говорится в сборнике.Наибольшее число пациентов из расчета на 100 тысяч населения в 2020 году зарегистрировано в республиках Дагестан и Чечня, а также в Севастополе, отмечается в документе.Всего в 2020 году было зарегистрировано почти 1,2 миллиона психических расстройств, связанных с употреблением алкоголя и синдромом зависимости от алкоголя, уточняется в сборнике.
https://ria.ru/20210213/psikhika-1597299329.html
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чукотский автономный округ
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чукотский автономный округ, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), еврейская автономная область, алтайский край, общество
08:10 25.07.2021 (обновлено: 09:30 25.07.2021)
 
Названы регионы, лидирующие по числу пациентов с расстройствами психики

Исследование Минздрава: на Чукотке зафиксировали больше всего пациентов с расстройствами психики

© Depositphotos / belchonockНа приеме у психиатра
На приеме у психиатра - РИА Новости, 1920, 25.07.2021
© Depositphotos / belchonock
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Больше всего пациентов с психическими расстройствами в 2020 году в России из расчета на 100 тысяч населения зарегистрировано на Чукотке, меньше всего – в Чечне, следует из данных статистического сборника Минздрава РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Психические расстройства и расстройства поведения на 100 тысяч всего населения: Чукотский автономный округ - 10012,3, Еврейская автономная область - 6437,6, Алтайский край – 5834,9", - говорится в сборнике.
Меньше всего пациентов с психическими расстройствами зарегистрировано в Чечне, где показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 1555,6; Ингушетии - 1674,6; Москве – 2005,5, уточняется в документе.
В то же время больше всего психических расстройств, связанных с употреблением алкоголя, было зафиксировано в Чукотском и Ненецком автономных округах и Сахалинской области.
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"Психические расстройства, связанные с употреблением алкоголя + синдром зависимости от алкоголя на 100 тысяч соответствующего населения: Чукотский автономный округ – 272,4, Ненецкий автономный округ – 176,8, Сахалинская область 107,7", - говорится в сборнике.
Наибольшее число пациентов из расчета на 100 тысяч населения в 2020 году зарегистрировано в республиках Дагестан и Чечня, а также в Севастополе, отмечается в документе.
Всего в 2020 году было зарегистрировано почти 1,2 миллиона психических расстройств, связанных с употреблением алкоголя и синдромом зависимости от алкоголя, уточняется в сборнике.
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