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На Украине заявили о "начале прозрения" у Зеленского
На Украине заявили о "начале прозрения" у Зеленского - РИА Новости, 25.07.2021
На Украине заявили о "начале прозрения" у Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский "начал прозревать" в вопросе реального отношения Запада к стране, такое мнение в эфире телеканала "Наш" выразил экс-депутат РИА Новости, 25.07.2021
2021-07-25T04:22
2021-07-25T04:22
евгений мураев
верховная рада украины
евросоюз
владимир зеленский
украина
в мире
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский "начал прозревать" в вопросе реального отношения Запада к стране, такое мнение в эфире телеканала "Наш" выразил экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев.По его словам, Украине необходимо пересмотреть экономическое сотрудничество с Евросоюзом, так как она "обнажила" свой рынок, "убила" местных экспортеров и внутренних товаропроизводителей."В обмен на что? На то, что нам говорят: когда-нибудь, через сложный путь реформ, вы, может быть, станете европейцами, дат не называют. Зеленский начал прозревать, он уже прямо говорит: скажите, когда? А ответа же нет, потому что этого ответа нет", - указал Мураев.Как заявил экс-депутат, ЕС не сможет "прокормить" Украину и "подтянуть" ее до своего уровня, так как в сообществе также "достаточно сложная ситуация". "Brexit был, Великобритания вышла, понимая, что экономически там не все в порядке. Поэтому этого пути нет", - добавил он.Зеленский в последнее время не раз говорил о важности вступления Украины в Евросоюз и НАТО. Так, присоединение к ЕС он называл "стратегически достижимой мечтой", а членство в НАТО считает единственным путем к окончанию конфликта в Донбассе.Украина в 2014 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС, которое предусматривает создание зоны свободной торговли. В 2016 году соглашение начало действовать в полную силу, в том числе на Украине открылся рынок ЕС. Помимо зоны свободной торговли, соглашение подразумевает сотрудничество в сферах обороны, предотвращения конфликтов, налогообложения, госфинансов, борьбы с терроризмом, миграции и пограничного контроля.
https://ria.ru/20210701/ukraina-1739372618.html
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евгений мураев, верховная рада украины, евросоюз, владимир зеленский, украина, в мире
04:22 25.07.2021
 
На Украине заявили о "начале прозрения" у Зеленского

Экс-депутат Рады Мураев заявил о "начале прозрения" у президента Зеленского

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода "Антонов"
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода Антонов - РИА Новости, 1920, 25.07.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский "начал прозревать" в вопросе реального отношения Запада к стране, такое мнение в эфире телеканала "Наш" выразил экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев.
По его словам, Украине необходимо пересмотреть экономическое сотрудничество с Евросоюзом, так как она "обнажила" свой рынок, "убила" местных экспортеров и внутренних товаропроизводителей.
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
1 июля, 11:35
Глава МИД Украины заявил, что страна сначала вступит в НАТО, потом в ЕС
"В обмен на что? На то, что нам говорят: когда-нибудь, через сложный путь реформ, вы, может быть, станете европейцами, дат не называют. Зеленский начал прозревать, он уже прямо говорит: скажите, когда? А ответа же нет, потому что этого ответа нет", - указал Мураев.
Как заявил экс-депутат, ЕС не сможет "прокормить" Украину и "подтянуть" ее до своего уровня, так как в сообществе также "достаточно сложная ситуация". "Brexit был, Великобритания вышла, понимая, что экономически там не все в порядке. Поэтому этого пути нет", - добавил он.
Зеленский в последнее время не раз говорил о важности вступления Украины в Евросоюз и НАТО. Так, присоединение к ЕС он называл "стратегически достижимой мечтой", а членство в НАТО считает единственным путем к окончанию конфликта в Донбассе.
Украина в 2014 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС, которое предусматривает создание зоны свободной торговли. В 2016 году соглашение начало действовать в полную силу, в том числе на Украине открылся рынок ЕС. Помимо зоны свободной торговли, соглашение подразумевает сотрудничество в сферах обороны, предотвращения конфликтов, налогообложения, госфинансов, борьбы с терроризмом, миграции и пограничного контроля.
Флаг ЕС на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
15 апреля, 10:16
В МИД Франции сомневаются в перспективе вступления Украины в ЕС
 
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