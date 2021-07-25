https://ria.ru/20210725/prozrenie-1742745844.html

На Украине заявили о "начале прозрения" у Зеленского

На Украине заявили о "начале прозрения" у Зеленского - РИА Новости, 25.07.2021

На Украине заявили о "начале прозрения" у Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский "начал прозревать" в вопросе реального отношения Запада к стране, такое мнение в эфире телеканала "Наш" выразил экс-депутат РИА Новости, 25.07.2021

2021-07-25T04:22

2021-07-25T04:22

2021-07-25T04:22

евгений мураев

верховная рада украины

евросоюз

владимир зеленский

украина

в мире

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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский "начал прозревать" в вопросе реального отношения Запада к стране, такое мнение в эфире телеканала "Наш" выразил экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев.По его словам, Украине необходимо пересмотреть экономическое сотрудничество с Евросоюзом, так как она "обнажила" свой рынок, "убила" местных экспортеров и внутренних товаропроизводителей."В обмен на что? На то, что нам говорят: когда-нибудь, через сложный путь реформ, вы, может быть, станете европейцами, дат не называют. Зеленский начал прозревать, он уже прямо говорит: скажите, когда? А ответа же нет, потому что этого ответа нет", - указал Мураев.Как заявил экс-депутат, ЕС не сможет "прокормить" Украину и "подтянуть" ее до своего уровня, так как в сообществе также "достаточно сложная ситуация". "Brexit был, Великобритания вышла, понимая, что экономически там не все в порядке. Поэтому этого пути нет", - добавил он.Зеленский в последнее время не раз говорил о важности вступления Украины в Евросоюз и НАТО. Так, присоединение к ЕС он называл "стратегически достижимой мечтой", а членство в НАТО считает единственным путем к окончанию конфликта в Донбассе.Украина в 2014 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС, которое предусматривает создание зоны свободной торговли. В 2016 году соглашение начало действовать в полную силу, в том числе на Украине открылся рынок ЕС. Помимо зоны свободной торговли, соглашение подразумевает сотрудничество в сферах обороны, предотвращения конфликтов, налогообложения, госфинансов, борьбы с терроризмом, миграции и пограничного контроля.

https://ria.ru/20210701/ukraina-1739372618.html

https://ria.ru/20210415/ukraina-1728355251.html

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евгений мураев, верховная рада украины, евросоюз, владимир зеленский, украина, в мире