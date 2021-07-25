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В Тунисе вспыхнули протесты с требованием роспуска парламента
В Тунисе вспыхнули протесты с требованием роспуска парламента - РИА Новости, 25.07.2021
В Тунисе вспыхнули протесты с требованием роспуска парламента
Протесты разгорелись в воскресенье в ряде городов Туниса, митингующие требуют суда над коррупционерами и роспуска парламента. РИА Новости, 25.07.2021
2021-07-25T16:35
2021-07-25T16:35
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КАИР, 25 июл - РИА Новости. Протесты разгорелись в воскресенье в ряде городов Туниса, митингующие требуют суда над коррупционерами и роспуска парламента.По данным радиостанции Mosaique FM, протестующие в городе Сус уничтожили вывеску на здании штаба партии "ан-Нахда", возглавляемой спикером парламента Рашидом аль-Ганнуши. После этого силы безопасности установили кордон вокруг здания. Аналогичные действия предприняли протестующие в городе Кайруан на западе страны. В городе Таузар на юго-западе Туниса демонстранты ворвались в штаб партии и сожгли часть оборудования.В столице страны Тунисе протестующие пытаются пробраться к зданию парламента, бросают бутылки и камни в сотрудников сил правопорядка. "Демонстранты требуют роспуска парламента, смены правления и установить ответственных за ухудшение ситуации - эпидемиологической и социально-экономической", - передает радио. Перекрыта центральная улица Хабиба Бургибы.Система здравоохранения Туниса испытывает беспрецедентные нагрузки из-за коронавируса: по словам представителя минздрава Нассафа бен Али, система рухнула. Помощь Тунису оказывают ряд стран, в том числе Египет, Катар и Кувейт, предоставившие гуманитарную помощь и медицинский кислород. Ливия 8 июля закрыла границу с Тунисом в рамках борьбы с распространением коронавируса. Двадцатого июля был уволен министр здравоохранения Фаузи Мехди.
https://ria.ru/20210117/gaz-1593435241.html
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кувейт, ливия, тунис (город), в мире
16:35 25.07.2021
 
В Тунисе вспыхнули протесты с требованием роспуска парламента

В Тунисе вспыхнули протесты с требованием роспуска парламента

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкВид города Эль-Джем в Тунисе с амфитеатра
Вид города Эль-Джем в Тунисе с амфитеатра - РИА Новости, 1920, 25.07.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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КАИР, 25 июл - РИА Новости. Протесты разгорелись в воскресенье в ряде городов Туниса, митингующие требуют суда над коррупционерами и роспуска парламента.
По данным радиостанции Mosaique FM, протестующие в городе Сус уничтожили вывеску на здании штаба партии "ан-Нахда", возглавляемой спикером парламента Рашидом аль-Ганнуши. После этого силы безопасности установили кордон вокруг здания. Аналогичные действия предприняли протестующие в городе Кайруан на западе страны. В городе Таузар на юго-западе Туниса демонстранты ворвались в штаб партии и сожгли часть оборудования.
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В столице страны Тунисе протестующие пытаются пробраться к зданию парламента, бросают бутылки и камни в сотрудников сил правопорядка. "Демонстранты требуют роспуска парламента, смены правления и установить ответственных за ухудшение ситуации - эпидемиологической и социально-экономической", - передает радио. Перекрыта центральная улица Хабиба Бургибы.
Система здравоохранения Туниса испытывает беспрецедентные нагрузки из-за коронавируса: по словам представителя минздрава Нассафа бен Али, система рухнула. Помощь Тунису оказывают ряд стран, в том числе Египет, Катар и Кувейт, предоставившие гуманитарную помощь и медицинский кислород. Ливия 8 июля закрыла границу с Тунисом в рамках борьбы с распространением коронавируса. Двадцатого июля был уволен министр здравоохранения Фаузи Мехди.
 
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