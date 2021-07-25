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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210725/protest-1742742048.html
На акциях протеста против вакцинации в Лондоне задержали шесть человек
На акциях протеста против вакцинации в Лондоне задержали шесть человек - РИА Новости, 25.07.2021
На акциях протеста против вакцинации в Лондоне задержали шесть человек
Шесть человек задержаны, четверо полицейских получили ранения в ходе протестов против вакцинации и ковид-пропусков в Лондоне, сообщила начальник полиции Кэтрин... РИА Новости, 25.07.2021
2021-07-25T01:26
2021-07-25T01:26
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
великобритания
лондон
в мире
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ЛОНДОН, 25 июл - РИА Новости. Шесть человек задержаны, четверо полицейских получили ранения в ходе протестов против вакцинации и ковид-пропусков в Лондоне, сообщила начальник полиции Кэтрин Роупер.По ее словам, в основном мирные демонстрации в центре Лондона завершились."Было произведено шесть задержаний за целый ряд правонарушений, и, что неприемлемо, четыре офицера полиции получили ранения", - написала Роупер в Twitter.Ранее сообщалось, что один из протестующих в Лондоне был арестован после того, как кинул бутылку в полицейских.Великобритания с 19 июля сняла все связанные с пандемией внутренние ограничения – от граждан больше не требуют носить маски и соблюдать социальную дистанцию, а работники могут начать возвращаться в офисы. При этом власти все же рекомендовали носить маски в людных закрытых местах, например, в транспорте, а для допуска посетителей в заведения с большим скоплением людей использовать спецаильные пропуска (NHS Covid-Pass), которые подтверждают наличие прививки, отрицательного ПЦР-теста или антител.Кроме того, власти Великобритании вводят систему тестирования на коронавирус для тех работников транспорта, кто имел контакты с заболевшими, чтобы работники ключевых секторов могли избежать ненужной самоизоляции.
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коронавирус covid-19, великобритания, лондон, в мире
01:26 25.07.2021
 
На акциях протеста против вакцинации в Лондоне задержали шесть человек

На акциях протеста против вакцинации в Лондоне задержали шесть человек, ранены четверо полицейских

© REUTERS / PETER CZIBORRAПолиция в Лондоне
Полиция в Лондоне - РИА Новости, 1920, 25.07.2021
© REUTERS / PETER CZIBORRA
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ЛОНДОН, 25 июл - РИА Новости. Шесть человек задержаны, четверо полицейских получили ранения в ходе протестов против вакцинации и ковид-пропусков в Лондоне, сообщила начальник полиции Кэтрин Роупер.
По ее словам, в основном мирные демонстрации в центре Лондона завершились.
"Было произведено шесть задержаний за целый ряд правонарушений, и, что неприемлемо, четыре офицера полиции получили ранения", - написала Роупер в Twitter.
Ранее сообщалось, что один из протестующих в Лондоне был арестован после того, как кинул бутылку в полицейских.
Великобритания с 19 июля сняла все связанные с пандемией внутренние ограничения – от граждан больше не требуют носить маски и соблюдать социальную дистанцию, а работники могут начать возвращаться в офисы. При этом власти все же рекомендовали носить маски в людных закрытых местах, например, в транспорте, а для допуска посетителей в заведения с большим скоплением людей использовать спецаильные пропуска (NHS Covid-Pass), которые подтверждают наличие прививки, отрицательного ПЦР-теста или антител.
Кроме того, власти Великобритании вводят систему тестирования на коронавирус для тех работников транспорта, кто имел контакты с заболевшими, чтобы работники ключевых секторов могли избежать ненужной самоизоляции.
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Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19ВеликобританияЛондонВ мире
 
 
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