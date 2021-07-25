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Сенат Франции одобрил законопроект о санитарных пропусках
Сенат Франции одобрил законопроект о санитарных пропусках - РИА Новости, 25.07.2021
Сенат Франции одобрил законопроект о санитарных пропусках
Сенат Франции одобрил законопроект о расширении практики использования санитарных пропусков и обязательной вакцинации от COVID-19 медработников, при этом... РИА Новости, 25.07.2021
2021-07-25T11:04
2021-07-25T11:04
распространение коронавируса
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эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 25 июл - РИА Новости. Сенат Франции одобрил законопроект о расширении практики использования санитарных пропусков и обязательной вакцинации от COVID-19 медработников, при этом сенаторы внесли в документ ряд поправок.За принятие законопроекта проголосовали 199 парламентариев, против - 123.В воскресенье во второй половине дня законопроект должна рассмотреть смешанная парламентская комиссия. Два дня назад документ был принят Нацсобранием (нижняя палата парламента) Франции.Помимо обязательной вакцинации медперсонала, пожарных и тех, кто ухаживает за пожилыми, законопроект предусматривает введение санитарных пропусков (предполагающих либо сертификат о вакцинации, либо отрицательный результат тест на коронавирус, либо доказательство перенесенного заболевания) в начале августа в кафе, ресторанах, медучреждениях, самолетах и поездах дальнего следования.Вместе с тем сенаторы внесли поправки, которые подразумевают исключение террас из списка мест, где будет нужен санитарных пропуск.По законопроекту, молодые люди в возврате 16 и 17 лет могут проходить вакцинацию без согласия родителей.В нем прописано положение об обязательном соблюдении режима самоизоляции для больных коронавирусом.Документ был подготовлен правительством по итогам обращения к нации президента Франции Эммануэля Макрона 12 июля.В ряде городов Франции, в том числе в Париже, 17 и 24 июля прошли многочисленные акции против введения санитарных пропусков.
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коронавирус covid-19, эммануэль макрон, франция, париж, в мире
11:04 25.07.2021
 
Сенат Франции одобрил законопроект о санитарных пропусках

Сенат Франции одобрил законопроект о санитарных пропусках с рядом поправок

© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкВид на здание французского сената (верхняя палата парламента) в Париже
Вид на здание французского сената (верхняя палата парламента) в Париже - РИА Новости, 1920, 25.07.2021
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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ПАРИЖ, 25 июл - РИА Новости. Сенат Франции одобрил законопроект о расширении практики использования санитарных пропусков и обязательной вакцинации от COVID-19 медработников, при этом сенаторы внесли в документ ряд поправок.
За принятие законопроекта проголосовали 199 парламентариев, против - 123.
В воскресенье во второй половине дня законопроект должна рассмотреть смешанная парламентская комиссия. Два дня назад документ был принят Нацсобранием (нижняя палата парламента) Франции.
Помимо обязательной вакцинации медперсонала, пожарных и тех, кто ухаживает за пожилыми, законопроект предусматривает введение санитарных пропусков (предполагающих либо сертификат о вакцинации, либо отрицательный результат тест на коронавирус, либо доказательство перенесенного заболевания) в начале августа в кафе, ресторанах, медучреждениях, самолетах и поездах дальнего следования.
Вместе с тем сенаторы внесли поправки, которые подразумевают исключение террас из списка мест, где будет нужен санитарных пропуск.
По законопроекту, молодые люди в возврате 16 и 17 лет могут проходить вакцинацию без согласия родителей.
В нем прописано положение об обязательном соблюдении режима самоизоляции для больных коронавирусом.
Документ был подготовлен правительством по итогам обращения к нации президента Франции Эммануэля Макрона 12 июля.
В ряде городов Франции, в том числе в Париже, 17 и 24 июля прошли многочисленные акции против введения санитарных пропусков.
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