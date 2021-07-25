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На Украине назвали главную проблему из-за "Северного потока — 2"
На Украине назвали главную проблему из-за "Северного потока — 2" - РИА Новости, 25.07.2021
На Украине назвали главную проблему из-за "Северного потока — 2"
После запуска "Северного потока — 2" главной проблемой для Киева станет обеспечение энергетической безопасности. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил... РИА Новости, 25.07.2021
2021-07-25T06:25
2021-07-25T12:22
россия
сергей макогон
оператор гтс украины
северный поток — 2
евросоюз
сша
украина
в мире
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. После запуска "Северного потока — 2" главной проблемой для Киева станет обеспечение энергетической безопасности. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон."Основная наша проблема — это фактически обеспечение энергетической безопасности Украины. Сейчас транзит нам гарантирует наличие ресурса на территории Украины, а также это гарантирует нам, как государству, и военную безопасность", — сказал Макогон.По его словам, сохраняющийся транзит газа через Украину "связывает руки" России.При этом глава компании выступил с критикой соглашения между США и Германией, касающегося "Северного потока — 2". "Тот документ, который я видел, — это больше декларация. Я не увидел там никаких предохранителей того, что транзит останется. Мы не считаем, что это соглашение. Более того, мы не были стороной этих переговоров между Германией и США", — пожаловался Макогон."Северный поток — 2" — почти достроенный трубопровод из России в Германию общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Против него активно выступают Соединенные Штаты, заинтересованные в продвижении своего СПГ в страны Евросоюза, а также Украина и Польша, называющие проект политическим. Вашингтон четырежды вводил санкции, пытаясь помешать его реализации, но строительство уже вышло на финальную стадию и должно завершиться к концу лета.На днях Берлин и Вашингтон опубликовали совместное заявление относительно "Северного потока — 2". В документе отмечается, что для реализации проекта необходимо обеспечить продолжение поставок сырья из России через Украину после 2024 года, ради этого ФРГ обязуется использовать все доступные средства влияния.
https://ria.ru/20210723/potok-1742478573.html
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россия, сергей макогон, оператор гтс украины, северный поток — 2, евросоюз, сша, украина, в мире
06:25 25.07.2021 (обновлено: 12:22 25.07.2021)
 
На Украине назвали главную проблему из-за "Северного потока — 2"

Глава ГТС Украины Макогон назвал основную проблему для Киева из-за достройки "Северного потока — 2"

© РИА Новости / Екатерина СоловьеваБереговые объекты газопровода "Северный поток - 2" в городе Любмин в Германии
Береговые объекты газопровода Северный поток - 2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 25.07.2021
© РИА Новости / Екатерина Соловьева
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. После запуска "Северного потока — 2" главной проблемой для Киева станет обеспечение энергетической безопасности. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.
"Основная наша проблема — это фактически обеспечение энергетической безопасности Украины. Сейчас транзит нам гарантирует наличие ресурса на территории Украины, а также это гарантирует нам, как государству, и военную безопасность", — сказал Макогон.
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
23 июля, 06:46
В Киеве озвучили требования к Западу из-за "Северного потока — 2"
По его словам, сохраняющийся транзит газа через Украину "связывает руки" России.
При этом глава компании выступил с критикой соглашения между США и Германией, касающегося "Северного потока — 2". "Тот документ, который я видел, — это больше декларация. Я не увидел там никаких предохранителей того, что транзит останется. Мы не считаем, что это соглашение. Более того, мы не были стороной этих переговоров между Германией и США", — пожаловался Макогон.
"Северный поток — 2" — почти достроенный трубопровод из России в Германию общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Против него активно выступают Соединенные Штаты, заинтересованные в продвижении своего СПГ в страны Евросоюза, а также Украина и Польша, называющие проект политическим. Вашингтон четырежды вводил санкции, пытаясь помешать его реализации, но строительство уже вышло на финальную стадию и должно завершиться к концу лета.
На днях Берлин и Вашингтон опубликовали совместное заявление относительно "Северного потока — 2". В документе отмечается, что для реализации проекта необходимо обеспечить продолжение поставок сырья из России через Украину после 2024 года, ради этого ФРГ обязуется использовать все доступные средства влияния.
Рабочие на украинской ГКС Воловец на западе Украины - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
22 июля, 18:36
"Газпром" ответил на вопрос о транзите газа через Украину после 2024 года
 
РоссияСергей МакогонОператор ГТС УкраиныСеверный поток — 2ЕвросоюзСШАУкраинаВ мире
 
 
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