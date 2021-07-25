06:25 25.07.2021 (обновлено: 12:22 25.07.2021)
На Украине назвали главную проблему из-за "Северного потока — 2"
Глава ГТС Украины Макогон назвал основную проблему для Киева из-за достройки "Северного потока — 2"
© РИА Новости / Екатерина СоловьеваБереговые объекты газопровода "Северный поток - 2" в городе Любмин в Германии
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. После запуска "Северного потока — 2" главной проблемой для Киева станет обеспечение энергетической безопасности. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.
"Основная наша проблема — это фактически обеспечение энергетической безопасности Украины. Сейчас транзит нам гарантирует наличие ресурса на территории Украины, а также это гарантирует нам, как государству, и военную безопасность", — сказал Макогон.
По его словам, сохраняющийся транзит газа через Украину "связывает руки" России.
При этом глава компании выступил с критикой соглашения между США и Германией, касающегося "Северного потока — 2". "Тот документ, который я видел, — это больше декларация. Я не увидел там никаких предохранителей того, что транзит останется. Мы не считаем, что это соглашение. Более того, мы не были стороной этих переговоров между Германией и США", — пожаловался Макогон.
"Северный поток — 2" — почти достроенный трубопровод из России в Германию общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Против него активно выступают Соединенные Штаты, заинтересованные в продвижении своего СПГ в страны Евросоюза, а также Украина и Польша, называющие проект политическим. Вашингтон четырежды вводил санкции, пытаясь помешать его реализации, но строительство уже вышло на финальную стадию и должно завершиться к концу лета.
На днях Берлин и Вашингтон опубликовали совместное заявление относительно "Северного потока — 2". В документе отмечается, что для реализации проекта необходимо обеспечить продолжение поставок сырья из России через Украину после 2024 года, ради этого ФРГ обязуется использовать все доступные средства влияния.