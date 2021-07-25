https://ria.ru/20210725/problema-1742750123.html

На Украине назвали главную проблему из-за "Северного потока — 2"

На Украине назвали главную проблему из-за "Северного потока — 2" - РИА Новости, 25.07.2021

На Украине назвали главную проблему из-за "Северного потока — 2"

После запуска "Северного потока — 2" главной проблемой для Киева станет обеспечение энергетической безопасности. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил... РИА Новости, 25.07.2021

2021-07-25T06:25

2021-07-25T06:25

2021-07-25T12:22

россия

сергей макогон

оператор гтс украины

северный поток — 2

евросоюз

сша

украина

в мире

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. После запуска "Северного потока — 2" главной проблемой для Киева станет обеспечение энергетической безопасности. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон."Основная наша проблема — это фактически обеспечение энергетической безопасности Украины. Сейчас транзит нам гарантирует наличие ресурса на территории Украины, а также это гарантирует нам, как государству, и военную безопасность", — сказал Макогон.По его словам, сохраняющийся транзит газа через Украину "связывает руки" России.При этом глава компании выступил с критикой соглашения между США и Германией, касающегося "Северного потока — 2". "Тот документ, который я видел, — это больше декларация. Я не увидел там никаких предохранителей того, что транзит останется. Мы не считаем, что это соглашение. Более того, мы не были стороной этих переговоров между Германией и США", — пожаловался Макогон."Северный поток — 2" — почти достроенный трубопровод из России в Германию общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Против него активно выступают Соединенные Штаты, заинтересованные в продвижении своего СПГ в страны Евросоюза, а также Украина и Польша, называющие проект политическим. Вашингтон четырежды вводил санкции, пытаясь помешать его реализации, но строительство уже вышло на финальную стадию и должно завершиться к концу лета.На днях Берлин и Вашингтон опубликовали совместное заявление относительно "Северного потока — 2". В документе отмечается, что для реализации проекта необходимо обеспечить продолжение поставок сырья из России через Украину после 2024 года, ради этого ФРГ обязуется использовать все доступные средства влияния.

https://ria.ru/20210723/potok-1742478573.html

https://ria.ru/20210722/tranzit-1742424971.html

россия

сша

украина

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россия, сергей макогон, оператор гтс украины, северный поток — 2, евросоюз, сша, украина, в мире