https://ria.ru/20210725/potok-1742832222.html

Спикер Рады объяснил противодействие "Северному потоку — 2"

Спикер Рады объяснил противодействие "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 25.07.2021

Спикер Рады объяснил противодействие "Северному потоку — 2"

Киев защищает собственные интересы в вопросе "Северного потока — 2", а не работает против России, заявил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков. РИА Новости, 25.07.2021

2021-07-25T21:17

2021-07-25T21:17

2021-07-25T21:29

россия

allseas

дмитрий разумков

крымский мост

страна.ua

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северный поток — 2

балтийское море

владимир зеленский

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КИЕВ, 25 июл — РИА Новости. Киев защищает собственные интересы в вопросе "Северного потока — 2", а не работает против России, заявил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.В пятницу ФРГ и США опубликовали совместное заявление о новом газопроводе. В документе отмечается, что для реализации проекта необходимо обеспечить продолжение поставок сырья из России через Украину после 2024 года. Кроме того, Германия обязалась добиваться введения санкций против Москвы, "если Кремль будет использовать энергетический экспорт как оружие".Журналисты издания "Страна.UA" спросили Разумкова, изменится ли что-то в вопросе "Северного потока — 2" после визита президента Украины Владимира Зеленского в США 30 августа. По словам спикера, "нужно на максимум отрабатывать сразу", так как "мы переживаем за интересы нашей страны"."Помните историю с Керченским мостом, достроят — не достроят? Когда достроили, начали говорить, что развалится, еще же не развалился. Мы не работаем против России, Германии или еще кого-то, мы отстаиваем интересы нашей страны в политическом, геополитическом, экономическом и во всех планах", — заявил он.В пятницу в "Газпроме" заявили, что готовы продолжить транзит через Украину после 2024 года исходя из экономической целесообразности и состояния ГТС. Как указали в компании, этот вопрос необходимо решать "на рыночных условиях и по рыночным ценам". При этом, подчеркнули в "Газпроме", важно учитывать планы ЕС по декарбонизации экономики. С этой точки зрения "Северный поток — 2" куда лучше соответствует требованиям Брюсселя."Северный поток — 2""Северный поток — 2" — почти достроенный трубопровод из России в Германию общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Против активно выступают Соединенные Штаты, заинтересованные в продвижении своего СПГ в страны Евросоюза, а также Украина и Польша, называющие проект политическим.Вашингтон четырежды вводил санкции, пытаясь воспрепятствовать его реализации, но возведение вышло на финальную стадию и должно завершиться к концу лета.

https://ria.ru/20210725/problema-1742750123.html

https://ria.ru/20210725/gazoprovod-1742742660.html

россия

балтийское море

киев

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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита. 2021-07-25T21:17 true PT1M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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