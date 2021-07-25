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https://ria.ru/20210725/potok-1742832222.html
Спикер Рады объяснил противодействие "Северному потоку — 2"
Спикер Рады объяснил противодействие "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 25.07.2021
Спикер Рады объяснил противодействие "Северному потоку — 2"
Киев защищает собственные интересы в вопросе "Северного потока — 2", а не работает против России, заявил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков. РИА Новости, 25.07.2021
2021-07-25T21:17
2021-07-25T21:29
россия
allseas
дмитрий разумков
крымский мост
страна.ua
nord stream 2 ag
северный поток — 2
балтийское море
владимир зеленский
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КИЕВ, 25 июл — РИА Новости. Киев защищает собственные интересы в вопросе "Северного потока — 2", а не работает против России, заявил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.В пятницу ФРГ и США опубликовали совместное заявление о новом газопроводе. В документе отмечается, что для реализации проекта необходимо обеспечить продолжение поставок сырья из России через Украину после 2024 года. Кроме того, Германия обязалась добиваться введения санкций против Москвы, "если Кремль будет использовать энергетический экспорт как оружие".Журналисты издания "Страна.UA" спросили Разумкова, изменится ли что-то в вопросе "Северного потока — 2" после визита президента Украины Владимира Зеленского в США 30 августа. По словам спикера, "нужно на максимум отрабатывать сразу", так как "мы переживаем за интересы нашей страны"."Помните историю с Керченским мостом, достроят — не достроят? Когда достроили, начали говорить, что развалится, еще же не развалился. Мы не работаем против России, Германии или еще кого-то, мы отстаиваем интересы нашей страны в политическом, геополитическом, экономическом и во всех планах", — заявил он.В пятницу в "Газпроме" заявили, что готовы продолжить транзит через Украину после 2024 года исходя из экономической целесообразности и состояния ГТС. Как указали в компании, этот вопрос необходимо решать "на рыночных условиях и по рыночным ценам". При этом, подчеркнули в "Газпроме", важно учитывать планы ЕС по декарбонизации экономики. С этой точки зрения "Северный поток — 2" куда лучше соответствует требованиям Брюсселя."Северный поток — 2""Северный поток — 2" — почти достроенный трубопровод из России в Германию общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Против активно выступают Соединенные Штаты, заинтересованные в продвижении своего СПГ в страны Евросоюза, а также Украина и Польша, называющие проект политическим.Вашингтон четырежды вводил санкции, пытаясь воспрепятствовать его реализации, но возведение вышло на финальную стадию и должно завершиться к концу лета.
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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций
Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита.
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россия, allseas, дмитрий разумков, крымский мост, страна.ua, nord stream 2 ag, северный поток — 2, балтийское море, владимир зеленский, джо байден, киев
21:17 25.07.2021 (обновлено: 21:29 25.07.2021)
 
Спикер Рады объяснил противодействие "Северному потоку — 2"

Спикер Рады Разумков о "Северном потоке — 2": мы защищаем свои интересы, а не работаем против России

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабочие на участке строительства газопровода "Северный поток-2"
Рабочие на участке строительства газопровода Северный поток-2 - РИА Новости, 1920, 25.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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КИЕВ, 25 июл — РИА Новости. Киев защищает собственные интересы в вопросе "Северного потока — 2", а не работает против России, заявил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.
В пятницу ФРГ и США опубликовали совместное заявление о новом газопроводе. В документе отмечается, что для реализации проекта необходимо обеспечить продолжение поставок сырья из России через Украину после 2024 года. Кроме того, Германия обязалась добиваться введения санкций против Москвы, "если Кремль будет использовать энергетический экспорт как оружие".
Береговые объекты газопровода Северный поток - 2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 25.07.2021
Вчера, 06:25
На Украине назвали главную проблему из-за "Северного потока — 2"
Журналисты издания "Страна.UA" спросили Разумкова, изменится ли что-то в вопросе "Северного потока — 2" после визита президента Украины Владимира Зеленского в США 30 августа. По словам спикера, "нужно на максимум отрабатывать сразу", так как "мы переживаем за интересы нашей страны".
"Помните историю с Керченским мостом, достроят — не достроят? Когда достроили, начали говорить, что развалится, еще же не развалился. Мы не работаем против России, Германии или еще кого-то, мы отстаиваем интересы нашей страны в политическом, геополитическом, экономическом и во всех планах", — заявил он.
В пятницу в "Газпроме" заявили, что готовы продолжить транзит через Украину после 2024 года исходя из экономической целесообразности и состояния ГТС. Как указали в компании, этот вопрос необходимо решать "на рыночных условиях и по рыночным ценам". При этом, подчеркнули в "Газпроме", важно учитывать планы ЕС по декарбонизации экономики. С этой точки зрения "Северный поток — 2" куда лучше соответствует требованиям Брюсселя.
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 25.07.2021
Вчера, 02:44
Трамп упрекнул Байдена в одобрении "Северного потока — 2"

"Северный поток — 2"

"Северный поток — 2" — почти достроенный трубопровод из России в Германию общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Против активно выступают Соединенные Штаты, заинтересованные в продвижении своего СПГ в страны Евросоюза, а также Украина и Польша, называющие проект политическим.
Вашингтон четырежды вводил санкции, пытаясь воспрепятствовать его реализации, но возведение вышло на финальную стадию и должно завершиться к концу лета.
 
РоссияAllseasДмитрий РазумковКрымский мостСтрана.uaNord Stream 2 AGСеверный поток — 2Балтийское мореВладимир ЗеленскийДжо БайденКиев
 
 
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