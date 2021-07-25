https://ria.ru/20210725/poezda-1742825806.html

РЖД начали вывозить задержанные из-за ЧС на Транссибе грузы

РЖД начали вывозить задержанные из-за ЧС на Транссибе грузы - РИА Новости, 25.07.2021

РЖД начали вывозить задержанные из-за ЧС на Транссибе грузы

РЖД приступили к вывозу грузов, которые были задержаны в пути из-за ЧС на Транссибирской магистрали в Забайкалье, сообщает компания. РИА Новости, 25.07.2021

2021-07-25T19:41

2021-07-25T19:41

2021-07-25T19:41

обрушение на участке транссиба

ржд

сретенский район

забайкальский край

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. РЖД приступили к вывозу грузов, которые были задержаны в пути из-за ЧС на Транссибирской магистрали в Забайкалье, сообщает компания."Приступаем к вывозу грузов, задержанных в пути из-за перерыва в движении по Транссибу. В первую очередь будут отправлены социально значимые товары во внутрироссийском сообщении", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале компании.Уточняется, что далее совместно с грузоотправителями будет согласован график доставки экспортных грузов, с учетом правил недискриминационного доступа к инфраструктуре и подхода судов для перевалки в портах. Все грузовые поезда, остановленные по причине ЧС, поедут в пункты назначения.В результате мощных ливней в Забайкальском крае подтоплены сотни домов, в Сретенском районе 23 июля рухнул железнодорожный мост. Движение поездов по аварийному участку Транссиба было остановлено. В субботу днём были пущены первые тестовые поезда по восстановленному мосту. Позднее компания открыла движение пассажирских поездов, первым пропущенным составом стал поезд №11 Владивосток-Самара.

https://ria.ru/20210725/transsib-1742821626.html

сретенский район

забайкальский край

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обрушение на участке транссиба, ржд, сретенский район, забайкальский край