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Первые грузовые поезда пересекли восстановленный мост на Транссибе
Первые грузовые поезда пересекли восстановленный мост на Транссибе - РИА Новости, 25.07.2021
Первые грузовые поезда пересекли восстановленный мост на Транссибе
Первые грузовые поезда в тестовом режиме пересекли восстановленный мост в Забайкалье, сообщает РЖД. РИА Новости, 25.07.2021
2021-07-25T13:40
2021-07-25T13:40
2021-07-25T13:52
обрушение на участке транссиба
ржд
забайкальский край
общество
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Первые грузовые поезда в тестовом режиме пересекли восстановленный мост в Забайкалье, сообщает РЖД."Сначала железнодорожники пропустили порожний грузовой поезд. Этого требует технология проверки надёжности конструкций. Следом уже груженый состав успешно преодолел, восстановленный после разрушения стихией, мост через реку Ареда в Забайкальском крае", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале компании.Уточняется, что после того, как компания проведёт все проверки, будет принято решение об открытии движения для пассажирских поездов.В результате мощных ливней в Забайкальском крае подтоплены сотни домов, в Сретенском районе 23 июля рухнул железнодорожный мост. Движение поездов по аварийному участку Транссиба остановлено. Идут ремонтные работы. В субботу РЖД установили первое из двух пролётных строений разрушенного в пятницу моста.
https://radiosputnik.ria.ru/20210723/most-1742499676.html
забайкальский край
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обрушение на участке транссиба, ржд, забайкальский край, общество
13:40 25.07.2021 (обновлено: 13:52 25.07.2021)
Первые грузовые поезда пересекли восстановленный мост на Транссибе
РЖД: первые грузовые поезда пересекли восстановленный мост на Транссибе