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Первые грузовые поезда пересекли восстановленный мост на Транссибе

Первые грузовые поезда пересекли восстановленный мост на Транссибе - РИА Новости, 25.07.2021

Первые грузовые поезда пересекли восстановленный мост на Транссибе

Первые грузовые поезда в тестовом режиме пересекли восстановленный мост в Забайкалье, сообщает РЖД. РИА Новости, 25.07.2021

2021-07-25T13:40

2021-07-25T13:40

2021-07-25T13:52

обрушение на участке транссиба

ржд

забайкальский край

общество

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Первые грузовые поезда в тестовом режиме пересекли восстановленный мост в Забайкалье, сообщает РЖД."Сначала железнодорожники пропустили порожний грузовой поезд. Этого требует технология проверки надёжности конструкций. Следом уже груженый состав успешно преодолел, восстановленный после разрушения стихией, мост через реку Ареда в Забайкальском крае", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале компании.Уточняется, что после того, как компания проведёт все проверки, будет принято решение об открытии движения для пассажирских поездов.В результате мощных ливней в Забайкальском крае подтоплены сотни домов, в Сретенском районе 23 июля рухнул железнодорожный мост. Движение поездов по аварийному участку Транссиба остановлено. Идут ремонтные работы. В субботу РЖД установили первое из двух пролётных строений разрушенного в пятницу моста.

https://radiosputnik.ria.ru/20210723/most-1742499676.html

забайкальский край

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2021

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обрушение на участке транссиба, ржд, забайкальский край, общество