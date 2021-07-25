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Площадь пожара в жилом доме в центре Петербурга увеличилась
Площадь пожара в жилом доме в центре Петербурга увеличилась - РИА Новости, 25.07.2021
Площадь пожара в жилом доме в центре Петербурга увеличилась
Площадь пожара в доме в центре Санкт-Петербурга увеличилась до 1500 квадратных метров, из здания эвакуировали 15 человек, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 25.07.2021
2021-07-25T17:03
2021-07-25T17:34
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
санкт-петербург
происшествия
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Площадь пожара в доме в центре Санкт-Петербурга увеличилась до 1500 квадратных метров, из здания эвакуировали 15 человек, сообщает МЧС РФ.Крупный пожар возник днем в воскресенье в жилом доме в центре Петербурга: по данным спасателей, загорелась кровля на площади 300 квадратных метров, сообщение о пожаре в доме 115 на Лиговском проспекте поступило в 15.28."По уточненной информации, площадь пожара увеличилась до 1500 квадратных метров. Из здания было эвакуировано 15 человек", - говорится в сообщении.
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Тушение пожара на Лиговском проспекте в Петербурге. Кадры МЧС
В центре Петербурга горит жилой дом, площадь пожара на кровле здания - 300 квадратных метров, есть угроза распространения огня. Видео МЧС.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), санкт-петербург, происшествия
17:03 25.07.2021 (обновлено: 17:34 25.07.2021)
 
Площадь пожара в жилом доме в центре Петербурга увеличилась

Площадь пожара в жилом доме в центре Петербурга увеличилась до 1500 квадратных метров

© РИА Новости / Игорь РуссакВозгорание в петербургском метро
Возгорание в петербургском метро - РИА Новости, 1920, 25.07.2021
© РИА Новости / Игорь Руссак
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Площадь пожара в доме в центре Санкт-Петербурга увеличилась до 1500 квадратных метров, из здания эвакуировали 15 человек, сообщает МЧС РФ.
Крупный пожар возник днем в воскресенье в жилом доме в центре Петербурга: по данным спасателей, загорелась кровля на площади 300 квадратных метров, сообщение о пожаре в доме 115 на Лиговском проспекте поступило в 15.28.
"По уточненной информации, площадь пожара увеличилась до 1500 квадратных метров. Из здания было эвакуировано 15 человек", - говорится в сообщении.
Пожарные МЧС РФ тушат возгорание - РИА Новости, 1920, 24.07.2021
24 июля, 15:53
На базе отдыха в Приморье произошел крупный пожар
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Санкт-ПетербургПроисшествия
 
 
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