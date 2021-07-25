https://ria.ru/20210725/peterburg-1742814090.html

Площадь пожара в жилом доме в центре Петербурга увеличилась

Площадь пожара в жилом доме в центре Петербурга увеличилась - РИА Новости, 25.07.2021

Площадь пожара в жилом доме в центре Петербурга увеличилась

Площадь пожара в доме в центре Санкт-Петербурга увеличилась до 1500 квадратных метров, из здания эвакуировали 15 человек, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 25.07.2021

2021-07-25T17:03

2021-07-25T17:03

2021-07-25T17:34

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

санкт-петербург

происшествия

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Площадь пожара в доме в центре Санкт-Петербурга увеличилась до 1500 квадратных метров, из здания эвакуировали 15 человек, сообщает МЧС РФ.Крупный пожар возник днем в воскресенье в жилом доме в центре Петербурга: по данным спасателей, загорелась кровля на площади 300 квадратных метров, сообщение о пожаре в доме 115 на Лиговском проспекте поступило в 15.28."По уточненной информации, площадь пожара увеличилась до 1500 квадратных метров. Из здания было эвакуировано 15 человек", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210724/pozhar-1742703936.html

санкт-петербург

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2021

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Тушение пожара на Лиговском проспекте в Петербурге. Кадры МЧС В центре Петербурга горит жилой дом, площадь пожара на кровле здания - 300 квадратных метров, есть угроза распространения огня. Видео МЧС. 2021-07-25T17:03 true PT0M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), санкт-петербург, происшествия