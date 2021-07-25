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В Госдуме объяснили идею добавить новую графу в российские паспорта
В Госдуме объяснили идею добавить новую графу в российские паспорта - РИА Новости, 25.07.2021
В Госдуме объяснили идею добавить новую графу в российские паспорта
Первый зампредседателя комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов считает наобходимым обсуждать вопрос возвращения в паспорта графы... РИА Новости, 25.07.2021
2021-07-25T18:08
2021-07-25T18:08
2021-07-25T20:44
россия
ильдар гильмутдинов
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общество
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Первый зампредседателя комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов считает наобходимым обсуждать вопрос возвращения в паспорта графы "национальность".Как рассказал парламентарий РИА Новости, вопрос стал актуален, когда депутаты обсуждали "тему, связанную с коренными малочисленными народами (КМН)". "Для них актуально иметь документ, который говорил бы о национальности, потому что они в соответствии с федеральными законами и другими нормативными актами имеют ряд преференций в виде разных квот на охоту и ловлю, ряд налоговых преференций. Им постоянно приходится доказывать, что они относятся к КМН", — пояснил депутат.Гильмутдинов добавил, что вариант поставить отметку о национальности в паспорте может быть самым простым решением. По его словам, пока нет однозначного ответа, как удобнее решить проблему для коренных малочисленных народов. "Нужно обсуждать, нужно советоваться со специалистами. Я же еще потом говорил, все-таки паспорт, он же в бумажном виде… Жизнь меняется, у нас цифровизация, может, в цифровом виде появится. Однозначного ответа нет", — добавил депутат.Парламентарий рассказал, что сейчас проблему КМН решает специальный реестр, но тем, кто там не зарегистрировался, приходится доказывать свое происхождение. "Кто-то может в реестр встать, кто-то не встать, правильно кто-то сдал документы, кто-то нет. А от этого ведь не должны умаляться их права. В этой части можно было бы подумать. Сумеем ли мы только путем реестра решить эту извечную их проблему — принадлежность к той или иной национальности?" — сказал он.
https://ria.ru/20210721/pasport-1742246359.html
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россия, ильдар гильмутдинов, госдума рф, общество
18:08 25.07.2021 (обновлено: 20:44 25.07.2021)
В Госдуме объяснили идею добавить новую графу в российские паспорта
Депутат Госдумы Гильмутдинов объяснил предложение добавить в паспорта графу "национальность"
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости.
Первый зампредседателя комитета Госдумы
по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов
считает наобходимым обсуждать вопрос возвращения в паспорта графы "национальность".
Как рассказал парламентарий РИА Новости, вопрос стал актуален, когда депутаты обсуждали "тему, связанную с коренными малочисленными народами (КМН)".
"Для них актуально иметь документ, который говорил бы о национальности, потому что они в соответствии с федеральными законами и другими нормативными актами имеют ряд преференций в виде разных квот на охоту и ловлю, ряд налоговых преференций. Им постоянно приходится доказывать, что они относятся к КМН", — пояснил депутат.
Гильмутдинов добавил, что вариант поставить отметку о национальности в паспорте может быть самым простым решением.
По его словам, пока нет однозначного ответа, как удобнее решить проблему для коренных малочисленных народов.
"Нужно обсуждать, нужно советоваться со специалистами. Я же еще потом говорил, все-таки паспорт, он же в бумажном виде… Жизнь меняется, у нас цифровизация, может, в цифровом виде появится. Однозначного ответа нет", — добавил депутат.
Парламентарий рассказал, что сейчас проблему КМН решает специальный реестр, но тем, кто там не зарегистрировался, приходится доказывать свое происхождение.
"Кто-то может в реестр встать, кто-то не встать, правильно кто-то сдал документы, кто-то нет. А от этого ведь не должны умаляться их права. В этой части можно было бы подумать. Сумеем ли мы только путем реестра решить эту извечную их проблему — принадлежность к той или иной национальности?" — сказал он.