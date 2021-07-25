В Балтийске прошел военно-морской парад в честь Дня ВМФ
В Балтийске прошел военно-морской парад с участием морской авиации в честь Дня ВМФ
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкКорвет "Бойкий" и корабельный многоцелевой вертолет Ка-27 в Балтийске
КАЛИНИНГРАД, 25 июл - РИА Новости. Военно-морской парад с участием боевых кораблей, катеров, быстроходных лодок, самолетов и вертолетов морской авиации прошел в воскресенье на главной базе Балтийского флота городе Балтийске Калининградской области, сообщает пресс-служба Западного военного округа по Балтфлоту.
"Сегодня в главной базе Балтийского флота Балтийске прошли масштабные праздничные мероприятия, посвященные Дню ВМФ России. В военно-морском параде и военно-спортивном празднике было задействовано более 43 боевых кораблей, катеров, быстроходных лодок и судов обеспечения, более 20 единиц военной техники соединения морской пехоты, 14 самолетов и вертолетов морской авиации, а также около 1,3 тысячи военнослужащих", - говорится в сообщении.
Командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов обошел на катере "Серафим Саровский" парадный строй боевых кораблей флота в морском канале и поздравил военных моряков с праздником.
Во время праздничной программы экипажи кораблей продемонстрировали 14 тактических эпизодов с выполнением боевых стрельб и демонстрацией возможностей современного корабельного вооружения и военной техники. Противолодочный вертолет Ка-27, взлетевший с борта корвета "Бойкий", атаковал подводную лодку условного противника, малый противолодочный корабль провел атаку субмарины условного неприятеля, а малый ракетный корабль сымитировал ракетный удар по кораблям условного противника.
Кроме того, в акватории Калининградского залива были разыграны эпизоды по освобождению судна, оказанию помощи аварийному кораблю, задержанию условных нарушителей госграницы. Вспомогательные силы флота провели демонстрацию поисково-спасательного и материально-технического обеспечения кораблей.
Из-за сложной эпидситуации во время празднования Дня ВМФ въезд в Балтийск ограничили. Мероприятия, посвященные Дню города, который отмечается в это воскресенье, отменили в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Все участники военно-морского парада в Балтийске заблаговременно сделали прививку против коронавирусной инфекции.