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В Балтийске прошел военно-морской парад в честь Дня ВМФ
В Балтийске прошел военно-морской парад в честь Дня ВМФ - РИА Новости, 25.07.2021
В Балтийске прошел военно-морской парад в честь Дня ВМФ
Военно-морской парад с участием боевых кораблей, катеров, быстроходных лодок, самолетов и вертолетов морской авиации прошел в воскресенье на главной базе... РИА Новости, 25.07.2021
2021-07-25T14:25
2021-07-25T14:25
день военно-морского флота рф
балтийский флот вмф россии
ка-27
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
балтийск
калининградская область
вмф рф
безопасность
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КАЛИНИНГРАД, 25 июл - РИА Новости. Военно-морской парад с участием боевых кораблей, катеров, быстроходных лодок, самолетов и вертолетов морской авиации прошел в воскресенье на главной базе Балтийского флота городе Балтийске Калининградской области, сообщает пресс-служба Западного военного округа по Балтфлоту."Сегодня в главной базе Балтийского флота Балтийске прошли масштабные праздничные мероприятия, посвященные Дню ВМФ России. В военно-морском параде и военно-спортивном празднике было задействовано более 43 боевых кораблей, катеров, быстроходных лодок и судов обеспечения, более 20 единиц военной техники соединения морской пехоты, 14 самолетов и вертолетов морской авиации, а также около 1,3 тысячи военнослужащих", - говорится в сообщении.Командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов обошел на катере "Серафим Саровский" парадный строй боевых кораблей флота в морском канале и поздравил военных моряков с праздником.Во время праздничной программы экипажи кораблей продемонстрировали 14 тактических эпизодов с выполнением боевых стрельб и демонстрацией возможностей современного корабельного вооружения и военной техники. Противолодочный вертолет Ка-27, взлетевший с борта корвета "Бойкий", атаковал подводную лодку условного противника, малый противолодочный корабль провел атаку субмарины условного неприятеля, а малый ракетный корабль сымитировал ракетный удар по кораблям условного противника.Кроме того, в акватории Калининградского залива были разыграны эпизоды по освобождению судна, оказанию помощи аварийному кораблю, задержанию условных нарушителей госграницы. Вспомогательные силы флота провели демонстрацию поисково-спасательного и материально-технического обеспечения кораблей.Из-за сложной эпидситуации во время празднования Дня ВМФ въезд в Балтийск ограничили. Мероприятия, посвященные Дню города, который отмечается в это воскресенье, отменили в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Все участники военно-морского парада в Балтийске заблаговременно сделали прививку против коронавирусной инфекции.
https://ria.ru/20210725/parad-1742785208.html
https://ria.ru/20210725/sevastopol-1742780583.html
балтийск
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день военно-морского флота рф, балтийский флот вмф россии, ка-27, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), балтийск, калининградская область, вмф рф, безопасность
14:25 25.07.2021
 
В Балтийске прошел военно-морской парад в честь Дня ВМФ

В Балтийске прошел военно-морской парад с участием морской авиации в честь Дня ВМФ

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкКорвет "Бойкий" и корабельный многоцелевой вертолет Ка-27 в Балтийске
Корвет Бойкий и корабельный многоцелевой вертолет Ка-27 в Балтийске - РИА Новости, 1920, 25.07.2021
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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КАЛИНИНГРАД, 25 июл - РИА Новости. Военно-морской парад с участием боевых кораблей, катеров, быстроходных лодок, самолетов и вертолетов морской авиации прошел в воскресенье на главной базе Балтийского флота городе Балтийске Калининградской области, сообщает пресс-служба Западного военного округа по Балтфлоту.
"Сегодня в главной базе Балтийского флота Балтийске прошли масштабные праздничные мероприятия, посвященные Дню ВМФ России. В военно-морском параде и военно-спортивном празднике было задействовано более 43 боевых кораблей, катеров, быстроходных лодок и судов обеспечения, более 20 единиц военной техники соединения морской пехоты, 14 самолетов и вертолетов морской авиации, а также около 1,3 тысячи военнослужащих", - говорится в сообщении.
Люди на набережной наблюдают за подготовкой кораблей ВМФ РФ к параду в Кронштадте - РИА Новости, 1920, 25.07.2021
12:28
Морская авиация прошла над Невой на параде ВМФ в Петербурге
Командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов обошел на катере "Серафим Саровский" парадный строй боевых кораблей флота в морском канале и поздравил военных моряков с праздником.
Во время праздничной программы экипажи кораблей продемонстрировали 14 тактических эпизодов с выполнением боевых стрельб и демонстрацией возможностей современного корабельного вооружения и военной техники. Противолодочный вертолет Ка-27, взлетевший с борта корвета "Бойкий", атаковал подводную лодку условного противника, малый противолодочный корабль провел атаку субмарины условного неприятеля, а малый ракетный корабль сымитировал ракетный удар по кораблям условного противника.
Кроме того, в акватории Калининградского залива были разыграны эпизоды по освобождению судна, оказанию помощи аварийному кораблю, задержанию условных нарушителей госграницы. Вспомогательные силы флота провели демонстрацию поисково-спасательного и материально-технического обеспечения кораблей.
Из-за сложной эпидситуации во время празднования Дня ВМФ въезд в Балтийск ограничили. Мероприятия, посвященные Дню города, который отмечается в это воскресенье, отменили в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Все участники военно-морского парада в Балтийске заблаговременно сделали прививку против коронавирусной инфекции.
Корабли Черноморского флота ВМФ России во время генеральной репетиции парада Победы в Севастополе - РИА Новости, 1920, 25.07.2021
11:51
В Севастополе прошел парад кораблей
 
День Военно-морского флота РФБалтийский флот ВМФ РоссииКа-27Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)БалтийскКалининградская областьВМФ РФБезопасность
 
 
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