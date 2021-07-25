https://ria.ru/20210725/orden-1742775922.html

Путин наградил детского омбудсмена орденом Дружбы

Путин наградил детского омбудсмена орденом Дружбы - РИА Новости, 25.07.2021

Путин наградил детского омбудсмена орденом Дружбы

Президент России Владимир Путин наградил уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анну Кузнецову орденом дружбы, соответствующий указ главы РФ... РИА Новости, 25.07.2021

2021-07-25T11:12

2021-07-25T11:12

2021-07-25T11:48

россия

анна кузнецова

владимир путин

общество

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анну Кузнецову орденом дружбы, соответствующий указ главы РФ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."За большой вклад в реализацию государственной политики в сфере защиты материнства, отцовства и детства в Российской Федерации наградить орденом дружбы Кузнецову Анну Юрьевну - Уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка", - говорится в тексте указа.

https://ria.ru/20210713/primore-1741018345.html

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2021

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россия, анна кузнецова, владимир путин, общество