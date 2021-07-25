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В ЛНР заявили о гранатометном обстреле со стороны украинских силовиков
В ЛНР заявили о гранатометном обстреле со стороны украинских силовиков - РИА Новости, 25.07.2021
В ЛНР заявили о гранатометном обстреле со стороны украинских силовиков
Украинские силовики открыли огонь из гранатометов по подконтрольному самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) поселку Калиново в Донбассе,... РИА Новости, 25.07.2021
2021-07-25T10:39
2021-07-25T10:39
ситуация в днр и лнр
сцкк
счастье (город)
луганская народная республика
вооруженные силы украины
киев
в мире
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ЛУГАНСК, 25 июл - РИА Новости. Украинские силовики открыли огонь из гранатометов по подконтрольному самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) поселку Калиново в Донбассе, заявили журналистам в воскресенье в пресс-службе Народной милиции ЛНР.Ранее в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня сообщили, что украинские силовики в субботу один раз нарушили режим тишины, обстреляв территорию ЛНР."С начала текущих суток боевики третьего батальона 24-й бригады ВСУ… с позиций в районе населенного пункта Новозвановка (под контролем Киева – ред.) подвергли обстрелу из автоматического станкового гранатомета, станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного стрелкового оружия район населенного пункта Калиново", - заявил представитель оборонного ведомства ЛНР.Он уточнил, что также украинские силовики продолжают размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории. По данным Народной милиции ЛНР, в жилом районе подконтрольного Киеву города Счастье украинские силовики разместили бронетехнику.Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20210724/donbass-1742677186.html
счастье (город)
луганская народная республика
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ситуация в днр и лнр, сцкк, счастье (город), луганская народная республика, вооруженные силы украины, киев, в мире
10:39 25.07.2021
 
В ЛНР заявили о гранатометном обстреле со стороны украинских силовиков

Народная милиция ЛНР сообщила, что украинские силовики обстреляли поселок Калиново из гранатометов

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Народной милиции ЛНР
Военнослужащие Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 25.07.2021
© РИА Новости / Стрингер
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ЛУГАНСК, 25 июл - РИА Новости. Украинские силовики открыли огонь из гранатометов по подконтрольному самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) поселку Калиново в Донбассе, заявили журналистам в воскресенье в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
Ранее в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня сообщили, что украинские силовики в субботу один раз нарушили режим тишины, обстреляв территорию ЛНР.
"С начала текущих суток боевики третьего батальона 24-й бригады ВСУ… с позиций в районе населенного пункта Новозвановка (под контролем Киева – ред.) подвергли обстрелу из автоматического станкового гранатомета, станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного стрелкового оружия район населенного пункта Калиново", - заявил представитель оборонного ведомства ЛНР.
Он уточнил, что также украинские силовики продолжают размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории. По данным Народной милиции ЛНР, в жилом районе подконтрольного Киеву города Счастье украинские силовики разместили бронетехнику.
Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Последствия обстрела в Киевском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 24.07.2021
Вчера, 11:48
Украинские силовики дважды обстреляли территорию ДНР, заявили в Донецке
 
Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККСчастье (город)Луганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныКиевВ мире
 
 
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