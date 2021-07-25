https://ria.ru/20210725/obstrel-1742772122.html
В ЛНР заявили о гранатометном обстреле со стороны украинских силовиков
В ЛНР заявили о гранатометном обстреле со стороны украинских силовиков - РИА Новости, 25.07.2021
В ЛНР заявили о гранатометном обстреле со стороны украинских силовиков
Украинские силовики открыли огонь из гранатометов по подконтрольному самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) поселку Калиново в Донбассе,... РИА Новости, 25.07.2021
2021-07-25T10:39
2021-07-25T10:39
2021-07-25T10:39
ситуация в днр и лнр
сцкк
счастье (город)
луганская народная республика
вооруженные силы украины
киев
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564926475_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_14122f438729da488985a68dd63eeed7.jpg
ЛУГАНСК, 25 июл - РИА Новости. Украинские силовики открыли огонь из гранатометов по подконтрольному самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) поселку Калиново в Донбассе, заявили журналистам в воскресенье в пресс-службе Народной милиции ЛНР.Ранее в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня сообщили, что украинские силовики в субботу один раз нарушили режим тишины, обстреляв территорию ЛНР."С начала текущих суток боевики третьего батальона 24-й бригады ВСУ… с позиций в районе населенного пункта Новозвановка (под контролем Киева – ред.) подвергли обстрелу из автоматического станкового гранатомета, станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного стрелкового оружия район населенного пункта Калиново", - заявил представитель оборонного ведомства ЛНР.Он уточнил, что также украинские силовики продолжают размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории. По данным Народной милиции ЛНР, в жилом районе подконтрольного Киеву города Счастье украинские силовики разместили бронетехнику.Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20210724/donbass-1742677186.html
счастье (город)
луганская народная республика
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564926475_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_aa58f430c0c8fc16f2401a291dc408b0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, сцкк, счастье (город), луганская народная республика, вооруженные силы украины, киев, в мире
В ЛНР заявили о гранатометном обстреле со стороны украинских силовиков
Народная милиция ЛНР сообщила, что украинские силовики обстреляли поселок Калиново из гранатометов
ЛУГАНСК, 25 июл - РИА Новости.
Украинские силовики открыли огонь из гранатометов по подконтрольному самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР
) поселку Калиново в Донбассе
, заявили журналистам в воскресенье в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
Ранее в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня сообщили, что украинские силовики в субботу один раз нарушили режим тишины, обстреляв территорию ЛНР.
"С начала текущих суток боевики третьего батальона 24-й бригады ВСУ
… с позиций в районе населенного пункта Новозвановка (под контролем Киева
– ред.) подвергли обстрелу из автоматического станкового гранатомета, станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного стрелкового оружия район населенного пункта Калиново", - заявил представитель оборонного ведомства ЛНР.
Он уточнил, что также украинские силовики продолжают размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории. По данным Народной милиции ЛНР, в жилом районе подконтрольного Киеву города Счастье украинские силовики разместили бронетехнику.
Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.