https://ria.ru/20210725/obstrel-1742772122.html

В ЛНР заявили о гранатометном обстреле со стороны украинских силовиков

В ЛНР заявили о гранатометном обстреле со стороны украинских силовиков - РИА Новости, 25.07.2021

В ЛНР заявили о гранатометном обстреле со стороны украинских силовиков

Украинские силовики открыли огонь из гранатометов по подконтрольному самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) поселку Калиново в Донбассе,... РИА Новости, 25.07.2021

2021-07-25T10:39

2021-07-25T10:39

2021-07-25T10:39

ситуация в днр и лнр

сцкк

счастье (город)

луганская народная республика

вооруженные силы украины

киев

в мире

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ЛУГАНСК, 25 июл - РИА Новости. Украинские силовики открыли огонь из гранатометов по подконтрольному самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) поселку Калиново в Донбассе, заявили журналистам в воскресенье в пресс-службе Народной милиции ЛНР.Ранее в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня сообщили, что украинские силовики в субботу один раз нарушили режим тишины, обстреляв территорию ЛНР."С начала текущих суток боевики третьего батальона 24-й бригады ВСУ… с позиций в районе населенного пункта Новозвановка (под контролем Киева – ред.) подвергли обстрелу из автоматического станкового гранатомета, станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного стрелкового оружия район населенного пункта Калиново", - заявил представитель оборонного ведомства ЛНР.Он уточнил, что также украинские силовики продолжают размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории. По данным Народной милиции ЛНР, в жилом районе подконтрольного Киеву города Счастье украинские силовики разместили бронетехнику.Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20210724/donbass-1742677186.html

счастье (город)

луганская народная республика

киев

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ситуация в днр и лнр, сцкк, счастье (город), луганская народная республика, вооруженные силы украины, киев, в мире