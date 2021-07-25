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В Хабаровске из-за повреждения водопровода обрушился участок дороги
В Хабаровске из-за повреждения водопровода обрушился участок дороги - РИА Новости, 25.07.2021
В Хабаровске из-за повреждения водопровода обрушился участок дороги
Участок дороги обрушился в Хабаровске из-за повреждения системы водоснабжения, прокуратура начала проверку, сообщает в воскресенье надзорное ведомство... РИА Новости, 25.07.2021
2021-07-25T06:24
2021-07-25T06:24
2021-07-25T07:57
хабаровск
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 25 июл – РИА Новости. Участок дороги обрушился в Хабаровске из-за повреждения системы водоснабжения, прокуратура начала проверку, сообщает в воскресенье надзорное ведомство Хабаровского края.Подача водоснабжения жителям соседних домов не нарушена.На место происшествия выезжал исполняющий обязанности прокурора Хабаровска Юрий Попов. Прокуратура Центрального района города проводит проверку. Будет дана оценка действиям организации ЖКХ, обслуживающей данный участок, и своевременности выезда аварийных служб.
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РИА Новости
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хабаровск, происшествия
06:24 25.07.2021 (обновлено: 07:57 25.07.2021)
В Хабаровске из-за повреждения водопровода обрушился участок дороги
В Хабаровске из-за повреждения системы водоснабжения обрушился участок дороги