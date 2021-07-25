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В Хабаровске из-за повреждения водопровода обрушился участок дороги

В Хабаровске из-за повреждения водопровода обрушился участок дороги - РИА Новости, 25.07.2021

В Хабаровске из-за повреждения водопровода обрушился участок дороги

Участок дороги обрушился в Хабаровске из-за повреждения системы водоснабжения, прокуратура начала проверку, сообщает в воскресенье надзорное ведомство... РИА Новости, 25.07.2021

2021-07-25T06:24

2021-07-25T06:24

2021-07-25T07:57

хабаровск

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 25 июл – РИА Новости. Участок дороги обрушился в Хабаровске из-за повреждения системы водоснабжения, прокуратура начала проверку, сообщает в воскресенье надзорное ведомство Хабаровского края.Подача водоснабжения жителям соседних домов не нарушена.На место происшествия выезжал исполняющий обязанности прокурора Хабаровска Юрий Попов. Прокуратура Центрального района города проводит проверку. Будет дана оценка действиям организации ЖКХ, обслуживающей данный участок, и своевременности выезда аварийных служб.

хабаровск

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хабаровск, происшествия