Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210725/obrushenie-1742749999.html
В Хабаровске из-за повреждения водопровода обрушился участок дороги
В Хабаровске из-за повреждения водопровода обрушился участок дороги - РИА Новости, 25.07.2021
В Хабаровске из-за повреждения водопровода обрушился участок дороги
Участок дороги обрушился в Хабаровске из-за повреждения системы водоснабжения, прокуратура начала проверку, сообщает в воскресенье надзорное ведомство... РИА Новости, 25.07.2021
2021-07-25T06:24
2021-07-25T07:57
хабаровск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574614750_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8fc4bcb9142edfb305efad52b1f0020f.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 25 июл – РИА Новости. Участок дороги обрушился в Хабаровске из-за повреждения системы водоснабжения, прокуратура начала проверку, сообщает в воскресенье надзорное ведомство Хабаровского края.Подача водоснабжения жителям соседних домов не нарушена.На место происшествия выезжал исполняющий обязанности прокурора Хабаровска Юрий Попов. Прокуратура Центрального района города проводит проверку. Будет дана оценка действиям организации ЖКХ, обслуживающей данный участок, и своевременности выезда аварийных служб.
хабаровск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574614750_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1492037f50100a33d81c36516537910f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
хабаровск, происшествия
06:24 25.07.2021 (обновлено: 07:57 25.07.2021)
 
В Хабаровске из-за повреждения водопровода обрушился участок дороги

В Хабаровске из-за повреждения системы водоснабжения обрушился участок дороги

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкХабаровск
Хабаровск - РИА Новости, 1920, 25.07.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 25 июл – РИА Новости. Участок дороги обрушился в Хабаровске из-за повреждения системы водоснабжения, прокуратура начала проверку, сообщает в воскресенье надзорное ведомство Хабаровского края.
"В ночь на 25 июля 2021 года на пересечении Уссурийского бульвара и улицы Фрунзе в Хабаровске произошло обрушение дорожного полотна. По предварительным данным, причиной обрушения послужил порыв чугунной трубы системы водоснабжения", - говорится в сообщении.
Подача водоснабжения жителям соседних домов не нарушена.
На место происшествия выезжал исполняющий обязанности прокурора Хабаровска Юрий Попов. Прокуратура Центрального района города проводит проверку. Будет дана оценка действиям организации ЖКХ, обслуживающей данный участок, и своевременности выезда аварийных служб.
 
ХабаровскПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:28В Хабаровск рейсовый автобус врезался в опору освещения
15:24В Приамурье возбудили уголовное дело после смерти главы Минцифры региона
15:24В Харькове продавец отказалась обслуживать клиентку, говорившую на мове
15:22В ДТП на Кутузовском проспекте пострадали три человека
15:21Роухани обвинил парламент Ирана в торможении вопроса снятия санкций
15:19Выявлена способность COVID-19 необратимо снижать уровень интеллекта
15:10Похитители в Нигерии освободили 28 учеников школы-интерната, сообщили СМИ
15:06Рапиристка Дериглазова принесла сборной России третье серебро на Олимпиаде
15:01Японская компания начала испытывать препарат от COVID-19 на людях
14:58В Кронштадте открыли историческую площадку "От парохода до атомохода"
14:53Тест системы сближения на модуле "Наука" прошел успешно
14:51Во Франции задержали более 70 человек на протестах против мер по COVID-19
14:48Пляжи Сочи снова открылись для купания
14:46В Краснодарском крае рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом
14:36В Карабахе прошел митинг памяти адмирала Исакова
14:25В Балтийске прошел военно-морской парад в честь Дня ВМФ
14:15Финансовая грамотность россиян выросла на фоне пандемии
14:13СК проработает вопрос о возможности дистанционного сбора доказательств
14:10Рапиристка Коробейникова принесла сборной России пятую медаль на Олимпиаде
14:09Участок Сокольнической линии столичного метро откроют досрочно
Лента новостейМолния