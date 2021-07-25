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Похитители в Нигерии освободили 28 учеников школы-интерната, сообщили СМИ
Похитители в Нигерии освободили 28 учеников школы-интерната, сообщили СМИ - РИА Новости, 25.07.2021
Похитители в Нигерии освободили 28 учеников школы-интерната, сообщили СМИ
Бандиты освободили 28 учеников школы-интерната в нигерийском штате Кадуна, похищенных в начале июля, сообщает местная газета Daily Trust. РИА Новости, 25.07.2021
2021-07-25T15:10
2021-07-25T15:10
2021-07-25T15:10
нигерия
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Бандиты освободили 28 учеников школы-интерната в нигерийском штате Кадуна, похищенных в начале июля, сообщает местная газета Daily Trust.По данным газеты, председатель Христианской ассоциации Нигерии (CAN) в штате Кадуна Джон Хайаб заявил, что бандиты все еще удерживают около 80 похищенных ранее учеников. Газета сообщает, что всего был похищен 121 ученик.Ранее радиостанция Invicta сообщила, что неизвестные лица ворвались в среднюю школу в штате Кадуна в северной части Нигерии и похитили более сотни учеников. По данным агентства Синьхуа, позднее полиция сообщила об освобождении по меньшей мере 27 учеников.
https://ria.ru/20210705/nigeriya-1739938781.html
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нигерия, в мире
Похитители в Нигерии освободили 28 учеников школы-интерната, сообщили СМИ
Daily Trust: в Нигерии бандиты освободили 28 учеников школы-интерната, похищенных в начале июля