https://ria.ru/20210725/nigeriya-1742802178.html

Похитители в Нигерии освободили 28 учеников школы-интерната, сообщили СМИ

Похитители в Нигерии освободили 28 учеников школы-интерната, сообщили СМИ - РИА Новости, 25.07.2021

Похитители в Нигерии освободили 28 учеников школы-интерната, сообщили СМИ

Бандиты освободили 28 учеников школы-интерната в нигерийском штате Кадуна, похищенных в начале июля, сообщает местная газета Daily Trust. РИА Новости, 25.07.2021

2021-07-25T15:10

2021-07-25T15:10

2021-07-25T15:10

нигерия

в мире

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Бандиты освободили 28 учеников школы-интерната в нигерийском штате Кадуна, похищенных в начале июля, сообщает местная газета Daily Trust.По данным газеты, председатель Христианской ассоциации Нигерии (CAN) в штате Кадуна Джон Хайаб заявил, что бандиты все еще удерживают около 80 похищенных ранее учеников. Газета сообщает, что всего был похищен 121 ученик.Ранее радиостанция Invicta сообщила, что неизвестные лица ворвались в среднюю школу в штате Кадуна в северной части Нигерии и похитили более сотни учеников. По данным агентства Синьхуа, позднее полиция сообщила об освобождении по меньшей мере 27 учеников.

https://ria.ru/20210705/nigeriya-1739938781.html

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