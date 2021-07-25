https://ria.ru/20210725/nauka-1742800263.html

Тест системы сближения на модуле "Наука" прошел успешно

Тест системы сближения на модуле "Наука" прошел успешно - РИА Новости, 25.07.2021

Тест системы сближения на модуле "Наука" прошел успешно

Тестирование системы сближения "Курс" на многоцелевом лабораторном модуле "Наука", летящем к Международной космической станции (МКС), прошел штатно, заявил... РИА Новости, 25.07.2021

2021-07-25T14:53

2021-07-25T14:53

2021-07-25T14:57

протон-м

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

альфастрахование

роскосмос

дмитрий рогозин

байконур (город)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/15/1742266089_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_46d3dfa9d3f2f410efb39f3b1b9fd1da.jpg

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Тестирование системы сближения "Курс" на многоцелевом лабораторном модуле "Наука", летящем к Международной космической станции (МКС), прошел штатно, заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.Ранее тест был отложен с 24 на 25 июля, поэтому расстыковка модуля "Пирс" от МКС сдвинулась на 26 июля."На 62-м витке штатно провели тест системы "Курс" модуля "Наука", - написал Рогозин в Telegram.Перед стыковкой "Науки" узел на МКС должен освободить модуль "Пирс", который будет отстыкован с помощью грузового корабля "Прогресс МС-16" и сведен с орбиты. Эта операция с 23 июля отложена уже на трое суток.Модуль "Наука" был запущен с космодрома Байконур ракетой-носителем "Протон-М" 21 июля. Его стыковка с МКС планируется на 29 июля.Ранее в ряде российских и зарубежных сетевых СМИ появилась информация о неисправностях систем модуля. Однако позже Роскосмос сообщил, что включения двигательной установки модуля отработаны штатно.На случай нештатных ситуаций модуль "Наука" застрахован на 9,2 миллиарда рублей в "АльфаСтраховании".Модуль "Пирс" был запущен и пристыкован к МКС в 2001 году. Он использовался для выходов экипажей в открытый космос с российского сегмента станции.

https://ria.ru/20210724/modul-1742721215.html

байконур (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

протон-м, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, альфастрахование, роскосмос, дмитрий рогозин, байконур (город)