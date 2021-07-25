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Тест системы сближения на модуле "Наука" прошел успешно
Тест системы сближения на модуле "Наука" прошел успешно - РИА Новости, 25.07.2021
Тест системы сближения на модуле "Наука" прошел успешно
Тестирование системы сближения "Курс" на многоцелевом лабораторном модуле "Наука", летящем к Международной космической станции (МКС), прошел штатно, заявил... РИА Новости, 25.07.2021
2021-07-25T14:53
2021-07-25T14:57
протон-м
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
альфастрахование
роскосмос
дмитрий рогозин
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Тестирование системы сближения "Курс" на многоцелевом лабораторном модуле "Наука", летящем к Международной космической станции (МКС), прошел штатно, заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.Ранее тест был отложен с 24 на 25 июля, поэтому расстыковка модуля "Пирс" от МКС сдвинулась на 26 июля."На 62-м витке штатно провели тест системы "Курс" модуля "Наука", - написал Рогозин в Telegram.Перед стыковкой "Науки" узел на МКС должен освободить модуль "Пирс", который будет отстыкован с помощью грузового корабля "Прогресс МС-16" и сведен с орбиты. Эта операция с 23 июля отложена уже на трое суток.Модуль "Наука" был запущен с космодрома Байконур ракетой-носителем "Протон-М" 21 июля. Его стыковка с МКС планируется на 29 июля.Ранее в ряде российских и зарубежных сетевых СМИ появилась информация о неисправностях систем модуля. Однако позже Роскосмос сообщил, что включения двигательной установки модуля отработаны штатно.На случай нештатных ситуаций модуль "Наука" застрахован на 9,2 миллиарда рублей в "АльфаСтраховании".Модуль "Пирс" был запущен и пристыкован к МКС в 2001 году. Он использовался для выходов экипажей в открытый космос с российского сегмента станции.
https://ria.ru/20210724/modul-1742721215.html
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протон-м, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, альфастрахование, роскосмос, дмитрий рогозин, байконур (город)
14:53 25.07.2021 (обновлено: 14:57 25.07.2021)
 
Тест системы сближения на модуле "Наука" прошел успешно

Глава Роскосмоса Рогозин: тест системы сближения на модуле "Наука", летящем к МКС, прошел успешно

© РоскосмосПуск ракеты-носителя "Протон-М" с модулем "Наука" с космодрома Байконур. Кадр трансляции
Пуск ракеты-носителя Протон-М с модулем Наука с космодрома Байконур. Кадр трансляции
© Роскосмос
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Тестирование системы сближения "Курс" на многоцелевом лабораторном модуле "Наука", летящем к Международной космической станции (МКС), прошел штатно, заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Ранее тест был отложен с 24 на 25 июля, поэтому расстыковка модуля "Пирс" от МКС сдвинулась на 26 июля.
Модуль Наука - РИА Новости, 1920, 24.07.2021
Вчера, 18:57Наука
Модуль "Наука" вывели на расчетную орбиту
"На 62-м витке штатно провели тест системы "Курс" модуля "Наука", - написал Рогозин в Telegram.
Перед стыковкой "Науки" узел на МКС должен освободить модуль "Пирс", который будет отстыкован с помощью грузового корабля "Прогресс МС-16" и сведен с орбиты. Эта операция с 23 июля отложена уже на трое суток.
Модуль "Наука" был запущен с космодрома Байконур ракетой-носителем "Протон-М" 21 июля. Его стыковка с МКС планируется на 29 июля.
Ранее в ряде российских и зарубежных сетевых СМИ появилась информация о неисправностях систем модуля. Однако позже Роскосмос сообщил, что включения двигательной установки модуля отработаны штатно.
На случай нештатных ситуаций модуль "Наука" застрахован на 9,2 миллиарда рублей в "АльфаСтраховании".
Модуль "Пирс" был запущен и пристыкован к МКС в 2001 году. Он использовался для выходов экипажей в открытый космос с российского сегмента станции.
 
Протон-ММеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаАльфаСтрахованиеРоскосмосДмитрий РогозинБайконур (город)
 
 
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