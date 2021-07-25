Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210725/musor-1742741653.html
РФ предложила создать систему прогноза падения космического мусора на Землю
РФ предложила создать систему прогноза падения космического мусора на Землю - РИА Новости, 25.07.2021
РФ предложила создать систему прогноза падения космического мусора на Землю
Научно-производственная корпорация "Системы прецизионного приборостроения" предлагает оснастить ступени ракет-носителей, разгонные блоки и спутники уголковыми... РИА Новости, 25.07.2021
2021-07-25T01:03
2021-07-25T01:03
макс-2021
россия
земля
космос - риа наука
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155255/66/1552556667_0:99:1920:1179_1920x0_80_0_0_65066506411a4bbf5d1a634c808cad5c.jpg
ЖУКОВСКИЙ (Московская обл.), 25 июл - РИА Новости. Научно-производственная корпорация "Системы прецизионного приборостроения" предлагает оснастить ступени ракет-носителей, разгонные блоки и спутники уголковыми отражателями, позволяющими прогнозировать с высокой точностью места их падения на Землю, сообщил РИА Новости генеральный конструктор предприятия Владимир Пасынков.По его словам, это поможет определять момент их схода с орбиты и с высокой точностью прогнозировать точку падения на Земле, тем самым предотвращать техногенные катастрофы, связанные с падением крупных фрагментов космической техники.Авиасалон МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона МАКС-2021, агентство Sputnik - официальным информационным партнером.
https://ria.ru/20210708/mks-1740386371.html
россия
земля
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/155255/66/1552556667_109:0:1812:1277_1920x0_80_0_0_fddead278231681360ac805dde410247.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
макс-2021, россия, земля, космос - риа наука
01:03 25.07.2021
 
РФ предложила создать систему прогноза падения космического мусора на Землю

Россия предложила создать систему высокоточного прогноза падения космического мусора на Землю

CC0 / skeeze / Вид Земли с МКС
Вид Земли с МКС - РИА Новости, 1920, 25.07.2021
CC0 / skeeze /
Читать ria.ru в
ЖУКОВСКИЙ (Московская обл.), 25 июл - РИА Новости. Научно-производственная корпорация "Системы прецизионного приборостроения" предлагает оснастить ступени ракет-носителей, разгонные блоки и спутники уголковыми отражателями, позволяющими прогнозировать с высокой точностью места их падения на Землю, сообщил РИА Новости генеральный конструктор предприятия Владимир Пасынков.
"У нас сейчас есть новая технологическая разработка - малогабаритная ретрорефлекторная система класса "пирамида", состоящая из четырех уголковых отражателей. Система получилась очень легкой - 40 граммов. Мы предложим "Роскосмосу" оснастить ею ступени ракет-носителей, разгонные блоки и космические аппараты", - сказал Пасынков на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021.
По его словам, это поможет определять момент их схода с орбиты и с высокой точностью прогнозировать точку падения на Земле, тем самым предотвращать техногенные катастрофы, связанные с падением крупных фрагментов космической техники.
Авиасалон МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона МАКС-2021, агентство Sputnik - официальным информационным партнером.
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
8 июля, 10:14
В "Роскосмосе" оценили вероятность столкновения космического мусора с МКС
 
МАКС-2021РоссияЗемляКосмос - РИА Наука
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:28В Хабаровск рейсовый автобус врезался в опору освещения
15:24В Приамурье возбудили уголовное дело после смерти главы Минцифры региона
15:24В Харькове продавец отказалась обслуживать клиентку, говорившую на мове
15:22В ДТП на Кутузовском проспекте пострадали три человека
15:21Роухани обвинил парламент Ирана в торможении вопроса снятия санкций
15:19Выявлена способность COVID-19 необратимо снижать уровень интеллекта
15:10Похитители в Нигерии освободили 28 учеников школы-интерната, сообщили СМИ
15:06Рапиристка Дериглазова принесла сборной России третье серебро на Олимпиаде
15:01Японская компания начала испытывать препарат от COVID-19 на людях
14:58В Кронштадте открыли историческую площадку "От парохода до атомохода"
14:53Тест системы сближения на модуле "Наука" прошел успешно
14:51Во Франции задержали более 70 человек на протестах против мер по COVID-19
14:48Пляжи Сочи снова открылись для купания
14:46В Краснодарском крае рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом
14:36В Карабахе прошел митинг памяти адмирала Исакова
14:25В Балтийске прошел военно-морской парад в честь Дня ВМФ
14:15Финансовая грамотность россиян выросла на фоне пандемии
14:13СК проработает вопрос о возможности дистанционного сбора доказательств
14:10Рапиристка Коробейникова принесла сборной России пятую медаль на Олимпиаде
14:09Участок Сокольнической линии столичного метро откроют досрочно
Лента новостейМолния