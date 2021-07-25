РФ предложила создать систему прогноза падения космического мусора на Землю
Россия предложила создать систему высокоточного прогноза падения космического мусора на Землю
ЖУКОВСКИЙ (Московская обл.), 25 июл - РИА Новости. Научно-производственная корпорация "Системы прецизионного приборостроения" предлагает оснастить ступени ракет-носителей, разгонные блоки и спутники уголковыми отражателями, позволяющими прогнозировать с высокой точностью места их падения на Землю, сообщил РИА Новости генеральный конструктор предприятия Владимир Пасынков.
"У нас сейчас есть новая технологическая разработка - малогабаритная ретрорефлекторная система класса "пирамида", состоящая из четырех уголковых отражателей. Система получилась очень легкой - 40 граммов. Мы предложим "Роскосмосу" оснастить ею ступени ракет-носителей, разгонные блоки и космические аппараты", - сказал Пасынков на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021.
По его словам, это поможет определять момент их схода с орбиты и с высокой точностью прогнозировать точку падения на Земле, тем самым предотвращать техногенные катастрофы, связанные с падением крупных фрагментов космической техники.
Авиасалон МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона МАКС-2021, агентство Sputnik - официальным информационным партнером.