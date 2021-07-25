https://ria.ru/20210725/musor-1742741653.html

РФ предложила создать систему прогноза падения космического мусора на Землю

РФ предложила создать систему прогноза падения космического мусора на Землю - РИА Новости, 25.07.2021

РФ предложила создать систему прогноза падения космического мусора на Землю

Научно-производственная корпорация "Системы прецизионного приборостроения" предлагает оснастить ступени ракет-носителей, разгонные блоки и спутники уголковыми... РИА Новости, 25.07.2021

2021-07-25T01:03

2021-07-25T01:03

2021-07-25T01:03

макс-2021

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космос - риа наука

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ЖУКОВСКИЙ (Московская обл.), 25 июл - РИА Новости. Научно-производственная корпорация "Системы прецизионного приборостроения" предлагает оснастить ступени ракет-носителей, разгонные блоки и спутники уголковыми отражателями, позволяющими прогнозировать с высокой точностью места их падения на Землю, сообщил РИА Новости генеральный конструктор предприятия Владимир Пасынков.По его словам, это поможет определять момент их схода с орбиты и с высокой точностью прогнозировать точку падения на Земле, тем самым предотвращать техногенные катастрофы, связанные с падением крупных фрагментов космической техники.Авиасалон МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона МАКС-2021, агентство Sputnik - официальным информационным партнером.

https://ria.ru/20210708/mks-1740386371.html

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2021

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