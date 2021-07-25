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На митинге против принудительной вакцинации в Афинах применили газ
На митинге против принудительной вакцинации в Афинах применили газ - РИА Новости, 25.07.2021
На митинге против принудительной вакцинации в Афинах применили газ
Полиция Греции применила слезоточивый газ и водометы на митинге в Афинах против обязательной вакцинации некоторых категорий граждан, задержаны 25 человек,... РИА Новости, 25.07.2021
2021-07-25T08:44
2021-07-25T08:44
альберт бурла
парламент греции
салоники
греция
афины
в мире
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АФИНЫ, 25 июл – РИА Новости. Полиция Греции применила слезоточивый газ и водометы на митинге в Афинах против обязательной вакцинации некоторых категорий граждан, задержаны 25 человек, сообщила полиция.Митинг в субботу вечером был организован по призывам через соцсети с центральным лозунгом "Нет обязательной вакцинации, нет увольнениям и разделению" на площади Омония. Собрались примерно 4,5 тысячи человек, которые затем последовали маршем к площади Синтагма, где они заняли проспект Амалии, "создавая препятствия для движения транспорта", сообщила полиция.В течение 40 минут около полутора тысяч человек оставались на площади Синтагма и на проспекте Амалия, "игнорируя предупреждения и призывы начальника полиции покинуть дорогу для обеспечения беспрепятственного движения", говорится в сообщении."Внезапно некоторые собравшиеся стали бросать куски мрамора, камни, сигнальные ракеты и "коктейли Молотова" в полицейских перед памятником Неизвестному солдату. Полицейские силы приступили к разгону собравшихся с помощью водометов и ограниченного применения слезоточивого газа", - говорится в сообщении.За участие в инциденте были задержаны 25 человек.На минувшей неделе парламент Греции принял поправку в законодательство, по которой вакцинация является обязательной для сотрудников государственных и частных структур соцобеспечения и здравоохранения. Работники соцобеспечения должны начать вакцинироваться до 16 августа, медработники – до 1 сентября.Это третий митинг против принудительной вакцинации за последние дня. Его организовал врач-кардиолог Федон Воволис, создавший "Движение Свободных граждан – Свободные снова".Участники митинга планировали пройти к президентскому дворцу, где президент Греции Катерина Сакелларопулу устроила прием по случаю 47-й годовщины восстановления в Греции демократии после падения военной хунты в 1974 году.На приеме высокой государственной наградой Золотым Крестом Ордена Спасителя был награжден президент и генеральный директор фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла. Бурла гражданин Греции, он родом из северной столицы страны города Салоники.Pfizer является одним из крупнейших производителей вакцины от коронавируса.
https://ria.ru/20210724/parizh-1742730007.html
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альберт бурла, парламент греции, салоники, греция, афины, в мире
08:44 25.07.2021
 
На митинге против принудительной вакцинации в Афинах применили газ

Полиция применила слезоточивый газ на митинге против принудительной вакцинации в Афинах

© AP Photo / Yorgos KarahalisАкция протеста против вакцинации в Афинах, Греция
Акция протеста против вакцинации в Афинах, Греция - РИА Новости, 1920, 25.07.2021
© AP Photo / Yorgos Karahalis
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АФИНЫ, 25 июл – РИА Новости. Полиция Греции применила слезоточивый газ и водометы на митинге в Афинах против обязательной вакцинации некоторых категорий граждан, задержаны 25 человек, сообщила полиция.
Митинг в субботу вечером был организован по призывам через соцсети с центральным лозунгом "Нет обязательной вакцинации, нет увольнениям и разделению" на площади Омония. Собрались примерно 4,5 тысячи человек, которые затем последовали маршем к площади Синтагма, где они заняли проспект Амалии, "создавая препятствия для движения транспорта", сообщила полиция.
В течение 40 минут около полутора тысяч человек оставались на площади Синтагма и на проспекте Амалия, "игнорируя предупреждения и призывы начальника полиции покинуть дорогу для обеспечения беспрепятственного движения", говорится в сообщении.
"Внезапно некоторые собравшиеся стали бросать куски мрамора, камни, сигнальные ракеты и "коктейли Молотова" в полицейских перед памятником Неизвестному солдату. Полицейские силы приступили к разгону собравшихся с помощью водометов и ограниченного применения слезоточивого газа", - говорится в сообщении.
За участие в инциденте были задержаны 25 человек.
На минувшей неделе парламент Греции принял поправку в законодательство, по которой вакцинация является обязательной для сотрудников государственных и частных структур соцобеспечения и здравоохранения. Работники соцобеспечения должны начать вакцинироваться до 16 августа, медработники – до 1 сентября.
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Это третий митинг против принудительной вакцинации за последние дня. Его организовал врач-кардиолог Федон Воволис, создавший "Движение Свободных граждан – Свободные снова".
Участники митинга планировали пройти к президентскому дворцу, где президент Греции Катерина Сакелларопулу устроила прием по случаю 47-й годовщины восстановления в Греции демократии после падения военной хунты в 1974 году.
На приеме высокой государственной наградой Золотым Крестом Ордена Спасителя был награжден президент и генеральный директор фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла. Бурла гражданин Греции, он родом из северной столицы страны города Салоники.
Pfizer является одним из крупнейших производителей вакцины от коронавируса.
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