https://ria.ru/20210725/miting-1742759401.html

На митинге против принудительной вакцинации в Афинах применили газ

На митинге против принудительной вакцинации в Афинах применили газ - РИА Новости, 25.07.2021

На митинге против принудительной вакцинации в Афинах применили газ

Полиция Греции применила слезоточивый газ и водометы на митинге в Афинах против обязательной вакцинации некоторых категорий граждан, задержаны 25 человек,... РИА Новости, 25.07.2021

2021-07-25T08:44

2021-07-25T08:44

2021-07-25T08:44

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АФИНЫ, 25 июл – РИА Новости. Полиция Греции применила слезоточивый газ и водометы на митинге в Афинах против обязательной вакцинации некоторых категорий граждан, задержаны 25 человек, сообщила полиция.Митинг в субботу вечером был организован по призывам через соцсети с центральным лозунгом "Нет обязательной вакцинации, нет увольнениям и разделению" на площади Омония. Собрались примерно 4,5 тысячи человек, которые затем последовали маршем к площади Синтагма, где они заняли проспект Амалии, "создавая препятствия для движения транспорта", сообщила полиция.В течение 40 минут около полутора тысяч человек оставались на площади Синтагма и на проспекте Амалия, "игнорируя предупреждения и призывы начальника полиции покинуть дорогу для обеспечения беспрепятственного движения", говорится в сообщении."Внезапно некоторые собравшиеся стали бросать куски мрамора, камни, сигнальные ракеты и "коктейли Молотова" в полицейских перед памятником Неизвестному солдату. Полицейские силы приступили к разгону собравшихся с помощью водометов и ограниченного применения слезоточивого газа", - говорится в сообщении.За участие в инциденте были задержаны 25 человек.На минувшей неделе парламент Греции принял поправку в законодательство, по которой вакцинация является обязательной для сотрудников государственных и частных структур соцобеспечения и здравоохранения. Работники соцобеспечения должны начать вакцинироваться до 16 августа, медработники – до 1 сентября.Это третий митинг против принудительной вакцинации за последние дня. Его организовал врач-кардиолог Федон Воволис, создавший "Движение Свободных граждан – Свободные снова".Участники митинга планировали пройти к президентскому дворцу, где президент Греции Катерина Сакелларопулу устроила прием по случаю 47-й годовщины восстановления в Греции демократии после падения военной хунты в 1974 году.На приеме высокой государственной наградой Золотым Крестом Ордена Спасителя был награжден президент и генеральный директор фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла. Бурла гражданин Греции, он родом из северной столицы страны города Салоники.Pfizer является одним из крупнейших производителей вакцины от коронавируса.

https://ria.ru/20210724/parizh-1742730007.html

https://ria.ru/20210724/medotvod-1742677869.html

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греция

афины

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альберт бурла, парламент греции, салоники, греция, афины, в мире