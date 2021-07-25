https://ria.ru/20210725/ministr-1742808617.html

Появилось видео допроса подозреваемого в избиении министра в Приамурье

Появилось видео допроса подозреваемого в избиении министра в Приамурье - РИА Новости, 25.07.2021

Появилось видео допроса подозреваемого в избиении министра в Приамурье

Следственный комитет опубликовал видео с допросом подозреваемого в избиении до смерти министра цифрового развития и связи Амурской области Александра Курдюкова. РИА Новости, 25.07.2021

2021-07-25T15:59

2021-07-25T15:59

2021-07-25T16:12

василий орлов (губернатор)

амурская область

происшествия

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Следственный комитет опубликовал видео с допросом подозреваемого в избиении до смерти министра цифрового развития и связи Амурской области Александра Курдюкова.На кадрах видно, как задержанного доставляют в отделение, после чего с ним беседует сотрудник правоохранительных органов.Ранее губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил о смерти Курдюкова. По данным СК, на этой неделе во время драки на турбазе "Берлога" глава регионального министерства получил травму головы. Пострадавшего доставили в больницу, где он скончался 24 июля.Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

https://ria.ru/20210705/srok-1739863028.html

амурская область

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2021

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Задержан подозреваемый по делу об убийстве министра цифрового развития Приамурья Скончался министр цифрового развития и связи Амурской области Александр Курдюков. Об этом сообщил губернатор региона Василий Орлов. По данным СМИ, Курдюкова на этой неделе госпитализировали после драки на турбазе "Берлога". Как рассказали РИА Новости в ведомстве, он находился на больничном, а обязанности министра с понедельника исполнял его заместитель. 2021-07-25T15:59 true PT0M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

василий орлов (губернатор), амурская область, происшествия