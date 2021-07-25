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Появилось видео допроса подозреваемого в избиении министра в Приамурье
Появилось видео допроса подозреваемого в избиении министра в Приамурье - РИА Новости, 25.07.2021
Появилось видео допроса подозреваемого в избиении министра в Приамурье
Следственный комитет опубликовал видео с допросом подозреваемого в избиении до смерти министра цифрового развития и связи Амурской области Александра Курдюкова. РИА Новости, 25.07.2021
2021-07-25T15:59
2021-07-25T16:12
василий орлов (губернатор)
амурская область
происшествия
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Следственный комитет опубликовал видео с допросом подозреваемого в избиении до смерти министра цифрового развития и связи Амурской области Александра Курдюкова.На кадрах видно, как задержанного доставляют в отделение, после чего с ним беседует сотрудник правоохранительных органов.Ранее губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил о смерти Курдюкова. По данным СК, на этой неделе во время драки на турбазе "Берлога" глава регионального министерства получил травму головы. Пострадавшего доставили в больницу, где он скончался 24 июля.Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
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Задержан подозреваемый по делу об убийстве министра цифрового развития Приамурья
Скончался министр цифрового развития и связи Амурской области Александр Курдюков. Об этом сообщил губернатор региона Василий Орлов. По данным СМИ, Курдюкова на этой неделе госпитализировали после драки на турбазе "Берлога". Как рассказали РИА Новости в ведомстве, он находился на больничном, а обязанности министра с понедельника исполнял его заместитель.
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василий орлов (губернатор), амурская область, происшествия
15:59 25.07.2021 (обновлено: 16:12 25.07.2021)
 
Появилось видео допроса подозреваемого в избиении министра в Приамурье

СК опубликовал видео допроса подозреваемого в избиении министра связи Приамурья Курдюкова

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Следственный комитет опубликовал видео с допросом подозреваемого в избиении до смерти министра цифрового развития и связи Амурской области Александра Курдюкова.
На кадрах видно, как задержанного доставляют в отделение, после чего с ним беседует сотрудник правоохранительных органов.
Ранее губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил о смерти Курдюкова. По данным СК, на этой неделе во время драки на турбазе "Берлога" глава регионального министерства получил травму головы. Пострадавшего доставили в больницу, где он скончался 24 июля.
Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
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