https://ria.ru/20210725/migranty-1742817419.html

У северного побережья Франции спасли восемьдесят мигрантов

У северного побережья Франции спасли восемьдесят мигрантов - РИА Новости, 25.07.2021

У северного побережья Франции спасли восемьдесят мигрантов

Французские спасатели спасли 80 мигрантов на двух лодках, оказавшихся в затруднительном положении в проливе Па-де-Кале (он же Дуврский пролив) у северного... РИА Новости, 25.07.2021

2021-07-25T17:41

2021-07-25T17:41

2021-07-25T17:41

ла-манш

кале

франция

в мире

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Французские спасатели спасли 80 мигрантов на двух лодках, оказавшихся в затруднительном положении в проливе Па-де-Кале (он же Дуврский пролив) у северного побережья страны, сообщает морская префектура зоны Ла-Манша и Северного моря.По данным префектуры, среди спасенных 60 взрослых и 20 детей. Все они были доставлены в порт Кале, где были переданы пожарно-спасательным службам и полиции. Отмечается, что никто из них не пострадал.В июне сообщалось, что 46 мигрантов, пытавшихся на маленьких лодках пересечь пролив Ла-Манш и добраться до берегов Англии, были спасены у северного побережья Франции.

https://ria.ru/20210723/turtsiya-1742572040.html

ла-манш

кале

франция

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ла-манш, кале, франция, в мире