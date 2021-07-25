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У северного побережья Франции спасли восемьдесят мигрантов
У северного побережья Франции спасли восемьдесят мигрантов - РИА Новости, 25.07.2021
У северного побережья Франции спасли восемьдесят мигрантов
Французские спасатели спасли 80 мигрантов на двух лодках, оказавшихся в затруднительном положении в проливе Па-де-Кале (он же Дуврский пролив) у северного... РИА Новости, 25.07.2021
2021-07-25T17:41
2021-07-25T17:41
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Французские спасатели спасли 80 мигрантов на двух лодках, оказавшихся в затруднительном положении в проливе Па-де-Кале (он же Дуврский пролив) у северного побережья страны, сообщает морская префектура зоны Ла-Манша и Северного моря.По данным префектуры, среди спасенных 60 взрослых и 20 детей. Все они были доставлены в порт Кале, где были переданы пожарно-спасательным службам и полиции. Отмечается, что никто из них не пострадал.В июне сообщалось, что 46 мигрантов, пытавшихся на маленьких лодках пересечь пролив Ла-Манш и добраться до берегов Англии, были спасены у северного побережья Франции.
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ла-манш, кале, франция, в мире
17:41 25.07.2021
 
У северного побережья Франции спасли восемьдесят мигрантов

У северного побережья Франции в проливе Па-де-Кале спасли восемьдесят мигрантов на двух лодках

© AP Photo / Muhammed MuheisenМигранты
Мигранты - РИА Новости, 1920, 25.07.2021
© AP Photo / Muhammed Muheisen
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Французские спасатели спасли 80 мигрантов на двух лодках, оказавшихся в затруднительном положении в проливе Па-де-Кале (он же Дуврский пролив) у северного побережья страны, сообщает морская префектура зоны Ла-Манша и Северного моря.
По данным префектуры, среди спасенных 60 взрослых и 20 детей. Все они были доставлены в порт Кале, где были переданы пожарно-спасательным службам и полиции. Отмечается, что никто из них не пострадал.
В июне сообщалось, что 46 мигрантов, пытавшихся на маленьких лодках пересечь пролив Ла-Манш и добраться до берегов Англии, были спасены у северного побережья Франции.
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