https://ria.ru/20210725/mashiny-1742815475.html
Финны восхитились российскими автомобилями
Финны восхитились российскими автомобилями - РИА Новости, 25.07.2021
Финны восхитились российскими автомобилями
Финская газета Ilta Sanomat опубликовала материал о самых продаваемых автомобилях в России, чем вызвала ажиотаж среди читателей. РИА Новости, 25.07.2021
2021-07-25T17:16
2021-07-25T17:16
2021-07-25T17:39
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Финская газета Ilta Sanomat опубликовала материал о самых продаваемых автомобилях в России, чем вызвала ажиотаж среди читателей.В статье сообщается, что четыре из десяти самых популярных моделей новых автомобилей в России — "Лады", а общие продажи марки в стране превышают 200 тысяч штук в год.Читатели вспомнили, что раньше российские автомобили были популярны в Финляндии, а их характеристики позволяли использовать машину в условиях морозов."В 1970-е годы "Лада" была единственной маркой, которая заводилась зимой и оставалась теплой", — написал make."Я тоже что-то такое слышал. Сам подтвердить не могу, был тогда еще совсем маленьким. Но мама рассказывала, что нет таких морозов, в которые "Лада" не завелась бы", — ответил пользователь WB.Другие комментаторы обратили внимание, что "АвтоВАЗ" продолжает выпускать машины с двигателями внутреннего сгорания (ДВС), в то время как в Европе стремятся от них отказаться."Покупка "Лады" — отличный вариант для тех, кто не хочет терять много денег, когда ДВС запретят", — написал Ykä."Когда в Европе прекратят выпускать автомобили с двигателем внутреннего сгорания, мы поедем в Россию за новой "Ладой"", — добавил glx.Он выразил уверенность в том, что российские производители не откажутся от таких двигателей.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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РИА Новости
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россия, авто, автоваз, финляндия, европа, в мире
17:16 25.07.2021 (обновлено: 17:39 25.07.2021)
Финны восхитились российскими автомобилями
Финны собрались скупить российские машины из-за европейских запретов
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости.
Финская газета Ilta Sanomat
опубликовала материал о самых продаваемых автомобилях в России
, чем вызвала ажиотаж среди читателей.
В статье сообщается, что четыре из десяти самых популярных моделей новых автомобилей в России — "Лады", а общие продажи марки в стране превышают 200 тысяч штук в год.
Читатели вспомнили, что раньше российские автомобили были популярны в Финляндии
, а их характеристики позволяли использовать машину в условиях морозов.
"В 1970-е годы "Лада" была единственной маркой, которая заводилась зимой и оставалась теплой", — написал make.
"Я тоже что-то такое слышал. Сам подтвердить не могу, был тогда еще совсем маленьким. Но мама рассказывала, что нет таких морозов, в которые "Лада" не завелась бы", — ответил пользователь WB.
Другие комментаторы обратили внимание, что "АвтоВАЗ
" продолжает выпускать машины с двигателями внутреннего сгорания (ДВС), в то время как в Европе
стремятся от них отказаться.
"Покупка "Лады" — отличный вариант для тех, кто не хочет терять много денег, когда ДВС запретят", — написал Ykä.
"Когда в Европе прекратят выпускать автомобили с двигателем внутреннего сгорания, мы поедем в Россию за новой "Ладой"", — добавил glx.
Он выразил уверенность в том, что российские производители не откажутся от таких двигателей.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>