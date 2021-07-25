Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210725/makron-1742791201.html
Макрон прокомментировал протесты против санитарных пропусков
Макрон прокомментировал протесты против санитарных пропусков - РИА Новости, 25.07.2021
Макрон прокомментировал протесты против санитарных пропусков
Президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя масштабные манифестации в стране против введения санитарных пропусков, призвал нацию к единству и подчеркнул,... РИА Новости, 25.07.2021
2021-07-25T13:31
2021-07-25T13:31
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
таити
эммануэль макрон
франция
французская полинезия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589713453_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2e4703a765b72a0322986878e7b6eca5.jpg
ПАРИЖ, 25 июл - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя масштабные манифестации в стране против введения санитарных пропусков, призвал нацию к единству и подчеркнул, что не существует свободы без обязательств.По всей Франции 17 и 24 июля прошли манифестации против расширения практики введения санитарных пропусков (предполагающих либо сертификат о вакцинации, либо отрицательный результат теста на коронавирус, либо доказательство перенесенного заболевания) и обязательной вакцинации медперсонала. Участники протестных акций называют вводимые меры "санитарной диктатурой"."Никакая свобода не может существовать без обязательств. Свободы, когда я ничего никому не должен, не существует. Это фикция, люди сами себя обманывают. Моя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого. Она основывается на взаимных обязанностях", - сказал Макрон во время посещения госпиталя на острове Таити (Французская Полинезия).Он отметил, что уважительно относится к людям, которые сомневаются в необходимости проходить вакцинацию. "Я уважаю сомнения. Думаю, что на сомнения надо отвечать терпением, убеждением, сопровождением. И вместе с тем я констатирую, что на протестных акциях есть люди, которые действуют иррационально, цинично и прибегая к манипуляциям", - подчеркнул Макрон.Французский лидер призвал к объединению. "Я продолжу эту работу спокойно, уважая других… Наши сограждане должны сегодня объединиться, чтобы вакцинацию прошли как можно больше людей", - призвал президент французской республики.Законопроект о санитарных пропусках и обязательный вакцинации медперсонала прошел первое чтение в Нацсобрании и был одобрен Сенатом с рядом поправок. В воскресенье документ должна рассмотреть смешанная парламентская комиссия.
https://ria.ru/20210725/propuska-1742774761.html
https://ria.ru/20210724/marsel-1742708975.html
таити
франция
французская полинезия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589713453_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_51d206b9ef1b73492845c34b2551903d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, таити, эммануэль макрон, франция, французская полинезия, в мире
13:31 25.07.2021
 
Макрон прокомментировал протесты против санитарных пропусков

Президент Франции Макрон о протестах против санитарных пропусков: нет свободы без обязательств

© AP Photo / Francois MoriПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 25.07.2021
© AP Photo / Francois Mori
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 25 июл - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя масштабные манифестации в стране против введения санитарных пропусков, призвал нацию к единству и подчеркнул, что не существует свободы без обязательств.
По всей Франции 17 и 24 июля прошли манифестации против расширения практики введения санитарных пропусков (предполагающих либо сертификат о вакцинации, либо отрицательный результат теста на коронавирус, либо доказательство перенесенного заболевания) и обязательной вакцинации медперсонала. Участники протестных акций называют вводимые меры "санитарной диктатурой".
Вид на здание французского сената (верхняя палата парламента) в Париже - РИА Новости, 1920, 25.07.2021
11:04Распространение коронавируса
Сенат Франции одобрил законопроект о санитарных пропусках
"Никакая свобода не может существовать без обязательств. Свободы, когда я ничего никому не должен, не существует. Это фикция, люди сами себя обманывают. Моя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого. Она основывается на взаимных обязанностях", - сказал Макрон во время посещения госпиталя на острове Таити (Французская Полинезия).
"Если вы не хотите вакцинироваться, а завтра вы заразите вашего отца, мать или меня. Значит, я стану жертвой вашей свободы, в то время как у вас есть возможность себя защитить и меня защитить. Возможно, у вас будет тяжелая форма заболевания, вы попадете в больницы. И весь медперсонал должен будет вас лечить, и, возможно, он должен будет перенести запланированные операции во имя вашей свободы. Это не свобода. Это называется безответственностью и эгоизмом", - считает французский лидер.
Он отметил, что уважительно относится к людям, которые сомневаются в необходимости проходить вакцинацию. "Я уважаю сомнения. Думаю, что на сомнения надо отвечать терпением, убеждением, сопровождением. И вместе с тем я констатирую, что на протестных акциях есть люди, которые действуют иррационально, цинично и прибегая к манипуляциям", - подчеркнул Макрон.
Французский лидер призвал к объединению. "Я продолжу эту работу спокойно, уважая других… Наши сограждане должны сегодня объединиться, чтобы вакцинацию прошли как можно больше людей", - призвал президент французской республики.
Законопроект о санитарных пропусках и обязательный вакцинации медперсонала прошел первое чтение в Нацсобрании и был одобрен Сенатом с рядом поправок. В воскресенье документ должна рассмотреть смешанная парламентская комиссия.
Марсель - РИА Новости, 1920, 24.07.2021
Вчера, 16:41Распространение коронавируса
Жители Марселя вышли на протесты против санитарных пропусков
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19ТаитиЭммануэль МакронФранцияФранцузская ПолинезияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:28В Хабаровск рейсовый автобус врезался в опору освещения
15:24В Приамурье возбудили уголовное дело после смерти главы Минцифры региона
15:24В Харькове продавец отказалась обслуживать клиентку, говорившую на мове
15:22В ДТП на Кутузовском проспекте пострадали три человека
15:21Роухани обвинил парламент Ирана в торможении вопроса снятия санкций
15:19Выявлена способность COVID-19 необратимо снижать уровень интеллекта
15:10Похитители в Нигерии освободили 28 учеников школы-интерната, сообщили СМИ
15:06Рапиристка Дериглазова принесла сборной России третье серебро на Олимпиаде
15:01Японская компания начала испытывать препарат от COVID-19 на людях
14:58В Кронштадте открыли историческую площадку "От парохода до атомохода"
14:53Тест системы сближения на модуле "Наука" прошел успешно
14:51Во Франции задержали более 70 человек на протестах против мер по COVID-19
14:48Пляжи Сочи снова открылись для купания
14:46В Краснодарском крае рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом
14:36В Карабахе прошел митинг памяти адмирала Исакова
14:25В Балтийске прошел военно-морской парад в честь Дня ВМФ
14:15Финансовая грамотность россиян выросла на фоне пандемии
14:13СК проработает вопрос о возможности дистанционного сбора доказательств
14:10Рапиристка Коробейникова принесла сборной России пятую медаль на Олимпиаде
14:09Участок Сокольнической линии столичного метро откроют досрочно
Лента новостейМолния