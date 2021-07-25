https://ria.ru/20210725/makron-1742791201.html
Макрон прокомментировал протесты против санитарных пропусков
Макрон прокомментировал протесты против санитарных пропусков - РИА Новости, 25.07.2021
Макрон прокомментировал протесты против санитарных пропусков
Президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя масштабные манифестации в стране против введения санитарных пропусков, призвал нацию к единству и подчеркнул,... РИА Новости, 25.07.2021
2021-07-25T13:31
2021-07-25T13:31
2021-07-25T13:31
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ПАРИЖ, 25 июл - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя масштабные манифестации в стране против введения санитарных пропусков, призвал нацию к единству и подчеркнул, что не существует свободы без обязательств.По всей Франции 17 и 24 июля прошли манифестации против расширения практики введения санитарных пропусков (предполагающих либо сертификат о вакцинации, либо отрицательный результат теста на коронавирус, либо доказательство перенесенного заболевания) и обязательной вакцинации медперсонала. Участники протестных акций называют вводимые меры "санитарной диктатурой"."Никакая свобода не может существовать без обязательств. Свободы, когда я ничего никому не должен, не существует. Это фикция, люди сами себя обманывают. Моя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого. Она основывается на взаимных обязанностях", - сказал Макрон во время посещения госпиталя на острове Таити (Французская Полинезия).Он отметил, что уважительно относится к людям, которые сомневаются в необходимости проходить вакцинацию. "Я уважаю сомнения. Думаю, что на сомнения надо отвечать терпением, убеждением, сопровождением. И вместе с тем я констатирую, что на протестных акциях есть люди, которые действуют иррационально, цинично и прибегая к манипуляциям", - подчеркнул Макрон.Французский лидер призвал к объединению. "Я продолжу эту работу спокойно, уважая других… Наши сограждане должны сегодня объединиться, чтобы вакцинацию прошли как можно больше людей", - призвал президент французской республики.Законопроект о санитарных пропусках и обязательный вакцинации медперсонала прошел первое чтение в Нацсобрании и был одобрен Сенатом с рядом поправок. В воскресенье документ должна рассмотреть смешанная парламентская комиссия.
https://ria.ru/20210725/propuska-1742774761.html
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коронавирус covid-19, таити, эммануэль макрон, франция, французская полинезия, в мире
Макрон прокомментировал протесты против санитарных пропусков
Президент Франции Макрон о протестах против санитарных пропусков: нет свободы без обязательств
ПАРИЖ, 25 июл - РИА Новости.
Президент Франции Эммануэль Макрон
, комментируя масштабные манифестации в стране против введения санитарных пропусков, призвал нацию к единству и подчеркнул, что не существует свободы без обязательств.
По всей Франции 17 и 24 июля прошли манифестации против расширения практики введения санитарных пропусков (предполагающих либо сертификат о вакцинации, либо отрицательный результат теста на коронавирус, либо доказательство перенесенного заболевания) и обязательной вакцинации медперсонала. Участники протестных акций называют вводимые меры "санитарной диктатурой".
"Никакая свобода не может существовать без обязательств. Свободы, когда я ничего никому не должен, не существует. Это фикция, люди сами себя обманывают. Моя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого. Она основывается на взаимных обязанностях", - сказал Макрон во время посещения госпиталя на острове Таити
(Французская Полинезия
).
"Если вы не хотите вакцинироваться, а завтра вы заразите вашего отца, мать или меня. Значит, я стану жертвой вашей свободы, в то время как у вас есть возможность себя защитить и меня защитить. Возможно, у вас будет тяжелая форма заболевания, вы попадете в больницы. И весь медперсонал должен будет вас лечить, и, возможно, он должен будет перенести запланированные операции во имя вашей свободы. Это не свобода. Это называется безответственностью и эгоизмом", - считает французский лидер.
Он отметил, что уважительно относится к людям, которые сомневаются в необходимости проходить вакцинацию. "Я уважаю сомнения. Думаю, что на сомнения надо отвечать терпением, убеждением, сопровождением. И вместе с тем я констатирую, что на протестных акциях есть люди, которые действуют иррационально, цинично и прибегая к манипуляциям", - подчеркнул Макрон.
Французский лидер призвал к объединению. "Я продолжу эту работу спокойно, уважая других… Наши сограждане должны сегодня объединиться, чтобы вакцинацию прошли как можно больше людей", - призвал президент французской республики.
Законопроект о санитарных пропусках и обязательный вакцинации медперсонала прошел первое чтение в Нацсобрании и был одобрен Сенатом с рядом поправок. В воскресенье документ должна рассмотреть смешанная парламентская комиссия.