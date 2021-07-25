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В ЛНР заявили о четырех обстрелах со стороны ВСУ
В ЛНР заявили о четырех обстрелах со стороны ВСУ - РИА Новости, 25.07.2021
В ЛНР заявили о четырех обстрелах со стороны ВСУ
Украинские силовики в воскресенье четыре раза обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве... РИА Новости, 25.07.2021
2021-07-25T17:48
2021-07-25T17:48
ситуация в днр и лнр
сцкк
луганская народная республика
донецкая народная республика
оон
киев
в мире
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ЛУГАНСК, 25 июл - РИА Новости. Украинские силовики в воскресенье четыре раза обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее Народная милиция ЛНР заявила об обстреле в воскресенье поселка Калиново."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано четыре обстрела", - заявил офицер представительства ЛНР в СЦКК.По его словам, украинские силовики вели огонь по подконтрольным ЛНР населенным пунктам Калиново, Сокольники и Желобок, используя гранатометы различных типов.Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210725/dnr-1742766506.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
киев
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ситуация в днр и лнр, сцкк, луганская народная республика, донецкая народная республика, оон, киев, в мире
17:48 25.07.2021
 
В ЛНР заявили о четырех обстрелах со стороны ВСУ

В ЛНР заявили о четырех обстрелах со стороны ВСУ

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРазбитое окно дома, поврежденное разрывом снаряда в результате обстрела в Петровском районе Донецка
Разбитое окно дома, поврежденное разрывом снаряда в результате обстрела в Петровском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 25.07.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ЛУГАНСК, 25 июл - РИА Новости. Украинские силовики в воскресенье четыре раза обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее Народная милиция ЛНР заявила об обстреле в воскресенье поселка Калиново.
Бойцы Народной милиции ДНР на западной окраине Донецка на линии соприкосновения - РИА Новости, 1920, 25.07.2021
Вчера, 09:51
В ДНР заявили о пяти нарушениях перемирия силовиками за сутки
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано четыре обстрела", - заявил офицер представительства ЛНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики вели огонь по подконтрольным ЛНР населенным пунктам Калиново, Сокольники и Желобок, используя гранатометы различных типов.
Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
 
Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаООНКиевВ мире
 
 
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