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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210725/letalnost-1742777789.html
В России за сутки умерли 779 человек с коронавирусом
В России за сутки умерли 779 человек с коронавирусом - РИА Новости, 25.07.2021
В России за сутки умерли 779 человек с коронавирусом
За сутки в РФ подтверждено 779 смертей пациентов с COVID-19, за все время - 153 874, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 25.07.2021
2021-07-25T11:34
2021-07-25T11:34
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
москва
иркутская область
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. За сутки в РФ подтверждено 779 смертей пациентов с COVID-19, за все время - 153 874, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За последние сутки подтверждено 779 (смертей - ред.) ... За весь период по России умерло 153 874 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки подтверждено 103 смерти, в Санкт-Петербурге - 77, в Иркутской области - 29.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, москва, иркутская область
11:34 25.07.2021
 
В России за сутки умерли 779 человек с коронавирусом

Оперативный штаб: в России за сутки умерли 779 человек с коронавирусом

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские сотрудники в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинские сотрудники в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 25.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. За сутки в РФ подтверждено 779 смертей пациентов с COVID-19, за все время - 153 874, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"За последние сутки подтверждено 779 (смертей - ред.) ... За весь период по России умерло 153 874 человек", - говорится в сообщении.
Карантинный центр в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 25.07.2021
11:33Распространение коронавируса
В России выявили 24 072 новых случая заражения коронавирусом
В частности, в Москве за сутки подтверждено 103 смерти, в Санкт-Петербурге - 77, в Иркутской области - 29.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоМоскваИркутская область
 
 
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