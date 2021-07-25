https://ria.ru/20210725/letalnost-1742777789.html
В России за сутки умерли 779 человек с коронавирусом
В России за сутки умерли 779 человек с коронавирусом - РИА Новости, 25.07.2021
В России за сутки умерли 779 человек с коронавирусом
За сутки в РФ подтверждено 779 смертей пациентов с COVID-19, за все время - 153 874, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 25.07.2021
2021-07-25T11:34
2021-07-25T11:34
2021-07-25T11:34
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
москва
иркутская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588253004_0:0:3107:1747_1920x0_80_0_0_8bf01bce82f28162de2a650b5fc598eb.jpg
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. За сутки в РФ подтверждено 779 смертей пациентов с COVID-19, за все время - 153 874, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За последние сутки подтверждено 779 (смертей - ред.) ... За весь период по России умерло 153 874 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки подтверждено 103 смерти, в Санкт-Петербурге - 77, в Иркутской области - 29.
https://ria.ru/20210725/koronavirus-1742777566.html
россия
москва
иркутская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588253004_516:0:3056:1905_1920x0_80_0_0_0cd662579bccc6473ddc4680e0caa65c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, москва, иркутская область
В России за сутки умерли 779 человек с коронавирусом
Оперативный штаб: в России за сутки умерли 779 человек с коронавирусом