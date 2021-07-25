https://ria.ru/20210725/laboratorii-1742831636.html

Голикова рассказала о создании "Санитарного щита" в России

Голикова рассказала о создании "Санитарного щита" в России - РИА Новости, 25.07.2021

Голикова рассказала о создании "Санитарного щита" в России

В рамках проекта "Санитарный щит" в России до 2030 года создадут 36 лабораторий по изучению биологических агентов, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в... РИА Новости, 25.07.2021

2021-07-25T21:10

2021-07-25T21:10

2021-07-25T22:22

россия

татьяна голикова

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591264170_0:0:3086:1735_1920x0_80_0_0_eb22b131a5ff4079b9db4eee85b2f769.jpg

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. В рамках проекта "Санитарный щит" в России до 2030 года создадут 36 лабораторий по изучению биологических агентов, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире телеканала "Россия 1"."К 2024 году будет оснащено 240 пунктов пропуска через государственную границу, которые позволят проводить экспресс-диагностику быструю, для того чтобы понимать и идентифицировать угрозы", — добавила она.Цель пилотного проекта "Санитарный щит" — предупреждение завоза опасных инфекций в Россию и развития пандемии. По словам Голиковой, он позволит за четыре дня разработать тест-системы, вакцины — за четыре месяца. Для его реализации до 2024 года планируют дополнительно направить 30 миллиардов рублей. Как отмечала глава Роспотребнадзора Анна Попова, лозунг проекта — "Эпидемия без локдаунов". В "Санитарном щите" есть четыре взаимосвязанных направления: эффективное предупреждение, раннее выявление, оперативное реагирование на вызовы и эффективный контроль за всеми объектами и факторами окружающей среды.В декабре прошлого года Госдума с учетом поправок приняла закон о биобезопасности. Этот документ, как указывала Голикова, создает нормативную базу, позволяющую реагировать на угрозы в мире и внутри страны, которые нельзя назвать "управляемыми в прямом смысле этого слова".

https://ria.ru/20210512/koronavirus-1731967690.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, татьяна голикова, общество