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Голикова рассказала о создании "Санитарного щита" в России
Голикова рассказала о создании "Санитарного щита" в России - РИА Новости, 25.07.2021
Голикова рассказала о создании "Санитарного щита" в России
В рамках проекта "Санитарный щит" в России до 2030 года создадут 36 лабораторий по изучению биологических агентов, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в... РИА Новости, 25.07.2021
2021-07-25T21:10
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россия
татьяна голикова
общество
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. В рамках проекта "Санитарный щит" в России до 2030 года создадут 36 лабораторий по изучению биологических агентов, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире телеканала "Россия 1"."К 2024 году будет оснащено 240 пунктов пропуска через государственную границу, которые позволят проводить экспресс-диагностику быструю, для того чтобы понимать и идентифицировать угрозы", — добавила она.Цель пилотного проекта "Санитарный щит" — предупреждение завоза опасных инфекций в Россию и развития пандемии. По словам Голиковой, он позволит за четыре дня разработать тест-системы, вакцины — за четыре месяца. Для его реализации до 2024 года планируют дополнительно направить 30 миллиардов рублей. Как отмечала глава Роспотребнадзора Анна Попова, лозунг проекта — "Эпидемия без локдаунов". В "Санитарном щите" есть четыре взаимосвязанных направления: эффективное предупреждение, раннее выявление, оперативное реагирование на вызовы и эффективный контроль за всеми объектами и факторами окружающей среды.В декабре прошлого года Госдума с учетом поправок приняла закон о биобезопасности. Этот документ, как указывала Голикова, создает нормативную базу, позволяющую реагировать на угрозы в мире и внутри страны, которые нельзя назвать "управляемыми в прямом смысле этого слова".
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россия, татьяна голикова, общество
21:10 25.07.2021 (обновлено: 22:22 25.07.2021)
 
Голикова рассказала о создании "Санитарного щита" в России

Вице-премьер Татьяна Голикова: к 2030 году планируется создать 36 лабораторий по изучению биоагентов

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ - РИА Новости, 1920, 25.07.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. В рамках проекта "Санитарный щит" в России до 2030 года создадут 36 лабораторий по изучению биологических агентов, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире телеканала "Россия 1".
"К 2024 году будет оснащено 240 пунктов пропуска через государственную границу, которые позволят проводить экспресс-диагностику быструю, для того чтобы понимать и идентифицировать угрозы", — добавила она.
Цель пилотного проекта "Санитарный щит" — предупреждение завоза опасных инфекций в Россию и развития пандемии. По словам Голиковой, он позволит за четыре дня разработать тест-системы, вакцины — за четыре месяца. Для его реализации до 2024 года планируют дополнительно направить 30 миллиардов рублей.
Как отмечала глава Роспотребнадзора Анна Попова, лозунг проекта — "Эпидемия без локдаунов". В "Санитарном щите" есть четыре взаимосвязанных направления: эффективное предупреждение, раннее выявление, оперативное реагирование на вызовы и эффективный контроль за всеми объектами и факторами окружающей среды.
В декабре прошлого года Госдума с учетом поправок приняла закон о биобезопасности. Этот документ, как указывала Голикова, создает нормативную базу, позволяющую реагировать на угрозы в мире и внутри страны, которые нельзя назвать "управляемыми в прямом смысле этого слова".
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