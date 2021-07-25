https://ria.ru/20210725/kurdyukov-1742803918.html

В Приамурье возбудили уголовное дело после смерти главы Минцифры региона

В Приамурье возбудили уголовное дело после смерти главы Минцифры региона - РИА Новости, 25.07.2021

В Приамурье возбудили уголовное дело после смерти главы Минцифры региона

Уголовное дело возбуждено после смерти министра цифрового развития и связи Амурской области Александра Курдюков, задержан подозреваемый в его гибели, сообщает... РИА Новости, 25.07.2021

2021-07-25T15:24

2021-07-25T15:24

2021-07-25T15:36

василий орлов (губернатор)

следственный комитет россии (ск рф)

амурская область

происшествия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 июл – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после смерти министра цифрового развития и связи Амурской области Александра Курдюков, задержан подозреваемый в его гибели, сообщает СУСК РФ по Амурской области."Принято к производству уголовное дело, возбужденное органами внутренних дел по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) по факту получения 17 июля телесных повреждений одним из посетителей пансионата в пригороде города Благовещенска", - говорится в сообщении.Как уточняет СК, между двумя мужчинами произошел конфликт, в результате они подрались, один из них (Курдюков) получил травму головы. Потерпевшего доставили в больницу, где он скончался 24 июля.Губернатор Амурской области Василий Орлов в воскресенье в своем Telegram-канале сообщил, что Курдюков скончался.Как сообщали на этой недели СМИ, Курдюков был госпитализирован после драки на турбазе "Берлога". В министерстве РИА Новости уточнили, что Курдюков находился на больничном, обязанности министра с понедельника исполнял его зам.Соболезнования в связи со смертью министра выразил также спикер законодательного собрания Амурской области Вячеслав Логинов.

https://ria.ru/20210724/ubiystvo-1742687267.html

амурская область

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василий орлов (губернатор), следственный комитет россии (ск рф), амурская область, происшествия