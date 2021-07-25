Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210725/kronshtadt-1742785892.html
В Кронштадте прошел военно-морской парад с участием иностранных кораблей
В Кронштадте прошел военно-морской парад с участием иностранных кораблей - РИА Новости, 25.07.2021
В Кронштадте прошел военно-морской парад с участием иностранных кораблей
Главный военно-морской парад прошел на рейде в Кронштадте в акватории Финского залива, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.07.2021
2021-07-25T12:36
2021-07-25T12:36
владимир емельянов
кронштадт
вмс индии
князь владимир
день военно-морского флота
пакистан
иран
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/19/1742785771_0:261:2876:1879_1920x0_80_0_0_32cec428343253b9d79043aacde194f0.jpg
КРОНШТАДТ, 25 июл - РИА Новости. Главный военно-морской парад прошел на рейде в Кронштадте в акватории Финского залива, передает корреспондент РИА Новости.Всего в параде приняли участие 11 кораблей, включая три иностранных, и четыре подводные лодки. Еще четыре подлодки участвовали в статистическом показе, среди них впервые участвовал подводный ракетный крейсер "Князь Владимир", оснащенный межконтинентальными баллистическими ракетами, который успешно выполнил задачи боевой службы в 2021 году.Первым на рейде появился корабль противоминной обороны "Владимир Емельянов", за ним проследовали малый ракетный корабль "Гейзер", малый противолодочный корабль "Уренгой", большие десантные корабли "Минск" и "Петр Моргунов". Следом прошли корвет "Гремящий", большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков", ракетный крейсер "Маршал Устинов", пограничный сторожевой корабль "Алмаз" и дизель-электрические подводные лодки "Владикавказ", "Краснодар", "Волхов" и "Петропавловск-Камчатский".Завершили проходку корабли ВМС Индии, Ирана и Пакистана. Среди них фрегат ВМС Индии проекта 11356, фрегат ВМС Ирана "Саханд" и фрегат ВМС Пакистана "Зульфикар", один из самых мощных кораблей на вооружении этой страны.Как сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, в преддверии главного военно-морского парада на кораблях реализован комплекс мер противодействия коронавирусной инфекции.Как и в прошлом году, на время прохождения парада ВМФ выезд в Кронштадт был ограничен для личного транспорта, попасть в город можно было только жителям и по специальным пропускам. Доступ зрителей на трибуны также был только по приглашениям.
https://radiosputnik.ria.ru/20210725/vmf-1742784132.html
https://ria.ru/20210725/parad-1742785208.html
пакистан
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/19/1742785771_78:0:2695:1963_1920x0_80_0_0_bc4a560b7ab48906a93ea2613bf539e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир емельянов, кронштадт, вмс индии, князь владимир, день военно-морского флота, пакистан, иран, безопасность
12:36 25.07.2021
 
В Кронштадте прошел военно-морской парад с участием иностранных кораблей

В параде в Кронштадте участвовали 11 кораблей, включая три иностранных, и четыре подводные лодки

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПодводные лодки в Кронштадте
Подводные лодки в Кронштадте - РИА Новости, 1920, 25.07.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КРОНШТАДТ, 25 июл - РИА Новости. Главный военно-морской парад прошел на рейде в Кронштадте в акватории Финского залива, передает корреспондент РИА Новости.
Всего в параде приняли участие 11 кораблей, включая три иностранных, и четыре подводные лодки. Еще четыре подлодки участвовали в статистическом показе, среди них впервые участвовал подводный ракетный крейсер "Князь Владимир", оснащенный межконтинентальными баллистическими ракетами, который успешно выполнил задачи боевой службы в 2021 году.
Первым на рейде появился корабль противоминной обороны "Владимир Емельянов", за ним проследовали малый ракетный корабль "Гейзер", малый противолодочный корабль "Уренгой", большие десантные корабли "Минск" и "Петр Моргунов". Следом прошли корвет "Гремящий", большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков", ракетный крейсер "Маршал Устинов", пограничный сторожевой корабль "Алмаз" и дизель-электрические подводные лодки "Владикавказ", "Краснодар", "Волхов" и "Петропавловск-Камчатский".
Завершили проходку корабли ВМС Индии, Ирана и Пакистана. Среди них фрегат ВМС Индии проекта 11356, фрегат ВМС Ирана "Саханд" и фрегат ВМС Пакистана "Зульфикар", один из самых мощных кораблей на вооружении этой страны.
Фрегат Адмирал флота Касатонов проекта 22350 в Неве перед началом Главного военно-морского парада в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 25.07.2021
12:22В России
В Санкт-Петербурге стартовал парад в честь Дня ВМФ
Как сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, в преддверии главного военно-морского парада на кораблях реализован комплекс мер противодействия коронавирусной инфекции.
"Весь личный состав в полном объеме обеспечен средствами индивидуальной защиты – перчатками, медицинскими масками и антисептиками, контакты с другими военнослужащими, гражданским персоналом и местным населением максимально исключены, все участники праздничных мероприятий находятся под постоянным наблюдением военных медиков", - говорится в сообщении Минобороны.
Как и в прошлом году, на время прохождения парада ВМФ выезд в Кронштадт был ограничен для личного транспорта, попасть в город можно было только жителям и по специальным пропускам. Доступ зрителей на трибуны также был только по приглашениям.
Люди на набережной наблюдают за подготовкой кораблей ВМФ РФ к параду в Кронштадте - РИА Новости, 1920, 25.07.2021
12:28
Морская авиация прошла над Невой на параде ВМФ в Петербурге
 
Владимир ЕмельяновКронштадтВМС ИндииКнязь ВладимирДень Военно-Морского ФлотаПакистанИранБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:28В Хабаровск рейсовый автобус врезался в опору освещения
15:24В Приамурье возбудили уголовное дело после смерти главы Минцифры региона
15:24В Харькове продавец отказалась обслуживать клиентку, говорившую на мове
15:22В ДТП на Кутузовском проспекте пострадали три человека
15:21Роухани обвинил парламент Ирана в торможении вопроса снятия санкций
15:19Выявлена способность COVID-19 необратимо снижать уровень интеллекта
15:10Похитители в Нигерии освободили 28 учеников школы-интерната, сообщили СМИ
15:06Рапиристка Дериглазова принесла сборной России третье серебро на Олимпиаде
15:01Японская компания начала испытывать препарат от COVID-19 на людях
14:58В Кронштадте открыли историческую площадку "От парохода до атомохода"
14:53Тест системы сближения на модуле "Наука" прошел успешно
14:51Во Франции задержали более 70 человек на протестах против мер по COVID-19
14:48Пляжи Сочи снова открылись для купания
14:46В Краснодарском крае рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом
14:36В Карабахе прошел митинг памяти адмирала Исакова
14:25В Балтийске прошел военно-морской парад в честь Дня ВМФ
14:15Финансовая грамотность россиян выросла на фоне пандемии
14:13СК проработает вопрос о возможности дистанционного сбора доказательств
14:10Рапиристка Коробейникова принесла сборной России пятую медаль на Олимпиаде
14:09Участок Сокольнической линии столичного метро откроют досрочно
Лента новостейМолния