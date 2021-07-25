В Кронштадте прошел военно-морской парад с участием иностранных кораблей
В параде в Кронштадте участвовали 11 кораблей, включая три иностранных, и четыре подводные лодки
КРОНШТАДТ, 25 июл - РИА Новости. Главный военно-морской парад прошел на рейде в Кронштадте в акватории Финского залива, передает корреспондент РИА Новости.
Всего в параде приняли участие 11 кораблей, включая три иностранных, и четыре подводные лодки. Еще четыре подлодки участвовали в статистическом показе, среди них впервые участвовал подводный ракетный крейсер "Князь Владимир", оснащенный межконтинентальными баллистическими ракетами, который успешно выполнил задачи боевой службы в 2021 году.
Первым на рейде появился корабль противоминной обороны "Владимир Емельянов", за ним проследовали малый ракетный корабль "Гейзер", малый противолодочный корабль "Уренгой", большие десантные корабли "Минск" и "Петр Моргунов". Следом прошли корвет "Гремящий", большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков", ракетный крейсер "Маршал Устинов", пограничный сторожевой корабль "Алмаз" и дизель-электрические подводные лодки "Владикавказ", "Краснодар", "Волхов" и "Петропавловск-Камчатский".
Как сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, в преддверии главного военно-морского парада на кораблях реализован комплекс мер противодействия коронавирусной инфекции.
"Весь личный состав в полном объеме обеспечен средствами индивидуальной защиты – перчатками, медицинскими масками и антисептиками, контакты с другими военнослужащими, гражданским персоналом и местным населением максимально исключены, все участники праздничных мероприятий находятся под постоянным наблюдением военных медиков", - говорится в сообщении Минобороны.
Как и в прошлом году, на время прохождения парада ВМФ выезд в Кронштадт был ограничен для личного транспорта, попасть в город можно было только жителям и по специальным пропускам. Доступ зрителей на трибуны также был только по приглашениям.