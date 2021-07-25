https://ria.ru/20210725/kronshtadt-1742785892.html

В Кронштадте прошел военно-морской парад с участием иностранных кораблей

В Кронштадте прошел военно-морской парад с участием иностранных кораблей - РИА Новости, 25.07.2021

В Кронштадте прошел военно-морской парад с участием иностранных кораблей

Главный военно-морской парад прошел на рейде в Кронштадте в акватории Финского залива, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.07.2021

2021-07-25T12:36

2021-07-25T12:36

2021-07-25T12:36

владимир емельянов

кронштадт

вмс индии

князь владимир

день военно-морского флота

пакистан

иран

безопасность

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КРОНШТАДТ, 25 июл - РИА Новости. Главный военно-морской парад прошел на рейде в Кронштадте в акватории Финского залива, передает корреспондент РИА Новости.Всего в параде приняли участие 11 кораблей, включая три иностранных, и четыре подводные лодки. Еще четыре подлодки участвовали в статистическом показе, среди них впервые участвовал подводный ракетный крейсер "Князь Владимир", оснащенный межконтинентальными баллистическими ракетами, который успешно выполнил задачи боевой службы в 2021 году.Первым на рейде появился корабль противоминной обороны "Владимир Емельянов", за ним проследовали малый ракетный корабль "Гейзер", малый противолодочный корабль "Уренгой", большие десантные корабли "Минск" и "Петр Моргунов". Следом прошли корвет "Гремящий", большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков", ракетный крейсер "Маршал Устинов", пограничный сторожевой корабль "Алмаз" и дизель-электрические подводные лодки "Владикавказ", "Краснодар", "Волхов" и "Петропавловск-Камчатский".Завершили проходку корабли ВМС Индии, Ирана и Пакистана. Среди них фрегат ВМС Индии проекта 11356, фрегат ВМС Ирана "Саханд" и фрегат ВМС Пакистана "Зульфикар", один из самых мощных кораблей на вооружении этой страны.Как сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, в преддверии главного военно-морского парада на кораблях реализован комплекс мер противодействия коронавирусной инфекции.Как и в прошлом году, на время прохождения парада ВМФ выезд в Кронштадт был ограничен для личного транспорта, попасть в город можно было только жителям и по специальным пропускам. Доступ зрителей на трибуны также был только по приглашениям.

https://radiosputnik.ria.ru/20210725/vmf-1742784132.html

https://ria.ru/20210725/parad-1742785208.html

пакистан

иран

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владимир емельянов, кронштадт, вмс индии, князь владимир, день военно-морского флота, пакистан, иран, безопасность