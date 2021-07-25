https://ria.ru/20210725/koronavirus-1742778987.html

В Москве выявили 3406 новых случаев заражения коронавирусом

В Москве выявили 3406 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 25.07.2021

В Москве выявили 3406 новых случаев заражения коронавирусом

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Москве - 3406, в Подмосковье - 2191, в Санкт-Петербурге - 1934, сообщили журналистам в... РИА Новости, 25.07.2021

2021-07-25T11:38

2021-07-25T11:38

2021-07-25T11:38

распространение коронавируса

коронавирус в россии

здоровье - общество

москва

московская область (подмосковье)

магаданская область

общество

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Москве - 3406, в Подмосковье - 2191, в Санкт-Петербурге - 1934, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: 1. Москва - 3406, 2. Московская область - 2191, 3. Санкт-Петербург - 1934", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Магаданской области - 27, Ненецком автономном округе - 15, Чукотском автономном округе - 6.

https://ria.ru/20210725/koronavirus-1742777566.html

москва

московская область (подмосковье)

магаданская область

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коронавирус в россии, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), магаданская область, общество