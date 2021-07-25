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В России выявили 24 072 новых случая заражения коронавирусом

В России выявили 24 072 новых случая заражения коронавирусом - РИА Новости, 25.07.2021

В России выявили 24 072 новых случая заражения коронавирусом

Число случаев COVID-19 в России за последние сутки выросло на 24 072, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 25.07.2021

2021-07-25T11:33

2021-07-25T11:33

2021-07-25T13:03

распространение коронавируса

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коронавирус covid-19

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Число случаев COVID-19 в России за последние сутки выросло на 24 072, следует из данных оперативного штаба.Накануне сообщалось о 23 947 заболевших. Темп прироста сохранился на отметке 0,39%. Клинических проявлений не было у 2346 пациентов (9,8%).Умерли 779 (днем ранее — 795) человек, выписались после лечения 18 678 (22 547).Больше всего новых инфицированных — в Москве (3406, накануне было 3376), Подмосковье (2191), Санкт-Петербурге (1934), Нижегородской (534) и Свердловской (491) областях, Красноярском крае (484), Воронежской области (475), Пермском крае (429), Иркутской области (399) и Крыму (394).Меньше всего — на Чукотке (шесть), в Ненецком АО (15) и Магаданской области (27).За время эпидемии в России 6 126 541 человек заразился коронавирусом, из них скончались 153 874. Преодолели болезнь 5 490 634 пациента.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 192,3 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 193,7 миллиона. Более 4,1 миллиона человек не удалось спасти.Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии. Россия, по данным ВОЗ, находится в этом списке на четвертой строчке, а по информации Университета Джонса Хопкинса — на пятой.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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