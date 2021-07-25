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Распространение коронавируса
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В России выявили 24 072 новых случая заражения коронавирусом
В России выявили 24 072 новых случая заражения коронавирусом - РИА Новости, 25.07.2021
В России выявили 24 072 новых случая заражения коронавирусом
Число случаев COVID-19 в России за последние сутки выросло на 24 072, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 25.07.2021
2021-07-25T11:33
2021-07-25T13:03
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Число случаев COVID-19 в России за последние сутки выросло на 24 072, следует из данных оперативного штаба.Накануне сообщалось о 23 947 заболевших. Темп прироста сохранился на отметке 0,39%. Клинических проявлений не было у 2346 пациентов (9,8%).Умерли 779 (днем ранее — 795) человек, выписались после лечения 18 678 (22 547).Больше всего новых инфицированных — в Москве (3406, накануне было 3376), Подмосковье (2191), Санкт-Петербурге (1934), Нижегородской (534) и Свердловской (491) областях, Красноярском крае (484), Воронежской области (475), Пермском крае (429), Иркутской области (399) и Крыму (394).Меньше всего — на Чукотке (шесть), в Ненецком АО (15) и Магаданской области (27).За время эпидемии в России 6 126 541 человек заразился коронавирусом, из них скончались 153 874. Преодолели болезнь 5 490 634 пациента.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 192,3 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 193,7 миллиона. Более 4,1 миллиона человек не удалось спасти.Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии. Россия, по данным ВОЗ, находится в этом списке на четвертой строчке, а по информации Университета Джонса Хопкинса — на пятой.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, общество
11:33 25.07.2021 (обновлено: 13:03 25.07.2021)
 
В России выявили 24 072 новых случая заражения коронавирусом

Оперштаб: в России выявили 24 072 новых случая заражения коронавирусом

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкКарантинный центр в Коммунарке
Карантинный центр в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 25.07.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Число случаев COVID-19 в России за последние сутки выросло на 24 072, следует из данных оперативного штаба.
Накануне сообщалось о 23 947 заболевших. Темп прироста сохранился на отметке 0,39%. Клинических проявлений не было у 2346 пациентов (9,8%).
Умерли 779 (днем ранее — 795) человек, выписались после лечения 18 678 (22 547).
Больше всего новых инфицированных — в Москве (3406, накануне было 3376), Подмосковье (2191), Санкт-Петербурге (1934), Нижегородской (534) и Свердловской (491) областях, Красноярском крае (484), Воронежской области (475), Пермском крае (429), Иркутской области (399) и Крыму (394).
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7 июля, 13:56Распространение коронавируса
Меньше всего — на Чукотке (шесть), в Ненецком АО (15) и Магаданской области (27).
За время эпидемии в России 6 126 541 человек заразился коронавирусом, из них скончались 153 874. Преодолели болезнь 5 490 634 пациента.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 192,3 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 193,7 миллиона. Более 4,1 миллиона человек не удалось спасти.
Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии. Россия, по данным ВОЗ, находится в этом списке на четвертой строчке, а по информации Университета Джонса Хопкинса — на пятой.
 
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