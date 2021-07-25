https://ria.ru/20210725/koronavirus-1742777442.html
В России за сутки выписали 18 678 переболевших COVID-19
В России за сутки выписали 18 678 переболевших COVID-19 - РИА Новости, 25.07.2021
В России за сутки выписали 18 678 переболевших COVID-19
За сутки в России выписаны 18 678 человек после лечения от COVID-19, за все время - 5 490 634, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 25.07.2021
2021-07-25T11:32
2021-07-25T11:32
2021-07-25T11:32
распространение коронавируса
коронавирус в россии
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общество
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. За сутки в России выписаны 18 678 человек после лечения от COVID-19, за все время - 5 490 634, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За прошедшие сутки выписаны по выздоровлении 18 678 человек... За весь период выписаны по выздоровлении по России – 5 490 634", - говорится в сообщении.В частности, в Москве выписаны 5482 человека, в Подмосковье - 1955, в Санкт-Петербурге - 1929.
https://radiosputnik.ria.ru/20210725/kovid-1742568234.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, москва, московская область (подмосковье), общество
В России за сутки выписали 18 678 переболевших COVID-19
Оперативный штаб: в России за сутки выписали 18 678 переболевших COVID-19