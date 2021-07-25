https://ria.ru/20210725/koronavirus-1742777442.html

В России за сутки выписали 18 678 переболевших COVID-19

В России за сутки выписали 18 678 переболевших COVID-19 - РИА Новости, 25.07.2021

В России за сутки выписали 18 678 переболевших COVID-19

За сутки в России выписаны 18 678 человек после лечения от COVID-19, за все время - 5 490 634, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 25.07.2021

2021-07-25T11:32

2021-07-25T11:32

2021-07-25T11:32

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

москва

московская область (подмосковье)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/17/1742606954_0:243:3208:2048_1920x0_80_0_0_4bcf814d93d68650155daf57ca1ff584.jpg

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. За сутки в России выписаны 18 678 человек после лечения от COVID-19, за все время - 5 490 634, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За прошедшие сутки выписаны по выздоровлении 18 678 человек... За весь период выписаны по выздоровлении по России – 5 490 634", - говорится в сообщении.В частности, в Москве выписаны 5482 человека, в Подмосковье - 1955, в Санкт-Петербурге - 1929.

https://radiosputnik.ria.ru/20210725/kovid-1742568234.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, москва, московская область (подмосковье), общество