https://ria.ru/20210725/kitay-1742782403.html

Число жертв наводнения в Китае выросло до 63

Число жертв наводнения в Китае выросло до 63 - РИА Новости, 25.07.2021

Число жертв наводнения в Китае выросло до 63

Число погибших из-за сильных дождей и наводнений в китайской провинции Хэнань выросло до 63, пять человек числятся пропавшими без вести, власти эвакуировали из... РИА Новости, 25.07.2021

2021-07-25T12:06

2021-07-25T12:06

2021-07-25T12:06

хэнань

чжэнчжоу

китай

в мире

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ПЕКИН, 25 июл - РИА Новости. Число погибших из-за сильных дождей и наводнений в китайской провинции Хэнань выросло до 63, пять человек числятся пропавшими без вести, власти эвакуировали из опасных районов более 860 тысяч человек, говорится в сообщении правительства провинции."С 16 июля по 12.00 25 июля из-за продолжительных ливней в зоне бедствия оказались 11,44 миллиона человек, число жертв достигло 63, без вести пропали пять человек, по всей провинции уже эвакуировано 861,9 тысячи человек", - говорится в сообщении.Еще более 296 тысяч человек нуждаются в экстренной помощи.Площадь пострадавших сельхозугодий составила 876,6 тысячи гектаров, разрушены 8 876 построек.Местные власти по всей провинции повысили уровень экстренного реагирования на стихийные бедствия до высшего, в борьбе с наводнениями, поисково-спасательных операциях и ликвидации последствий стихийного бедствия принимают участие почти 200 тысяч человек, включая пожарных и спасателей.Во многих населенных пунктах провинции, особенно в городе Чжэнчжоу до сих пор не везде восстановлено электроснабжение и водоснабжение, в ряде районов пока также не удается восстановить связь.Сильные проливные дожди обрушились на провинцию Хэнань в центральной части Китая 17 июля. Больше всего пострадал город Чжэнчжоу. На некоторых метеостанциях города зарегистрирован исторический рекорд среднесуточного количества осадков.

https://ria.ru/20210723/gripp-1742618538.html

https://ria.ru/20210723/foxconn-1742532599.html

хэнань

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китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хэнань, чжэнчжоу, китай, в мире