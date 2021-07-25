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Число жертв наводнения в Китае выросло до 63
Число жертв наводнения в Китае выросло до 63 - РИА Новости, 25.07.2021
Число жертв наводнения в Китае выросло до 63
Число погибших из-за сильных дождей и наводнений в китайской провинции Хэнань выросло до 63, пять человек числятся пропавшими без вести, власти эвакуировали из... РИА Новости, 25.07.2021
2021-07-25T12:06
2021-07-25T12:06
2021-07-25T12:06
хэнань
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ПЕКИН, 25 июл - РИА Новости. Число погибших из-за сильных дождей и наводнений в китайской провинции Хэнань выросло до 63, пять человек числятся пропавшими без вести, власти эвакуировали из опасных районов более 860 тысяч человек, говорится в сообщении правительства провинции."С 16 июля по 12.00 25 июля из-за продолжительных ливней в зоне бедствия оказались 11,44 миллиона человек, число жертв достигло 63, без вести пропали пять человек, по всей провинции уже эвакуировано 861,9 тысячи человек", - говорится в сообщении.Еще более 296 тысяч человек нуждаются в экстренной помощи.Площадь пострадавших сельхозугодий составила 876,6 тысячи гектаров, разрушены 8 876 построек.Местные власти по всей провинции повысили уровень экстренного реагирования на стихийные бедствия до высшего, в борьбе с наводнениями, поисково-спасательных операциях и ликвидации последствий стихийного бедствия принимают участие почти 200 тысяч человек, включая пожарных и спасателей.Во многих населенных пунктах провинции, особенно в городе Чжэнчжоу до сих пор не везде восстановлено электроснабжение и водоснабжение, в ряде районов пока также не удается восстановить связь.Сильные проливные дожди обрушились на провинцию Хэнань в центральной части Китая 17 июля. Больше всего пострадал город Чжэнчжоу. На некоторых метеостанциях города зарегистрирован исторический рекорд среднесуточного количества осадков.
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хэнань, чжэнчжоу, китай, в мире
Число жертв наводнения в Китае выросло до 63
В результате наводнений и ливней в Китае погибли 63 человека, пятеро пропали без вести
ПЕКИН, 25 июл - РИА Новости.
Число погибших из-за сильных дождей и наводнений в китайской провинции Хэнань
выросло до 63, пять человек числятся пропавшими без вести, власти эвакуировали из опасных районов более 860 тысяч человек, говорится в сообщении правительства провинции.
"С 16 июля по 12.00 25 июля из-за продолжительных ливней в зоне бедствия оказались 11,44 миллиона человек, число жертв достигло 63, без вести пропали пять человек, по всей провинции уже эвакуировано 861,9 тысячи человек", - говорится в сообщении.
Еще более 296 тысяч человек нуждаются в экстренной помощи.
Площадь пострадавших сельхозугодий составила 876,6 тысячи гектаров, разрушены 8 876 построек.
Местные власти по всей провинции повысили уровень экстренного реагирования на стихийные бедствия до высшего, в борьбе с наводнениями, поисково-спасательных операциях и ликвидации последствий стихийного бедствия принимают участие почти 200 тысяч человек, включая пожарных и спасателей.
Во многих населенных пунктах провинции, особенно в городе Чжэнчжоу
до сих пор не везде восстановлено электроснабжение и водоснабжение, в ряде районов пока также не удается восстановить связь.
Сильные проливные дожди обрушились на провинцию Хэнань в центральной части Китая
17 июля. Больше всего пострадал город Чжэнчжоу. На некоторых метеостанциях города зарегистрирован исторический рекорд среднесуточного количества осадков.