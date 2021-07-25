https://ria.ru/20210725/khakasiya-1742787728.html

Минобразования Хакасии прокомментировало ситуацию с картой России без Крыма

Минобразования Хакасии прокомментировало ситуацию с картой России без Крыма - РИА Новости, 25.07.2021

Минобразования Хакасии прокомментировало ситуацию с картой России без Крыма

Министерство образования Хакасии прокомментировало информацию о публикации в аккаунте ведомства в Instagram карты России без Крыма. РИА Новости, 25.07.2021

2021-07-25T12:55

2021-07-25T12:55

2021-07-25T12:55

россия

республика хакасия

республика крым

общество

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КРАСНОЯРСК, 25 июл - РИА Новости. Министерство образования Хакасии прокомментировало информацию о публикации в аккаунте ведомства в Instagram карты России без Крыма.Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что министерство образования республики опубликовало в своем аккаунте в Instagram карту России без Крыма. К сообщениям прилагался скриншот, сделанный, как утверждается, со страницы ведомства в соцсети – на нем изображены очертания Российской Федерации без Крыма. На данный момент такая запись в аккаунте министерства отсутствует.В воскресенье министерство разместило в своем аккаунте в Instagram карту Российской Федерации с Крымом."Уважаемые дамы и господа, боты и заказные комментаторы, министерство образования и науки Хакасии глубоко ценит целостность нашей страны, мы всегда поздравляем всех жителей с годовщиной воссоединения Крыма с Россией, искреннее любим и гордимся нашей страной. Не стоит писать нам различные оскорбления с фейковых аккаунтов и обвинять в том, что к нам не относится – мы все граждане одной страны, нашей России", - говорится в сообщении, которое сопровождает изображение.

https://rsport.ria.ru/20210723/olimpiada-1742558029.html

россия

республика хакасия

республика крым

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россия, республика хакасия, республика крым, общество