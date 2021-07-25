https://ria.ru/20210725/kasatonov-1742560779.html
Верность Родине: как адмирал Касатонов отстоял Черноморский флот
Верность Родине: как адмирал Касатонов отстоял Черноморский флот - РИА Новости, 25.07.2021
Верность Родине: как адмирал Касатонов отстоял Черноморский флот
РИА Новости, 25.07.2021
2021-07-25T13:00
2021-07-25T13:00
2021-07-25T13:01
морская держава
россия
игорь касатонов
черноморский флот вмф россии
вмф рф
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25 июля в России отмечается День военно-морского флота – профессиональный праздник всех, кто стоит на страже морских рубежей страны. Парады кораблей и военной техники, выступления артистов и музыкантов на улицах, и, конечно, торжественные салюты отгремят в Санкт-Петербурге, Балтийске, Астрахани, Владивостоке, Североморске и Севастополе.Последнего города могло не быть в этом списке. Севастополь мог навсегда потерять звание российской морской твердыни. В январе 1992 года моряков-черноморцев вынуждали принести присягу на верность Украине. Однако командующий Черноморским флотом адмирал Игорь Касатонов отказался это делать, тем самым сохранив основные силы по защите южных рубежей нашей страны.По словам адмирала, на фоне развала СССР и неразберихи на "верхах", ему приходилось оперативно принимать нелегкие решения, поддерживать единство личного состава флота, ловко маневрировать в ежесекундно меняющихся обстоятельствах, чтобы не допустить открытых столкновений с вооруженными силами, теперь уже, другой страны."[Мы] сочинили присягу СНГ. Как советская присяга. Что буду служить СНГ, защищать СНГ. Если я нарушу торжественную клятву, то пусть меня покарает вся система СНГ", – сказал Касатонов.Полная версия интервью доступна на сайте visualrian.ru
россия
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Адмирал Касатонов о событиях 1992 года: украинской присяги не принимать!
По указанию президента Украины Леонида Кравчука моряки-черноморцы должны были 4 января 1992 года принести присягу на верность Украине. Однако командующий Черноморским флотом адмирал Игорь Касатонов собрал военный совет, который принял решение не присягать Украине. О том, как решалась судьба крупнейшего объединения ВМФ – в интервью Игоря Касатонова.
2021-07-25T13:00
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РИА Новости
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РИА Новости
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видео, россия, игорь касатонов, черноморский флот вмф россии, вмф рф
Верность Родине: как адмирал Касатонов отстоял Черноморский флот
25 июля в России отмечается День военно-морского флота – профессиональный праздник всех, кто стоит на страже морских рубежей страны. Парады кораблей и военной техники, выступления артистов и музыкантов на улицах, и, конечно, торжественные салюты отгремят в Санкт-Петербурге, Балтийске, Астрахани, Владивостоке, Североморске и Севастополе.
2021-07-25T13:00
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25 июля в России отмечается День военно-морского флота – профессиональный праздник всех, кто стоит на страже морских рубежей страны. Парады кораблей и военной техники, выступления артистов и музыкантов на улицах, и, конечно, торжественные салюты отгремят в Санкт-Петербурге, Балтийске, Астрахани, Владивостоке, Североморске и Севастополе.
Последнего города могло не быть в этом списке. Севастополь мог навсегда потерять звание российской морской твердыни. В январе 1992 года моряков-черноморцев вынуждали принести присягу на верность Украине. Однако командующий Черноморским флотом адмирал Игорь Касатонов отказался это делать, тем самым сохранив основные силы по защите южных рубежей нашей страны.
"Я не спускал советский военно-морской флаг. Он сплачивал многие национальности, и все, кто служили, они служили под советским флагом. Это было единое пространство, привычное всем", – рассказал он в интервью Михаилу Червакову.
По словам адмирала, на фоне развала СССР и неразберихи на "верхах", ему приходилось оперативно принимать нелегкие решения, поддерживать единство личного состава флота, ловко маневрировать в ежесекундно меняющихся обстоятельствах, чтобы не допустить открытых столкновений с вооруженными силами, теперь уже, другой страны.
"[Мы] сочинили присягу СНГ. Как советская присяга. Что буду служить СНГ, защищать СНГ. Если я нарушу торжественную клятву, то пусть меня покарает вся система СНГ", – сказал Касатонов.
Полная версия интервью доступна на сайте visualrian.ru