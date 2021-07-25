https://ria.ru/20210725/kapitoliy-1742742354.html

CNN: участвовавшего в штурме Капитолия поймали из-за онлайн-знакомства

CNN: участвовавшего в штурме Капитолия поймали из-за онлайн-знакомства - РИА Новости, 25.07.2021

CNN: участвовавшего в штурме Капитолия поймали из-за онлайн-знакомства

Подозреваемого в январских беспорядках на Капитолийском холме в Вашингтоне поймали благодаря приложению для знакомств Bumble, сообщил телеканал CNN. РИА Новости, 25.07.2021

2021-07-25T02:07

2021-07-25T02:07

2021-07-25T02:07

захват капитолия в вашингтоне

фбр

капитолий

вашингтон (город)

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Подозреваемого в январских беспорядках на Капитолийском холме в Вашингтоне поймали благодаря приложению для знакомств Bumble, сообщил телеканал CNN.По его данным, 32-летний Эндрю Тааке из Хьюстона (штат Техас) общался в приложении для знакомств, находясь 6 января в американской столице. Его собеседница спросила, был ли он вблизи Капитолия, на что он ответил, что был там "с самого начала". В подтверждение своих слов мужчина отправил несколько селфи, отметив, что провел в здании 30 минут.Уже через несколько дней собеседница техасца сообщила сведения о нем ФБР, отмечает телеканал. Согласно скриншотам чата в Bumble, Тааке заявлял, что "мирно стоял" в Капитолии, однако, согласно заявлению на сайте минюста США, камеры запечатлели участие Тааке в нападениях на правоохранителей. Мужчине предъявлен ряд обвинений, в том числе в нападении на полицию.Телеканал подчеркивает, что это уже второй случай, когда подозреваемый в связи с январским штурмом Капитолия попадает в поле зрения властей благодаря онлайн-знакомству. В апреле минюст предъявил обвинения нью-йоркцу Роберту Чепмену, который хвастался в Bumble тем, что "штурмовал Капитолий". Собеседница Чепмена написала в ответ, что они "не подходят друг другу", и обратилась в ФБР со скриншотами беседы.На прошедших в ноябре 2020 года президентских выборах в США победил кандидат от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден. Республиканец Дональд Трамп до последнего не признавал поражения на выборах. Его сторонники 6 января штурмовали Капитолий после митинга в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на президентских выборах Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу, но Сенат оправдал Трампа.

https://ria.ru/20210719/ssha-1741937040.html

https://ria.ru/20210616/bayden-1737321346.html

вашингтон (город)

сша

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фбр, капитолий, вашингтон (город), сша, в мире