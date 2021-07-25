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Американская компания предложила испытать на Украине препарат от COVID-19
Американская компания предложила испытать на Украине препарат от COVID-19 - РИА Новости, 25.07.2021
Американская компания предложила испытать на Украине препарат от COVID-19
Корпорация из США предложила Украине провести клинические испытания препарата от коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил главный санитарный врач Украины Игорь РИА Новости, 25.07.2021
2021-07-25T17:11
2021-07-25T17:11
2021-07-25T17:11
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
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КИЕВ, 25 июл - РИА Новости. Корпорация из США предложила Украине провести клинические испытания препарата от коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин."К нам обращаются из-за границы с предложениями провести клинические испытания лекарственных препаратов. Существует национальный реестр клинических испытаний, где можно быстро просмотреть все клинические исследования, которые официально проводятся в Украине. Эта сфера очень хорошо отрегулирована и открыта. К тому же на сайте министерства (здравоохранения - ред.) можно увидеть соответствующие приказы. Сейчас уже пять таких исследований завершены, еще большая их часть находятся в процессе или на старте. Например, 12 июля к Украине обратилась корпорация из США с предложением провести у нас клинические испытания препарата для профилактики и лечения COVID-19", - сказал он в интервью интернет-изданию "Апостроф".Кузин отметил, что обычно такие исследования не инициируются государством, "в том числе из-за возможного конфликта интересов с производителем в сфере закупок лекарственных средств". Преимущественно, такие исследования инициирует фармацевтический сектор.
https://ria.ru/20200526/1572009898.html
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коронавирус covid-19, сша, украина, в мире
Американская компания предложила испытать на Украине препарат от COVID-19
Американская компания предложила провести на Украине клинические испытания препарата от COVID-19