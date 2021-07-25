https://ria.ru/20210725/ispytaniya-1742800856.html

Японская компания начала испытывать препарат от COVID-19 на людях

Японская компания начала испытывать препарат от COVID-19 на людях - РИА Новости, 25.07.2021

Японская компания начала испытывать препарат от COVID-19 на людях

Японская компания "Сионоги" (Shionogi & Co) начала испытывать на людях таблетки от коронавируса, сообщает газета Wall Street Journal. РИА Новости, 25.07.2021

2021-07-25T15:01

2021-07-25T15:01

2021-07-25T15:01

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

япония

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577333822_0:311:3072:2039_1920x0_80_0_0_7b2912d7cabcaa913d20881604c11aa5.jpg

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Японская компания "Сионоги" (Shionogi & Co) начала испытывать на людях таблетки от коронавируса, сообщает газета Wall Street Journal.По словам исполнительного директора "Сионоги" Исао Тешироги, таблетки, которые следует принимать один раз в день, в теории должны нейтрализовать вирус за пять дней. Препарат подавляет активность протеазы - фермента, с помощью которого вирус копирует себя внутри человеческих клеток.Тешироги отметил, что компания планирует привлечь к испытаниям в Японии от 50 до 100 здоровых людей. Ожидается, что позднее в этом году "Сионоги" начнет плацебо-контролируемую фазу испытаний.Согласно изданию, испытания, скорее всего, продлятся до следующего года.На данный момент неизвестно, смогут ли тестируемые лекарства уберечь пациентов от осложнений и помочь им избежать госпитализации.

https://radiosputnik.ria.ru/20210725/kovid-1742568234.html

япония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, япония, в мире