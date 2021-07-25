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Японская компания начала испытывать препарат от COVID-19 на людях
Японская компания начала испытывать препарат от COVID-19 на людях - РИА Новости, 25.07.2021
Японская компания начала испытывать препарат от COVID-19 на людях
Японская компания "Сионоги" (Shionogi & Co) начала испытывать на людях таблетки от коронавируса, сообщает газета Wall Street Journal. РИА Новости, 25.07.2021
2021-07-25T15:01
2021-07-25T15:01
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
япония
в мире
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Японская компания "Сионоги" (Shionogi &amp; Co) начала испытывать на людях таблетки от коронавируса, сообщает газета Wall Street Journal.По словам исполнительного директора "Сионоги" Исао Тешироги, таблетки, которые следует принимать один раз в день, в теории должны нейтрализовать вирус за пять дней. Препарат подавляет активность протеазы - фермента, с помощью которого вирус копирует себя внутри человеческих клеток.Тешироги отметил, что компания планирует привлечь к испытаниям в Японии от 50 до 100 здоровых людей. Ожидается, что позднее в этом году "Сионоги" начнет плацебо-контролируемую фазу испытаний.Согласно изданию, испытания, скорее всего, продлятся до следующего года.На данный момент неизвестно, смогут ли тестируемые лекарства уберечь пациентов от осложнений и помочь им избежать госпитализации.
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коронавирус covid-19, япония, в мире
15:01 25.07.2021
 
Японская компания начала испытывать препарат от COVID-19 на людях

WSJ: японская компания "Сионоги" начала испытания препарата от COVID-19 на людях

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСотрудник держит в ладонях лекарственные препараты
Сотрудник держит в ладонях лекарственные препараты - РИА Новости, 1920, 25.07.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Японская компания "Сионоги" (Shionogi & Co) начала испытывать на людях таблетки от коронавируса, сообщает газета Wall Street Journal.
По словам исполнительного директора "Сионоги" Исао Тешироги, таблетки, которые следует принимать один раз в день, в теории должны нейтрализовать вирус за пять дней. Препарат подавляет активность протеазы - фермента, с помощью которого вирус копирует себя внутри человеческих клеток.
Тешироги отметил, что компания планирует привлечь к испытаниям в Японии от 50 до 100 здоровых людей. Ожидается, что позднее в этом году "Сионоги" начнет плацебо-контролируемую фазу испытаний.
Согласно изданию, испытания, скорее всего, продлятся до следующего года.
На данный момент неизвестно, смогут ли тестируемые лекарства уберечь пациентов от осложнений и помочь им избежать госпитализации.
Лабораторные исследования - РИА Новости, 1920, 25.07.2021
04:00Сказано в эфире
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