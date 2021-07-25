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Роухани обвинил парламент Ирана в торможении вопроса снятия санкций
Роухани обвинил парламент Ирана в торможении вопроса снятия санкций - РИА Новости, 25.07.2021
Роухани обвинил парламент Ирана в торможении вопроса снятия санкций
Уходящий президент Ирана Хасан Роухани обвинил парламент страны в том, что он препятствует решению вопроса по снятию экономических санкций, наложенных на Иран... РИА Новости, 25.07.2021
2021-07-25T15:21
2021-07-25T15:21
ибрахим раиси
россия
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
парламент ирана
хасан роухани
дональд трамп
тегеран (город)
иран
в мире
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Уходящий президент Ирана Хасан Роухани обвинил парламент страны в том, что он препятствует решению вопроса по снятию экономических санкций, наложенных на Иран из-за его ядерной программы.Ранее агентство Tasnim сообщило, что президиум парламента Ирана рассматривает законопроект об ограничении проведения прямых переговоров между правительством Ирана и США. Согласно предложенному законопроекту, правительство будет обязано согласовать тему переговоров с парламентом и получить разрешение на их проведение."Если бы мы хотели предпринять какие-то шаги (по снятию санкций - ред.) при администрации бывшего президента США Дональда Трампа, то решение об этом должна принимать вся система власти. Правительство единолично не может этого сделать, а решения иранского парламента препятствовали процессу снятия санкций", - заявил уходящий президент на заседании центрального банка Ирана.Отношения Ирана с США были разорваны 40 лет назад. С того момента Вашингтон периодически вводит торгово-экономические санкции против Тегерана. Ситуация усугубилась в 2005-2013 годах, когда в Иране началось полномасштабное развитие ядерной программы, что привело к введению новых санкций против иранского финансового сектора, экспорта энергетических ресурсов и вооружения. В результате, иранская экономика оказалась на грани краха.Ситуация стабилизировалась в 2015 году, когда Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Однако в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из него и восстановлении жестких санкций против Тегерана. Отношения накалились в январе 2020 года - США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию по ликвидации иранского генерала, командующего спецподразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, которого в Вашингтоне считают причастным к организации нападения на американское посольство в Багдаде в 2019 году.Сейчас в Вене проходят переговоры по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) и снятию санкций США с Ирана. 20 июня завершился уже шестой раунд. Переговорщики находятся в своих столицах для принятия своих собственных решений.На прошедших 18 июня в Иране президентских выборах победил глава судебной власти Ибрахим Раиси, набравший 61,9% голосов – 17,9 миллиона из 28,9 миллиона проголосовавших, что составляет около трети всего населения страны (84,5 миллиона человек). Недействительными были признаны 3,7 миллиона бюллетеней. Как ранее заявил спикер президиума иранского парламента Сейед Незам ад-Дин Мусави, проведение инаугурации избранного президента Ирана Ибрахима Раиси состоится пятого августа.
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ибрахим раиси, россия, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), парламент ирана, хасан роухани, дональд трамп, тегеран (город), иран, в мире
15:21 25.07.2021
 
Роухани обвинил парламент Ирана в торможении вопроса снятия санкций

Уходящий президент Ирана Хасан Роухани: парламент препятствует решению вопроса снятия санкций

© AP Photo / Iranian Presidency Office Президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани
Президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани - РИА Новости, 1920, 25.07.2021
© AP Photo / Iranian Presidency Office
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Уходящий президент Ирана Хасан Роухани обвинил парламент страны в том, что он препятствует решению вопроса по снятию экономических санкций, наложенных на Иран из-за его ядерной программы.
Ранее агентство Tasnim сообщило, что президиум парламента Ирана рассматривает законопроект об ограничении проведения прямых переговоров между правительством Ирана и США. Согласно предложенному законопроекту, правительство будет обязано согласовать тему переговоров с парламентом и получить разрешение на их проведение.
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"Если бы мы хотели предпринять какие-то шаги (по снятию санкций - ред.) при администрации бывшего президента США Дональда Трампа, то решение об этом должна принимать вся система власти. Правительство единолично не может этого сделать, а решения иранского парламента препятствовали процессу снятия санкций", - заявил уходящий президент на заседании центрального банка Ирана.
Отношения Ирана с США были разорваны 40 лет назад. С того момента Вашингтон периодически вводит торгово-экономические санкции против Тегерана. Ситуация усугубилась в 2005-2013 годах, когда в Иране началось полномасштабное развитие ядерной программы, что привело к введению новых санкций против иранского финансового сектора, экспорта энергетических ресурсов и вооружения. В результате, иранская экономика оказалась на грани краха.
Ситуация стабилизировалась в 2015 году, когда Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Однако в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из него и восстановлении жестких санкций против Тегерана. Отношения накалились в январе 2020 года - США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию по ликвидации иранского генерала, командующего спецподразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, которого в Вашингтоне считают причастным к организации нападения на американское посольство в Багдаде в 2019 году.
Сейчас в Вене проходят переговоры по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) и снятию санкций США с Ирана. 20 июня завершился уже шестой раунд. Переговорщики находятся в своих столицах для принятия своих собственных решений.
На прошедших 18 июня в Иране президентских выборах победил глава судебной власти Ибрахим Раиси, набравший 61,9% голосов – 17,9 миллиона из 28,9 миллиона проголосовавших, что составляет около трети всего населения страны (84,5 миллиона человек). Недействительными были признаны 3,7 миллиона бюллетеней. Как ранее заявил спикер президиума иранского парламента Сейед Незам ад-Дин Мусави, проведение инаугурации избранного президента Ирана Ибрахима Раиси состоится пятого августа.
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Ибрахим РаисиРоссияСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Парламент ИранаХасан РоуханиДональд ТрампТегеран (город)ИранВ мире
 
 
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