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При обрушении моста в Индии погибли девять человек
При обрушении моста в Индии погибли девять человек - РИА Новости, 25.07.2021
При обрушении моста в Индии погибли девять человек
Девять человек погибли в результате обрушения моста в штате Химачал-Прадеш на севере Индии, передает агентство ANI со ссылкой на местную полицию. РИА Новости, 25.07.2021
2021-07-25T17:16
2021-07-25T17:16
2021-07-25T17:16
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Девять человек погибли в результате обрушения моста в штате Химачал-Прадеш на севере Индии, передает агентство ANI со ссылкой на местную полицию.Сообщается, что инцидент произошел в округе Киннаур, из-за оползня валуны скатились с холма и упали на мост, в результате произошло обрушение конструкции.По словам представителя полиции, жертвами инцидента стали девять человек, которые находились в проезжавшей мост машине, еще трое пострадали.
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химачал-прадеш, индия, в мире
При обрушении моста в Индии погибли девять человек
В Индии при обрушении моста из-за упавших на него валунов погибли девять человек