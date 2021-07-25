https://ria.ru/20210725/indiya-1742815645.html

При обрушении моста в Индии погибли девять человек

При обрушении моста в Индии погибли девять человек - РИА Новости, 25.07.2021

При обрушении моста в Индии погибли девять человек

Девять человек погибли в результате обрушения моста в штате Химачал-Прадеш на севере Индии, передает агентство ANI со ссылкой на местную полицию. РИА Новости, 25.07.2021

2021-07-25T17:16

2021-07-25T17:16

2021-07-25T17:16

химачал-прадеш

индия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/07/1587968924_85:505:2828:2048_1920x0_80_0_0_0d6b0791f9d83a6ab364091cb755a3a7.jpg

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Девять человек погибли в результате обрушения моста в штате Химачал-Прадеш на севере Индии, передает агентство ANI со ссылкой на местную полицию.Сообщается, что инцидент произошел в округе Киннаур, из-за оползня валуны скатились с холма и упали на мост, в результате произошло обрушение конструкции.По словам представителя полиции, жертвами инцидента стали девять человек, которые находились в проезжавшей мост машине, еще трое пострадали.

https://ria.ru/20210723/indiya-1742486054.html

химачал-прадеш

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

химачал-прадеш, индия, в мире