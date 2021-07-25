Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210725/indiya-1742815645.html
При обрушении моста в Индии погибли девять человек
При обрушении моста в Индии погибли девять человек - РИА Новости, 25.07.2021
При обрушении моста в Индии погибли девять человек
Девять человек погибли в результате обрушения моста в штате Химачал-Прадеш на севере Индии, передает агентство ANI со ссылкой на местную полицию. РИА Новости, 25.07.2021
2021-07-25T17:16
2021-07-25T17:16
химачал-прадеш
индия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/07/1587968924_85:505:2828:2048_1920x0_80_0_0_0d6b0791f9d83a6ab364091cb755a3a7.jpg
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Девять человек погибли в результате обрушения моста в штате Химачал-Прадеш на севере Индии, передает агентство ANI со ссылкой на местную полицию.Сообщается, что инцидент произошел в округе Киннаур, из-за оползня валуны скатились с холма и упали на мост, в результате произошло обрушение конструкции.По словам представителя полиции, жертвами инцидента стали девять человек, которые находились в проезжавшей мост машине, еще трое пострадали.
https://ria.ru/20210723/indiya-1742486054.html
химачал-прадеш
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/07/1587968924_79:453:2206:2048_1920x0_80_0_0_1297c120e324a5873a51021d51f2f242.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
химачал-прадеш, индия, в мире
17:16 25.07.2021
 
При обрушении моста в Индии погибли девять человек

В Индии при обрушении моста из-за упавших на него валунов погибли девять человек

© AP Photo / Manish SwarupСкорая помощь в Индии
Скорая помощь в Индии - РИА Новости, 1920, 25.07.2021
© AP Photo / Manish Swarup
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Девять человек погибли в результате обрушения моста в штате Химачал-Прадеш на севере Индии, передает агентство ANI со ссылкой на местную полицию.
Сообщается, что инцидент произошел в округе Киннаур, из-за оползня валуны скатились с холма и упали на мост, в результате произошло обрушение конструкции.
По словам представителя полиции, жертвами инцидента стали девять человек, которые находились в проезжавшей мост машине, еще трое пострадали.
Скорая помощь, Индия - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
23 июля, 09:00
В Индии семь человек погибли при обрушении здания
 
Химачал-ПрадешИндияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:15Правительство хочет освободить от налогов работающих на Курилах бизнесменов
07:11Пентагон продемонстрировал дозаправку в воздухе самолета "судного дня"
07:07Власти разработают комплекс мер для обеспечения Южных Курил энергоресурсами
06:53На Курилах хотят ввести режим свободной таможенной территории
06:51Япония предлагала России не проводить визит Мишустина на Итуруп
06:49Саакашвили нашел решение для Украины после запуска "Северного потока — 2"
06:48Мишустин анонсировал беспрецедентные меры поддержки экономики на Курилах
06:43Китай призвал США изменить их "крайне опасную" политику в его отношении
06:39Азербайджан обвинил Армению в обстреле его позиции в Кельбаджарском районе
06:18Япония заявит протест России из-за визита Мишустина на Итуруп
06:16Мишустин пообещал помочь с оборудованием районной больнице на Итурупе
06:10Эксперт назвал самые распространенные виды мошенничества в сети
06:07Эксперт объяснил, почему ФРС США не повысит ставку для борьбы с инфляцией
06:05В России снизилась заболеваемость туберкулезом
05:53Приморец на праздновании Дня ВМФ случайно ранил из ракетницы женщину
05:38Мошенники стали чаще подделывать сайты банков
05:21Самолеты с российской гумпомощью прибыли на Кубу
05:12СМИ: спикеру парламента Туниса и 64 депутатам запретили покидать страну
05:05Мишустин прилетел на остров Итуруп
04:38РБК: Россия будет платить ЕС более миллиарда евро в год углеродного налога
Лента новостейМолния