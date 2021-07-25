https://ria.ru/20210725/greenpeace-1742780293.html

Представитель Greenpeace России извинился за слова о якутах

Представитель Greenpeace России извинился за слова о якутах - РИА Новости, 25.07.2021

Представитель Greenpeace России извинился за слова о якутах

Руководитель противопожарного отдела Greenpeace России Григорий Куксин извинился за свои слова о якутах, которые, как он заявил ранее, "не тушат костры" из-за... РИА Новости, 25.07.2021

2021-07-25T11:48

2021-07-25T11:48

2021-07-25T13:12

григорий куксин

якутия

greenpeace

общество

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ЯКУТСК, 25 июл — РИА Новости. Руководитель противопожарного отдела Greenpeace России Григорий Куксин извинился за свои слова о якутах, которые, как он заявил ранее, "не тушат костры" из-за боязни "обидеть духов огня", и это приводит к лесным пожарам.Ранее в соцсетях появилось видео, на котором Куксин рассказывал журналистам о причинах лесных пожаров в Якутии. По его словам, "якуты, которые не тушат костры, — это отдельная беда, вплоть до религиозных убеждений, что духи огня обидятся"."Прошу прощения, если кого-то обидели мои слова про якутов и костры. Я, конечно, ни в коем случае не имел в виду национальную особенность и мог в интервью неосторожно назвать якутами всех жителей и гостей региона. За что прошу прощения", — сообщил Куксин на своей странице в Facebook.Он добавил, что люди, которые не тушат костры, бросают окурки и жгут траву, есть среди всех народов. "И рассказы про то, что "духи огня обидятся, если закидать огонь землей" (такие объяснения мы слышим от представителей самых разных народов), для меня ничем не отличаются от высказываний в стиле "если воля божья разгореться, то разгорится, от моего костра тут ничего не зависит", — заключил он.Ранее сообщалось о том, что с 23 июня в Якутии действует режим ЧС регионального характера из-за лесных пожаров.

https://ria.ru/20210723/les-1742497538.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210721/yakutiya-1742150698.html

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григорий куксин, якутия, greenpeace, общество