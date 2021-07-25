https://ria.ru/20210725/gramotnost-1742796015.html

Финансовая грамотность россиян выросла на фоне пандемии

Финансовая грамотность россиян выросла на фоне пандемии - РИА Новости, 25.07.2021

Финансовая грамотность россиян выросла на фоне пандемии

Необходимость активно пользоваться новыми сервисами в пандемию вынудила россиян повышать свою финансовую грамотность, говорится в исследовании банка "Русский... РИА Новости, 25.07.2021

2021-07-25T14:15

2021-07-25T14:15

2021-07-25T14:15

россия

русский стандарт (банк)

экономика

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Необходимость активно пользоваться новыми сервисами в пандемию вынудила россиян повышать свою финансовую грамотность, говорится в исследовании банка "Русский стандарт", результаты которого есть в распоряжении РИА Новости.В рамках исследования банк опросил более 3000 респондентов из числа своих клиентов - участников групп в социальных сетях."Участники опроса сейчас считают себя достаточно компетентными в вопросах управления средствами. В 2021 году 46,7% россиян считают свой уровень финансовой грамотности высоким. При этом в прошлом году лишь 10,5% респондентов были уверены, что обладают очень высоким уровнем экономической грамотности", - выяснили авторы исследования.Аналитики предположили, что такая низкая оценка в 2020 году объясняется вызовами нового времени, когда локдаун вынудил россиян активно осваивать дистанционные каналы обслуживания и пользоваться преимущественно онлайн-сервисами для покупок по банковским картам.Интересно, что, например, в 2018 году на тот же вопрос 27,8% респондентов отвечали, что обладают очень высоким уровнем экономической грамотности. Эксперты отмечают, что такой уровень оценки был связан с большей стабильностью: в спокойное время люди чувствуют себя увереннее в финансовых вопросах, поэтому выше оценивают свои знания.Как "средний" в 2021 году оценили свой уровень экономической грамотности 49,6% россиян. В прошлом году этот показатель был на уровне 71,3%, а в 2018 году - 64,6%.Низкий уровень финансовой грамотности в 2021 году отметили у себя лишь 3,7% респондентов – это минимальный уровень за все время проведения опросов. В 2020 году, для сравнения, низкий уровень понимания банковских продуктов и сервисов отмечали у себя 18,2% опрошенных."Очевидно, что финансовое самосознание россиян кардинально изменилось за последние годы. Многие решили пересмотреть свое платежное поведение и изменить модель управления средствами. Умение обращаться с деньгами и интерес к новым банковским продуктам, в свою очередь, говорит об общем повышении уровня финансовых знаний в стране", - считают авторы исследования.Эксперты предполагают, что в перспективе ближайших пяти лет тренд на расширение экономического кругозора россиян сохранится, а рост финансовой грамотности ускорится.

https://ria.ru/20210724/investitsii-1742678977.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210513/bitkoin-1732122253.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, русский стандарт (банк), экономика