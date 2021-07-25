08:45 25.07.2021 (обновлено: 08:46 25.07.2021)
Эксперт назвал страны с самым большим госдолгом
Эксперт Наметкин: Япония стала лидером по величине госдолга
© AP Photo / LM Otero, FileДоллары
© AP Photo / LM Otero, File
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Лидером по госдолгу в мире на данный момент является Япония, где он превышает 200% ВВП, высокий уровень задолженности также у Великобритании, США и еврозоны - более 100% ВВП, рассказал РИА Новости руководитель центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований ЦСР Даниил Наметкин.
"Согласно данным Института международных финансов (IIF) и ОЭСР, по итогам 2020 года показатель совокупного госдолга к ВВП в целом по миру составил 105%", - отметил эксперт.
По его словам, несмотря на колоссальные уровни долговой нагрузки во многих крупных странах, в обозримом будущем проблем с обслуживанием долга не предвидится. "Наибольший уровень госдолга наблюдается преимущественно среди развитых стран: Япония - 234%, Великобритания - 144%, США - 160%, еврозона - 120,4%", - указал собеседник агентства.
Крупнейшие в мире регуляторы уже многие годы сохраняют режим сверхнизких ставок, что значительно упрощает обслуживание долга, добавил Наметкин. "В частности, нижний диапазон процентной ставки по федеральным фондам США и ключевая ставка ЕЦБ составляют 0%, ключевая ставка Банка Японии вообще находится на отрицательном уровне в минус 0,1%", - напомнил он.
В то же время опыт коронакризиса показал, что в случае ухудшения макроэкономических условий мировые регуляторы готовы пойти на беспрецедентные меры по предоставлению ликвидности рынкам, чтобы сохранить стабильность финансовой системы, продолжил эксперт.
Он добавил, что в текущих условиях некоторые опасения может вызывать заметный разгон инфляции в развитых странах, как следствие масштабных мер поддержки экономики в период пандемии. "Например, в июне 2021 года потребительские цены в США выросли на 5,4% в годовом выражении, что стало максимальным ростом с августа 2008 года. В таких условиях возникает теоретическая возможность ужесточения монетарной политики ФРС США, что может ухудшить ситуацию с обслуживанием долга", - считает Наметкин.
"Тем не менее, учитывая опыт последних 10 лет и сохраняющуюся экономическую неопределенность, крайне маловероятно, что американский регулятор пойдет на заметное сворачивание стимулирующей политики", - заключил собеседник агентства.
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