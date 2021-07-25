https://ria.ru/20210725/gosdolg-1742758937.html

Эксперт назвал страны с самым большим госдолгом

Эксперт назвал страны с самым большим госдолгом - РИА Новости, 25.07.2021

Эксперт назвал страны с самым большим госдолгом

Лидером по госдолгу в мире на данный момент является Япония, где он превышает 200% ВВП, высокий уровень задолженности также у Великобритании, США и еврозоны -... РИА Новости, 25.07.2021

2021-07-25T08:45

2021-07-25T08:45

2021-07-25T08:46

оэср

ецб

евросоюз

федеральная резервная система сша

великобритания

япония

сша

в мире

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155579/33/1555793355_0:141:3141:1907_1920x0_80_0_0_deb45c2682de7d303bec866f7305952e.jpg

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Лидером по госдолгу в мире на данный момент является Япония, где он превышает 200% ВВП, высокий уровень задолженности также у Великобритании, США и еврозоны - более 100% ВВП, рассказал РИА Новости руководитель центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований ЦСР Даниил Наметкин."Согласно данным Института международных финансов (IIF) и ОЭСР, по итогам 2020 года показатель совокупного госдолга к ВВП в целом по миру составил 105%", - отметил эксперт.По его словам, несмотря на колоссальные уровни долговой нагрузки во многих крупных странах, в обозримом будущем проблем с обслуживанием долга не предвидится. "Наибольший уровень госдолга наблюдается преимущественно среди развитых стран: Япония - 234%, Великобритания - 144%, США - 160%, еврозона - 120,4%", - указал собеседник агентства.Крупнейшие в мире регуляторы уже многие годы сохраняют режим сверхнизких ставок, что значительно упрощает обслуживание долга, добавил Наметкин. "В частности, нижний диапазон процентной ставки по федеральным фондам США и ключевая ставка ЕЦБ составляют 0%, ключевая ставка Банка Японии вообще находится на отрицательном уровне в минус 0,1%", - напомнил он.В то же время опыт коронакризиса показал, что в случае ухудшения макроэкономических условий мировые регуляторы готовы пойти на беспрецедентные меры по предоставлению ликвидности рынкам, чтобы сохранить стабильность финансовой системы, продолжил эксперт.Он добавил, что в текущих условиях некоторые опасения может вызывать заметный разгон инфляции в развитых странах, как следствие масштабных мер поддержки экономики в период пандемии. "Например, в июне 2021 года потребительские цены в США выросли на 5,4% в годовом выражении, что стало максимальным ростом с августа 2008 года. В таких условиях возникает теоретическая возможность ужесточения монетарной политики ФРС США, что может ухудшить ситуацию с обслуживанием долга", - считает Наметкин."Тем не менее, учитывая опыт последних 10 лет и сохраняющуюся экономическую неопределенность, крайне маловероятно, что американский регулятор пойдет на заметное сворачивание стимулирующей политики", - заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20210724/stavka-1742610740.html

https://ria.ru/20210324/ssha-1602539732.html

великобритания

япония

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оэср, ецб, евросоюз, федеральная резервная система сша, великобритания, япония, сша, в мире, экономика