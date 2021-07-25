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Голикова назвала главу НМИЦ гематологии Савченко уникальным человеком
Голикова назвала главу НМИЦ гематологии Савченко уникальным человеком - РИА Новости, 25.07.2021
Голикова назвала главу НМИЦ гематологии Савченко уникальным человеком
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова выразила соболезнования родным, близким и коллегам генерального директора Национального медицинского исследовательского центра... РИА Новости, 25.07.2021
2021-07-25T13:39
2021-07-25T13:47
россия
российская академия наук
татьяна голикова
общество
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова выразила соболезнования родным, близким и коллегам генерального директора Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) гематологии Валерия Савченко, назвав его выдающимся врачом и уникальным человеком, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера.Ранее пресс-служба Минздрава РФ сообщила, что директор НМИЦ гематологии, профессор, академик РАН Валерий Савченко скончался в воскресенье в возрасте 69 лет."Позвольте выразить мои глубочайшие соболезнования родным, близким и коллегам Валерия Григорьевича Савченко. Нас покинул не только выдающийся врач, замечательный ученый и блестящий руководитель, но и уникальный человек, мудрый наставник, надежный товарищ, готовый всегда прийти на помощь. Его лучшие качества - ум, благородство, железная воля, честность, порядочность и справедливость - всегда были примером для всех, кто его знал", - говорится в соболезновании.По словам вице-премьера, Савченко посвятил свою жизнь "служению людям, был безгранично предан своему призванию и профессиональному долгу, подарил жизнь и радость тысячам людей".Голикова добавила, что уход из жизни личности такого масштаба – невосполнимая, горькая утрата для всей нашей страны.
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россия, российская академия наук, татьяна голикова, общество
13:39 25.07.2021 (обновлено: 13:47 25.07.2021)
 
Голикова назвала главу НМИЦ гематологии Савченко уникальным человеком

Вице-премьер Голикова о главе НМИЦ гематологии Савченко: нас покинул уникальный человек

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 25.07.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова выразила соболезнования родным, близким и коллегам генерального директора Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) гематологии Валерия Савченко, назвав его выдающимся врачом и уникальным человеком, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера.
Ранее пресс-служба Минздрава РФ сообщила, что директор НМИЦ гематологии, профессор, академик РАН Валерий Савченко скончался в воскресенье в возрасте 69 лет.
"Позвольте выразить мои глубочайшие соболезнования родным, близким и коллегам Валерия Григорьевича Савченко. Нас покинул не только выдающийся врач, замечательный ученый и блестящий руководитель, но и уникальный человек, мудрый наставник, надежный товарищ, готовый всегда прийти на помощь. Его лучшие качества - ум, благородство, железная воля, честность, порядочность и справедливость - всегда были примером для всех, кто его знал", - говорится в соболезновании.
По словам вице-премьера, Савченко посвятил свою жизнь "служению людям, был безгранично предан своему призванию и профессиональному долгу, подарил жизнь и радость тысячам людей".
Голикова добавила, что уход из жизни личности такого масштаба – невосполнимая, горькая утрата для всей нашей страны.
Главный внештатный гематолог, генеральный директор Гематологического научного центра академик РАМН Валерий Савченко - РИА Новости, 1920, 25.07.2021
13:10
Умер директор НМИЦ гематологии Валерий Савченко
 
РоссияРоссийская академия наукТатьяна ГоликоваОбщество
 
 
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