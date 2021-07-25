https://ria.ru/20210725/golikova-1742792118.html
Голикова назвала главу НМИЦ гематологии Савченко уникальным человеком
Голикова назвала главу НМИЦ гематологии Савченко уникальным человеком - РИА Новости, 25.07.2021
Голикова назвала главу НМИЦ гематологии Савченко уникальным человеком
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова выразила соболезнования родным, близким и коллегам генерального директора Национального медицинского исследовательского центра... РИА Новости, 25.07.2021
2021-07-25T13:39
2021-07-25T13:39
2021-07-25T13:47
россия
российская академия наук
татьяна голикова
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596545776_0:254:3049:1969_1920x0_80_0_0_cc5aa58c2365195cf5bdcbccef56fcb6.jpg
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова выразила соболезнования родным, близким и коллегам генерального директора Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) гематологии Валерия Савченко, назвав его выдающимся врачом и уникальным человеком, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера.Ранее пресс-служба Минздрава РФ сообщила, что директор НМИЦ гематологии, профессор, академик РАН Валерий Савченко скончался в воскресенье в возрасте 69 лет."Позвольте выразить мои глубочайшие соболезнования родным, близким и коллегам Валерия Григорьевича Савченко. Нас покинул не только выдающийся врач, замечательный ученый и блестящий руководитель, но и уникальный человек, мудрый наставник, надежный товарищ, готовый всегда прийти на помощь. Его лучшие качества - ум, благородство, железная воля, честность, порядочность и справедливость - всегда были примером для всех, кто его знал", - говорится в соболезновании.По словам вице-премьера, Савченко посвятил свою жизнь "служению людям, был безгранично предан своему призванию и профессиональному долгу, подарил жизнь и радость тысячам людей".Голикова добавила, что уход из жизни личности такого масштаба – невосполнимая, горькая утрата для всей нашей страны.
https://ria.ru/20210725/savchenko-1742789652.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596545776_2:0:2731:2047_1920x0_80_0_0_c90281dd23e6b63428876509388eef79.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, российская академия наук, татьяна голикова, общество
13:39 25.07.2021 (обновлено: 13:47 25.07.2021)
Голикова назвала главу НМИЦ гематологии Савченко уникальным человеком
Вице-премьер Голикова о главе НМИЦ гематологии Савченко: нас покинул уникальный человек
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова
выразила соболезнования родным, близким и коллегам генерального директора Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) гематологии Валерия Савченко, назвав его выдающимся врачом и уникальным человеком, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера.
Ранее пресс-служба Минздрава РФ сообщила, что директор НМИЦ гематологии, профессор, академик РАН
Валерий Савченко скончался в воскресенье в возрасте 69 лет.
"Позвольте выразить мои глубочайшие соболезнования родным, близким и коллегам Валерия Григорьевича Савченко. Нас покинул не только выдающийся врач, замечательный ученый и блестящий руководитель, но и уникальный человек, мудрый наставник, надежный товарищ, готовый всегда прийти на помощь. Его лучшие качества - ум, благородство, железная воля, честность, порядочность и справедливость - всегда были примером для всех, кто его знал", - говорится в соболезновании.
По словам вице-премьера, Савченко посвятил свою жизнь "служению людям, был безгранично предан своему призванию и профессиональному долгу, подарил жизнь и радость тысячам людей".
Голикова добавила, что уход из жизни личности такого масштаба – невосполнимая, горькая утрата для всей нашей страны.