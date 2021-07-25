https://ria.ru/20210725/gaz-1742767788.html

"Оператор ГТС" назвал транзит газа из России гарантией безопасности Украины

"Оператор ГТС" назвал транзит газа из России гарантией безопасности Украины - РИА Новости, 25.07.2021

"Оператор ГТС" назвал транзит газа из России гарантией безопасности Украины

Транзит газа из России гарантирует военную безопасность Украине, поскольку государство является одним из основных транзитеров российского газа, заявил глава... РИА Новости, 25.07.2021

2021-07-25T10:07

2021-07-25T10:07

2021-07-25T10:07

россия

сергей макогон

оператор гтс украины

северный поток — 2

балтийское море

газпром

евросоюз

киев

в мире

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КИЕВ, 25 июл - РИА Новости. Транзит газа из России гарантирует военную безопасность Украине, поскольку государство является одним из основных транзитеров российского газа, заявил глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон.Ранее США и Германия опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2". США и ФРГ заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, и Берлин обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы договор между Россией и Украиной по транзиту газа был пролонгирован на 10 лет."Основная наша проблема – это фактически обеспечение энергетической безопасности Украины. Сейчас транзит нам гарантирует наличие ресурса на территории Украины, а также это гарантирует нам как государству и военную безопасность. Пока у нас есть транзит, руки нашего северного соседа это связывает, так как Украина до сих пор остается одним из основных транзитеров российского газа в Европу", - заявил он в эфире телеканала "Украина 24".На вопрос, сохранит ли Украина статус транзитера газа после 2024 года, учитывая соглашение между США и Германией, гендиректор "Оператора ГТС Украины" ответил: "Тот документ, который я видел – это больше декларация. Я не увидел там никаких предохранителей того, что транзит останется. Мы не считаем, что это соглашение. Более того, мы не были стороной этих переговоров между Германией и США".Макогон также напомнил, что у Украины есть действующее соглашение с Россией до конца 2024 года, которое предусматривает положение "качай или плати". "Поэтому, независимо от наличия физического транзита через Украину, "Газпром" до 2025 года будет платить примерно 1,3 миллиарда долларов за транспортировку 40 миллиардов кубометров газа в год. У нас есть также дополнительные мощности, которые мы постоянно предлагаем. За всю историю транзита газа через Украину ни разу не было остановки транзита по вине украинской ГТС", - сказал Макогон.Россия и Украина в конце 2019 года подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через территорию республики, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре. Эти договоренности обеспечили продолжение транзита после истечения предыдущего контракта.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода.В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. Кроме того, в Москве не раз заявляли, что газопровод будет достроен. В Москве отмечали, что договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе на весь период его действия, даже после его завершения Москва не намерена отказываться от украинского транзита.В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.

https://ria.ru/20210725/potok-1742706009.html

https://ria.ru/20210724/pobeda-1742708305.html

россия

балтийское море

киев

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россия, сергей макогон, оператор гтс украины, северный поток — 2, балтийское море, газпром, евросоюз, киев, в мире