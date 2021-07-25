https://ria.ru/20210725/futurolog-1742760983.html

В российских вузах начнут готовить футурологов

В российских вузах начнут готовить футурологов - РИА Новости, 25.07.2021

В российских вузах начнут готовить футурологов

Магистратуры российских вузов начнут готовить специалистов по работе с будущим, выпуск первых специалистов ожидается в ближайшие пять лет, рассказала РИА... РИА Новости, 25.07.2021

2021-07-25T09:01

2021-07-25T09:01

2021-07-25T09:01

россия

великий новгород

общество

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Магистратуры российских вузов начнут готовить специалистов по работе с будущим, выпуск первых специалистов ожидается в ближайшие пять лет, рассказала РИА Новости ректор "Университета 2035" Нина Яныкина.Она уточнила, что сегодня во многих странах уже запущены магистратуры со специализацией по направлению "футуролог" (Future Studies). На этих программах готовят специалистов, которые профессионально работают с будущим: умеют выстраивать долгосрочные стратегии развития и оценивать перспективность проектов, технологий и феноменов.По ее мнению, соответствующий образовательный стандарт появится и в России, поскольку востребованность таких специалистов со стороны бизнеса, системы образования, органов госуправления активно растет."Для реализации проекта магистратур сначала в университетах должны появиться предметы, курсы, элективы по работе с будущим. И главное – специалисты, которые могут "приземлить" практику в своих университетах… Первые специалисты по работе с будущим появятся уже в ближайшие пять лет", – рассказала она.По мнению Яныкиной, это одна из тех сфер, которые в ближайшие годы станут наиболее востребованными, поэтому вузам уже сейчас надо обратить внимание на подготовку таких кадров."Специалисты будут отслеживать появление новых тенденций в разных отраслях экономики, общественной жизни, политике и культуре, составлять отчеты о влиянии новых тенденций на потребности клиентов. Постепенно умение работать с образами будущего станет универсальным навыком любых управленцев", – отметила эксперт.Яныкина уверена, что навыки понадобятся, в первую очередь, тем специалистам, которые напрямую или опосредованно работают с будущим: директорам по развитию для работы со сценариями будущего компании, инженерам для проектирования нового решения, ученым для формирования видения новых сфер, отраслей, рынков.Как добавили в университете, обучение региональных вузовских команд, планирующих в перспективе запускать магистратуры по таким направлениям, уже стартовало на проектно-образовательном интенсиве "Архипелаг 2121", проходящем в Великом Новгороде.В вузе также рассказали, что, согласно проведенному среди участников "Архипелага 2121" опросу, введение в университетах практики работы с будущим может позитивно повлиять на подготовку кадров, в том числе по профессиям будущего. Среди возможных эффектов они отмечают: улучшение подготовки вузовских проектных команд, способных создавать инновационные технологические проекты, создание долгосрочных стратегий развития вузов и стратегий цифровой трансформации, развитие студенческого технологического предпринимательства и повышение выживаемости стартапов, появление программ подготовки по профессиям будущего.

https://ria.ru/20210309/kosmos-1600422732.html

https://ria.ru/20210309/sverkhintellekt-1600421390.html

россия

великий новгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, великий новгород, общество