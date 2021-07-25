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Главный военно-морской парад: российский флот отметил 325-летие
Главный военно-морской парад: российский флот отметил 325-летие - РИА Новости, 25.07.2021
Главный военно-морской парад: российский флот отметил 325-летие
В честь Дня военно-морского флота в Санкт-Петербурге и Кронштадте состоялся торжественный парад. В нем приняли участие 54 корабля и более четырех тысяч военнослужащих.
2021-07-25T20:48
2021-07-25T20:48
2021-07-25T20:48
день военно-морского флота рф
вмф рф
видео
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На параде были представлены новейший фрегат "Адмирал флота Касатонов" и уникальный подводный крейсер "Князь Владимир". По традиции статическую линию показа возглавил парусный линейный корабль "Полтава" – воссозданная копия судна 1712 года. А замкнули парадный строй иностранные участники из Индии, Пакистана и Ирана. Финальную часть представления украсил полет авиации: 48 единиц авиатехники, входящих в боевой состав ВМФ России.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/19/1742829365_28:0:508:360_1920x0_80_0_0_9821f95444f59c510c1a4522164fbed4.jpg
Главный военно-морской парад: российский флот отметил 325-летие
В честь Дня военно-морского флота в Кронштадте и Петербурге состоялся торжественный парад. 54 корабля и более четырех тысяч человек приняли участие в этом году в мероприятии. В статической линии показа был представлен новейший фрегат «Адмирал флота Касатонов», корвет «Стойкий», большой десантный корабль «Оленегорский горняк», малый ракетный корабль «Град Свияжск», неатомная подводная лодка «Кронштадт» и шесть парусников в главе с 54-пушечным линейным парусным кораблем «Полтава» – воссозданной копией корабля 1712 года. В парадном строю по Неве прошли ракетные корабли, минные тральщики, пограничные и противодиверсионные катера. Замкнули строй иностранные участники: три фрегата из Индии, Пакистана и Ирана. Финальную часть представления украсил пролет военно-морской авиации: 48 единиц авиатехники, входящих в боевой состав ВМФ России. Вечером небосвод Кронштадта окрасил праздничный салют.
2021-07-25T20:48
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, день военно-морского флота рф, вмф рф, видео
Главный военно-морской парад: российский флот отметил 325-летие
В честь Дня военно-морского флота в Санкт-Петербурге и Кронштадте состоялся торжественный парад. В нем приняли участие 54 корабля и более четырех тысяч военнослужащих.