https://ria.ru/20210725/flot-1742829896.html

Главный военно-морской парад: российский флот отметил 325-летие

Главный военно-морской парад: российский флот отметил 325-летие - РИА Новости, 25.07.2021

Главный военно-морской парад: российский флот отметил 325-летие

В честь Дня военно-морского флота в Санкт-Петербурге и Кронштадте состоялся торжественный парад. В нем приняли участие 54 корабля и более четырех тысяч военнослужащих.

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2021-07-25T20:48

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день военно-морского флота рф

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На параде были представлены новейший фрегат "Адмирал флота Касатонов" и уникальный подводный крейсер "Князь Владимир". По традиции статическую линию показа возглавил парусный линейный корабль "Полтава" – воссозданная копия судна 1712 года. А замкнули парадный строй иностранные участники из Индии, Пакистана и Ирана. Финальную часть представления украсил полет авиации: 48 единиц авиатехники, входящих в боевой состав ВМФ России.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Главный военно-морской парад: российский флот отметил 325-летие В честь Дня военно-морского флота в Кронштадте и Петербурге состоялся торжественный парад. 54 корабля и более четырех тысяч человек приняли участие в этом году в мероприятии. В статической линии показа был представлен новейший фрегат «Адмирал флота Касатонов», корвет «Стойкий», большой десантный корабль «Оленегорский горняк», малый ракетный корабль «Град Свияжск», неатомная подводная лодка «Кронштадт» и шесть парусников в главе с 54-пушечным линейным парусным кораблем «Полтава» – воссозданной копией корабля 1712 года. В парадном строю по Неве прошли ракетные корабли, минные тральщики, пограничные и противодиверсионные катера. Замкнули строй иностранные участники: три фрегата из Индии, Пакистана и Ирана. Финальную часть представления украсил пролет военно-морской авиации: 48 единиц авиатехники, входящих в боевой состав ВМФ России. Вечером небосвод Кронштадта окрасил праздничный салют. 2021-07-25T20:48 true PT1M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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