https://ria.ru/20210725/flot-1742761545.html

Губернатор Севастополя оценил уровень оснащенности Черноморского флота

Губернатор Севастополя оценил уровень оснащенности Черноморского флота - РИА Новости, 25.07.2021

Губернатор Севастополя оценил уровень оснащенности Черноморского флота

Уровень оснащенности Черноморского флота РФ постоянно растет, появляются новые корабли, подводные лодки, уникальные образцы вооружения, внедряются передовые... РИА Новости, 25.07.2021

2021-07-25T09:05

2021-07-25T09:05

2021-07-25T09:05

россия

михаил развожаев

черное море

черноморский флот вмф россии

арктика

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости. Уровень оснащенности Черноморского флота РФ постоянно растет, появляются новые корабли, подводные лодки, уникальные образцы вооружения, внедряются передовые цифровые технологии, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем поздравлении по случаю Дня Военно-морского флота РФ.День ВМФ отмечается в России в последнее воскресенье июля. В 2021 году российский Военно-морской флот отмечает 325-ю годовщину со дня основания."Уровень оснащенности нашего военного флота постоянно растет. Помимо ввода в состав новых кораблей и подводных лодок, уникальных образцов вооружения и спецтехники активно внедряются передовые цифровые технологии", - рассказал Развожаев.По его словам, более трех веков легендарный российский флот твердо отстаивает интересы страны от Тихого океана до Балтики, от Черного моря до Арктики."Особое место в системе ВМФ занимает Черноморский флот России. Военные корабли под Андреевским флагом ежедневно выходят на службу из Севастопольской бухты. Там, в море, наши ребята закаляют характер и проявляют лучшие качества военного моряка. Каждый севастополец знает: город под надежной защитой Черноморского флота России", - отметил губернатор.

https://ria.ru/20210701/flot-1739355610.html

россия

черное море

арктика

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россия, михаил развожаев, черное море, черноморский флот вмф россии, арктика, безопасность